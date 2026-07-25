sábado 25  de  julio 2026
Elecciones

Maine elige nuevo candidato demócrata al Senado tras renuncia por acusación de violación

En una convención exprés, los demócratas eligieron a Jackson, expresidente del Senado de Maine, para competir contra Susan Collins

Troy Jackson sostiene un hacha pulaski que se le dio durante una reunión después de ser seleccionado por el Partido Demócrata de Maine como su candidato al Senado de EEUU para reemplazar a Graham Platner en la boleta de noviembre, el 25 de julio de 2026 en Bangor, Maine.

Troy Jackson sostiene un hacha pulaski que se le dio durante una reunión después de ser seleccionado por el Partido Demócrata de Maine como su candidato al Senado de EEUU para reemplazar a Graham Platner en la boleta de noviembre, el 25 de julio de 2026 en Bangor, Maine.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI — El Partido Demócrata eligió este sábado al leñador progresista Troy Jackson para reemplazar al polémico Graham Platner, acusado de abuso sexual, como candidato al Senado en Maine, estado del noreste de Estados Unidos que es crucial en las próximas elecciones para definir quién controlará el Congreso.

En una convención exprés, organizada tras la renuncia de Platner el 8 de julio, 566 delegados demócratas de un total de 571 eligieron a Jackson, expresidente del Senado de Maine, para competir contra Susan Collins, la única senadora republicana que representa a un estado que el presidente Donald Trump perdió en 2024.

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El progresista busca llegar con un mensaje "centrista". "No somos de la izquierda. No somos de la derecha. Somos los de abajo y estamos alzándonos. En noviembre, derrotaremos a Susan Collins", declaró Jackson tras concretarse su candidatura.

La nominación ocurre tras la renuncia de Platner, un veterano del Ejército y ostricultor que dimitió el 8 de julio tras acusaciones de abuso sexual de sus exparejas y otros escándalos, como el haberse tatuado un símbolo nazi y haber escrito mensajes en los que pedía a las víctimas de violencia sexual "asumir algo de responsabilidad".

Maine, estado clave

Su candidatura capturó la atención nacional porque recibió respaldo de figuras progresistas como el senador Bernie Sanders y porque la elección en Maine podría definir si los demócratas arrebatan el control del Senado a los republicanos en las elecciones de medio término de Trump el próximo noviembre.

A diferencia de Platner, Jackson, de 58 años, lleva décadas en la política de Maine. Comenzó en la Cámara Baja estatal hasta convertirse en el senador de más alto rango. Su nominación como candidato demócrata al Senado de Estados Unidos se produce a pesar de su derrota en las primarias demócratas para gobernador.

Jackson, quien estuvo más de 20 años en el Senado estatal de Maine, prometió una campaña populista enfocada en la clase trabajadora, algo con lo que Platner logró ganar las primarias demócratas pese a las polémicas.

Entre sus propuestas destacó buscar la cobertura universal de salud, defender los derechos de los trabajadores, los derechos reproductivos y luchar contra la "clase de los milmillonarios", los que generan fuentes de empleo.

"Ese es el movimiento que estamos aquí para llevar adelante", expresó en su discurso. "Unamos a este partido, construyamos el movimiento de la clase trabajadora más grande que Maine haya visto jamás y ganemos esto", agregó.

El nuevo candidato tiene 101 días antes de los comicios del 3 de noviembre para montar una campaña contra Collins, la mujer republicana que más tiempo ha servido en el Senado, desde 1997, y quien recibió el respaldo de Trump pese a ser una de las legisladoras que más desacuerdos tiene con el mandatario.

FUENTE: Con información de EFE y AFP

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