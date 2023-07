La gran incógnita: ¿podría Trump aspirar a la presidencia a pesar de los juicios que enfrenta?

El expresidente se enfrenta a cuatro juicios, dos civiles, dos penales que ya tienen fecha, y a dos investigaciones que podrían desembocar en nuevos juicios. Se trata de la investigación sobre los disturbios el 6 de enero de 2021 en el Capitolio, y la presunta interferencia electoral en Georgia en 2020.

Uno de los juicios penales tiene fecha para el 20 de mayo de 2024, está relacionado con los documentos clasificados al concluir su mandato, enfrenta 37 cargos. Para el 25 de marzo de 2024, está programado el juicio penal en Manhattan por supuestos “pagos secretos” a la actriz porno Stormy Daniels, durante la campaña electoral de 2016, para ocultar un presunto encuentro sexual.

También se enfrenta a dos juicios civiles: Uno, en Nueva York por presunto fraude junto a tres de sus hijos, que estaría programado para el 2 de octubre de 2023; y el segundo, en Manhattan por presunta difamación contra E. Jean Carroll, que le acusa de una supuesta agresión en un camerino de una tienda que habría ocurrido en 1996. El último juicio está programado para el 15 de enero de 2024.

Para la abogada Isadora Velásquez, analista demócrata, asegura que los procesos que enfrenta el exmandatario, no le obstaculizan ser candidato presidencial. “Puede tener 1.000 investigaciones abiertas al mismo tiempo y aun así correr para el puesto de presidente. Lo que podría detener su candidatura podría ser una sentencia de culpabilidad o asumir cierta culpabilidad”, aseveró.

En caso de ser declarado culpable en el juicio civil en Nueva York, que promueve la fiscal demócrata Letitia James, Velásquez sostiene que Trump podría continuar como candidato. El panorama cambia, cuando se trata de juicios con cargo federal que son un poco más serios, advierte y puso como ejemplo el caso de enero 6 de 2021, actualmente en investigación y que según Trump será acusado.

Para el abogado Lorenzo Palomares, analista republicano, sostiene que, aunque hay fecha para juicio, Trump “podría pedir una extensión basada en ciertos casos que hay (antecedentes), pero no quiero anticiparme a lo que van a hacer los abogados del expresidente, pero él tiene unas defensas afirmativas ahí, un descubrimiento de pruebas que tiene que continuar”, afirmó sin profundizar en detalles.

Palomares afirmó, que “mientras él no tenga una sentencia final y firme podría seguir su campaña y participar en las elecciones. Pese a la serie de acusaciones que enfrenta el expresidente, la ley otorga recursos para apelar”, explicó.

En alusión al caso de los documentos clasificados, el abogado y exfiscal estatal, Sabino Jauregui, entrevistado por el periodista Juan Manuel Cao de América Tevé, dijo estar muy seguro de que el equipo de Trump va a tratar de extender el caso porque hay una audiencia preliminar el 14 de mayo, donde habrá exposición de argumentos y mociones.

“Me juego cualquier cosa que el equipo de él va a tener algún problema con la evidencia, las peticiones, mociones y ahí van a tratar de posponer el juicio”. Algo que asegura que dependerá de la valoración legal que haga la juez que conoce el caso.

Ganar la presidencia

Entre tanto, la analista demócrata, dijo que si Trump es encontrado culpable antes de las elecciones, puede que uno de los muchos cargos que enfrenta le cierren la puerta para continuar sus aspiraciones para retornar a la Casa Blanca. “Eso dependerá del cargo, y el tiempo es esencial”, sostiene. “Tener récord criminal no necesariamente le cierra la puerta a uno para ser candidato a presidente”, acotó.

“Él puede ser presidente, aunque pierda el juicio, si gana las elecciones, la cuestión es que él mismo podría perdonarse. Hay expertos legales que están argumentando eso mismo ahora. Estamos en un lugar que nunca habíamos estado, la ley no está diseñada para esto que no tiene precedente y vamos a ver cómo procede”, afirmó el exfiscal Jauregui.

Para Velásquez, en caso de que Trump gane la presidencia, se entiende que se va a perdonar así mismo. Si esto no se resuelve y él llegase a ganar, prácticamente (los casos) se eliminan, nos olvidamos de esto y no continuaría, pero tendría que ganar para que eso ocurriese” precisó.

De acuerdo con Velásquez, los tiempos son determinantes de ahora en adelante para Trump.

“Técnicamente podría haber una sentencia antes de las elecciones de noviembre de 2024, un juicio podría tomar un mes, pero ya hemos visto la previa que van a pedir más tiempo, es lo que se asume va a pasar, pero sí el juicio puede terminar antes de las elecciones de noviembre.

Biden, el candidato

Velásquez aseguró que indiscutiblemente el candidato demócrata será el presidente Biden, que seguramente se enfrentará a Trump.

“El mensaje de las encuestas no es nuevo y el Partido Demócrata ha dicho que va a estar detrás del presidente Biden, aunque personas como Robert Kennedy Jr., han mostrado esta tercera opción y hay hasta partidos que no podemos decir que son partidos, pero han salido como alternativas, el Partido demócrata se ha mantenido firme respaldando al presidente Biden más allá de las encuestas. Si seguimos como vamos, me atrevo a decir que es el chiste de ‘guatemala y guatepeor’, de las dos opciones pobres va a ser la que elijamos, pero para eliminar lo que va a ocurrir tendría que ser una convicción contra Trump, antes las elecciones y que el Partido Demócrata fuese a primarias, lo cual es muy poco probable.

Encuestas favorecen a Trump

El abogado Palomares añadió que los demócratas están disparando por todos lados, asegura que Trump se han convertido en un blanco del Partido Demócrata y del Departamento de Justicia que no lo quieren ver participando en las elecciones, eso es ampliamente obvio, opina el letrado.

Las acusaciones contra el expresidente no han tenido un impacto negativo hasta ahora, lleva la delantera entre los aspirantes presidenciales en el partido republicano, el que más cerca le sigue es el gobernador de Florida, Ron DeSantis, con un promedio de 20 puntos de diferencia a favor de Trump.

Las últimas encuestas siguen ubicando a Trump como favorito para la nominación republicana. Yahoo News revela un 48% de apoyo a Trump y un 23% para el gobernador DeSantis; mientras la realizada por Reuters/Ipsos indica un 47% de aprobación a favor de Trump y 19% para DeSantis.

“Esto es un regalo para Trump, para el propósito de la campaña porque mientras el juicio este realizándose en mayo, él estará en su campaña y todos los días estará en los noticieros y la prensa. La cara que se va a ver es la de Trump, los argumentos que se van a ver en la Corte van a ser los de Trump”, subrayó Jauregui.

Palomares asegura que cada vez que atacan Trump sube en las encuestas y recibe más apoyo financiero.

“Políticamente hablando, se ve claro que lo están atacando y el efecto obtenido es que lo están haciendo más popular en las encuestas y ha tomado más fuerza. He visto encuestas dentro del partido hasta de un 73% de aprobación, aunque no se publican, los efectos que han tratado de conseguir los demócratas para inhabilitarlo han sido adversos y Trump ha salido fortalecido políticamente hablando”, dijo.

Lo anterior se debe, explicó Palomares, al trato diferenciado que recibe Trump con el de Hunter Biden, señalado de presunta corrupción. “Eso le está mostrando al mundo y a los ciudadanos estadounidenses la doble cara que tenemos como país”.

El analista republicano calificó el hecho como una evidencia amplia de que la administración de Biden y el fiscal general (Merrick Garland) tienen un doble estándar y están tratando a Hunter Biden muy diferente.

@FloresJudith7

Jflores@diariolasamericas.com