Irán advierte de una "guerra de desgaste" a EEUU y a Israel

Fuertes explosiones sucedieron en Teherán el día 12° de la ofensiva de EEUU e Israel. AFP

PARIS. Los Guardianes de la Revolución de Irán advirtieron este miércoles,11 de marzo, sobre la posibilidad de una larga "guerra de desgaste" en el 12º día de conflicto contra Estados Unidos e Israel.

"Ellos consideran deben la posibilidad de versos involucrados en una guerra de desgaste a largo plazo que destruirá toda la economía estadounidense y la economía mundial, y que provocará que todas sus capacidades militares se erosionen hasta el punto de la destrucción", declaró Ali Fadavi, asesor del comandante en jefe del ejército ideológico iraní a la televisión estatal.

La agencia AFP hizo una recopilación de los últimos acontecimientos de la guerra en Oriente Medio y sus consecuencias:

Buques atacados en estrecho de Ormuz

Los Guardianes de la Revolución de Irán afirmaron haber atacado un buque con bandera liberiana de propiedad israelí y un portacontenedor tailandés en el estrecho de Ormuz.

El comandante de la marina de los Guardianes, Alireza Tangsiri, avisó que "cualquier buque que pretenda pasar debe obtener permiso de Irán".

La agencia marítima británica UKMTO había señalado previamente ataques contra un portacontenedores y dos cargueros, aunque no precisó la bandera.

Explosiones en Teherán

Fuertes explosiones sacudieron la capital de Irán, en el 12º día de la ofensiva de Israel y Estados Unidos, dijo un periodista de AFP.

El objetivo del ataque no estaba claro, pero se veían columnas de humo en el este de Teherán, agregó.

Sanciones contra 19 responsables y entidades iraníes

La UE impuso nuevas sanciones a 19 dirigentes y entidades iraníes, culpables de violaciones "graves" de los derechos humanos, señaló la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas.

"Objetivo legítimo"

El comando operativo central del ejército iraní, Khatam Al Anbiya, afirmó que cualquier barco perteneciente a EEUU, Israel o sus aliados que atraviese el estrecho estratégico de Ormuz "será considerado un objetivo legítimo".

Ofensiva contra Irán "no tiene límite de tiempo"

El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, afirmó que la campaña militar de su país y EEUU contra Irán, iniciada el 28 de febrero, durará "el tiempo necesario".

"Esta operación comenzará sin límite de tiempo, el tiempo necesario, hasta que logremos todos los objetivos y decidamos el resultado de la campaña", subrayó.

Irán ataca bases de EEUU en Kuwait y Baréin

Los Guardianes de la Revolución iraníes afirmaron haber atacado bases de EEUU en Kuwait y Baréin.

Japón y Alemania liberarán reservas de petróleo

Ambos países anunciaron que liberarán parte de sus reservas de petróleo para atajar el aumento del precio de la gasolina y de otros combustibles por la guerra en el Oriente Medio.

Irán ataca agencia israelí de inteligencia militar

El ejército iraní afirmó haber atacado la agencia de inteligencia militar israelí, la base naval en la ciudad de Haifa y un sistema de radar israelí.

El petróleo vuelve a subir

El barril de West Texas Intermediate (WTI), referencia del mercado estadounidense, ganaba un 5,91% hasta los 88,38 dólares.

El del Brent del Mar del Norte, referencia europea, escalaba un 5,05% hasta los 92,23 dólares.

Advertencia de Erdogan

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, llamó a terminar con la guerra en Oriente Medio "antes de que arrase con toda la región".

Si el conflicto persiste, "habrá más pérdidas de vidas y bienes, y el costo para la economía global aumentará aún más", añadió.

570 muertos en Líbano

En su último balance, el gobierno libanés informó de un total de 570 muertos en los bombardeos israelíes, incluyendo 86 niños.

El movimiento Hezbolá arrastró al país a la guerra regional el 2 de marzo al lanzar misiles contra Israel.

Nuevo líder iraní "sano y salvo"

El nuevo líder supremo de Irán, Mojtabá Jameneí, se encuentra "sano y salvo" a pesar de haber sufrido heridas en el ataque que mató a su padre y predecesor, el ayatolá Alí Jameneí, en el primer día de la ofensiva israelí-estadounidense el 28 de febrero, afirmó el hijo del presidente de la república islámica, Yusef Pezeshkian.

Según el diario estadounidense The New York Times, que cita el miércoles a tres responsables iraníes, el nuevo líder de 56 años tendría heridas sobre todo en las piernas, pero está a salvo en un lugar de alta seguridad, aunque con posibilidades de comunicación limitadas

Caen drones cerca del aeropuerto de Dubái

Unos drones cayeron cerca del aeropuerto de Dubái y causaron cuatro heridos, aunque el tráfico aéreo continuó sin interrupciones, informó el gobierno de la ciudad emiratí.

Ataque contra Beirut

Un ataque israelí alcanzó el miércoles el centro de Beirut por segunda vez desde el inicio de la guerra, informó la agencia de noticias estatal libanesa.

Israel también llevó a cabo nuevos bombardeos contra los suburbios del sur de Beirut, bastión del grupo proiraní Hezbolá.

Explosiones en Doha

Varias explosiones se escucharon en Doha, capital de Catar, informaron periodistas de la AFP.

El Ministerio del Interior catarí había reportado previamente un "nivel elevado de amenaza a la seguridad" y llamó a la población a evitar salir de casa y mantenerse lejos de las ventanas.

Manifestantes "enemigos"

Cualquier manifestante que se oponga a las autoridades será tratado como "enemigo", advirtió el jefe de la policía iraní, Ahmad Reza Radan, dos meses después de la sangrienta represión de un movimiento de protesta, y mientras Washington ha pedido a los iraníes que tomen el poder.

Reservas estratégicas

Los ministros de Energía del G7 afirmaron estar "dispuestos" a tomar "todas las medidas necesarias" en un contexto de fuerte inestabilidad de los precios del petróleo.

La Agencia Internacional de la Energía (AIE) propuso recurrir a las reservas estratégicas de petróleo en una medida sin precedentes, que se anunciará este el miércoles con el fin de frenar la subida de los precios, según el diario Wall Street Journal.

FUENTE: Con información de AFP