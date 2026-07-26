Expresidente Juan Orlando Hernández regresa a Honduras para enfrentar juicio tras indulto en EEUU

El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, al arribó a su país en el aeropuerto internacional Palmerola. Lo reciben su esposa Ana García, sus hijas y amigos.

TEGUCIGALPA — El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022) regresó este domingo a Honduras para enfrentar un proceso judicial por presunto fraude y lavado de activos, casi ocho meses después de recibir un indulto total del presidente estadounidense, Donald Trump, que anuló su condena de 45 años por narcotráfico.

Hernández, de 57 años, arribó al aeropuerto internacional Palmerola, situado a unos 75 kilómetros al norte de Tegucigalpa, en un vuelo privado procedente de Miami, Estados Unidos, alrededor de las 8:30 hora local (14:30 GMT), constató.

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El político deberá enfrentar a la Justicia local por un caso de presunto lavado de activos y fraude cuya audiencia inicial de declaración de imputado está prevista el próximo 3 de agosto. El exmandatario se declara "inocente" de esos cargos.

El exmandatario recibió el perdón previo a las elecciones presidenciales de noviembre pasado, que su copartidario conservador Nasry Asfura ganó.

"Estaremos siempre muy agradecidos con la decisión valiente del presidente Trump", declaró Ana García, esposa del expresidente, quien ha denunciado ser víctima de una "persecución" y se arrodilló en la pista para orar.

El indulto

Un juez federal de Nueva York condenó a Hernández a 45 años de cárcel en junio de 2024, dos años después de su extradición.

La sentencia fue anulada en abril pasado tras el indulto del presidente Trump, que asegura que Hernández fue víctima de un "montaje" de su antecesor en la Casa Blanca, el demócrata Joe Biden (2021-2025).

La Fiscalía habría utilizado como prueba el testimonio de narcotraficantes contra Hernández a quienes extraditó a EEUU durante su presidencia. Los "testigos" a cambio recibirían una reducción de pena.

Hernández, que gobernó entre 2014 y 2022, enfrentará ahora a la justicia hondureña, acusado de desviar dos millones de dólares de fondos públicos para financiar su campaña presidencial en 2013.

Bajo el compromiso de presentarse voluntariamente, un juez le suspendió una orden de arresto, lo que su familia y seguidores aprovecharon para organizar una caravana de bienvenida y actos religiosos.

"Estamos muy contentos" de recibirlo, comentó Eva Amador, simpatizante de 56 años, mientras portaba una pancarta con un mensaje de agradecimiento a Trump.

Su retorno es "una prueba para la independencia" judicial, dijo Ana María Méndez, directora para Centroamérica de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

También "reabre el debate sobre la impunidad" tras los cuestionamientos al indulto de Trump, en opinión de la representante de esa ONG.

Figura influyente

Tras su arresto en 2022, a Hernández le decomisaron 131 bienes, incluyendo 32 inmuebles (casas, terrenos y fincas), que según Ana García fueron heredados por su marido y deben ser devueltos.

El exmandatario fue uno de los impulsores de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), territorios autónomos aprobados en 2013 para atraer inversión.

Consideradas un "Estado dentro del Estado", fueron declaradas inconstitucionales en 2024, pero algunas como Próspera siguen operando.

Hernández, en 2017, logró un segundo mandato, pese a que la Constitución prohibía la reelección. Una interpretación de la Corte Suprema le allanó el camino para su reelección.

FUENTE: Con información de EFE y AFP