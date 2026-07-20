lunes 20  de  julio 2026
EEUU

Trump endurece medidas para la compra de materiales críticos de proveedores extranjeros para defensa

A partir del 1 de enero de 2027, el Departamento de Guerra dejará de conceder de forma generalizada exenciones que permiten a los contratistas utilizar materiales cubiertos que no cumplen los requisitos de origen previstos en la legislación estadounidense

Infantes de la marina&nbsp;del&nbsp;22.º Batallón Expedicionario de EEUU en operaciones con fuego real&nbsp;a bordo de embarcaciones en el&nbsp;mar Caribe, como parte de una serie de maniobras militares destinadas a fortalecer la seguridad regional y combatir el narcotráfico.

Infantes de la marina del 22.º Batallón Expedicionario de EEUU en operaciones con fuego real a bordo de embarcaciones en el mar Caribe, como parte de una serie de maniobras militares destinadas a fortalecer la seguridad regional y combatir el narcotráfico.

U.S. Navy / Oficial de la Marina Andrew Eggert
Soldados del buque de asalto anphibio USS Iwo Jima (LHD-7), que se dirige frente a las costas de Venezuela.

Soldados del buque de asalto anphibio USS Iwo Jima (LHD-7), que se dirige frente a las costas de Venezuela.

@SA_Defensa
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este lunes una orden ejecutiva que restringe las exenciones para que el Pentágono adquiera materiales críticos de proveedores extranjeros y ordena reforzar el uso de suministros nacionales o de países aliados.

La orden, divulgada por la Casa Blanca, establece que, a partir del 1 de enero de 2027, el Departamento de Guerra dejará de conceder de forma generalizada exenciones que permiten a los contratistas utilizar materiales cubiertos que no cumplen los requisitos de origen previstos en la legislación estadounidense.

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"Es política de Estados Unidos que no solo el equipo militar desplegado por nuestras Fuerzas Armadas, sino también los materiales y componentes críticos necesarios para fabricarlo, mantenerlo, sostenerlo y repararlo, sean obtenidos de fuentes nacionales o de países aliados", señala la orden.

El documento instruye al Pentágono a desarrollar nuevas regulaciones para que los contratistas y subcontratistas identifiquen el origen de los materiales utilizados en sus productos, desde las materias primas hasta el producto final, con el fin de detectar vulnerabilidades, cuellos de botella y riesgos derivados de la dependencia de proveedores extranjeros considerados poco confiables.

Minerales críticos

La orden también contempla posibles sanciones contractuales para las empresas que incumplan los planes de mitigación aprobados y obliga al Departamento de Defensa a informar periódicamente sobre la implementación de las nuevas disposiciones.

Este año Trump ha buscado fortalecer el abastecimiento de minerales críticos, con la creación en febrero del Foro sobre Compromiso Geoestratégico con los Recursos (FORGE), que reúne a Estados Unidos y un grupo de países aliados, entre ellos Canadá, Australia, Japón, Reino Unido y Corea del Sur, con el objetivo de fortalecer las cadenas de suministro de minerales estratégicos y reducir la dependencia de proveedores considerados de riesgo.

En la actualidad, China es el principal productor mundial de tierras raras, un grupo de 17 elementos utilizados en la fabricación de componentes electrónicos, vehículos eléctricos y sistemas de defensa y, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el país concentró en 2024 alrededor del 69 % de la producción mundial de tierras raras y mantiene una posición dominante en su procesamiento y refinado.

Pekín también ha impuesto en los últimos años controles a la exportación de algunos minerales estratégicos, incluidos el galio y el germanio, utilizados en tecnologías avanzadas.

FUENTE: Con información de EFE

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