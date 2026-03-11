Nuevo líder supremo de Irán resulta herido en bombardeo, autoridades afirman que está "sano y salvo"

La agencia de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido (UKMTO, en inglés) ha informado de que tres barcos han sido alcanzados en las últimas horas por proyectiles cerca del estrecho de Ormuz y en la propia vía, clave para el transporte energético.

TEHERÁN .- El nuevo líder supremo de Irán , el ayatolá Mojtaba Jamenei, se encuentra "sano y salvo" a pesar de las informaciones que apuntan a que resultó herido en los bombardeos lanzados por Estados Unidos e Israel al inicio de su ofensiva, según confirmó este miércoles Yusef Pezeshkian, hijo del presidente, Masud Pezeshkian, y asesor del Gobierno iraní.

"He oído las noticias sobre que Mojtaba Jamenei resultó herido. He preguntado a algunos amigos que tienen conexiones. Dicen que, gracias a Dios, se encuentra sano y salvo y que no hay problema alguno", dijo Yusef Pezeshkian en un mensaje publicado a través de sus redes sociales.

El comunicado llega después de que la televisión pública iraní describiera a Jamenei como "un veterano herido en la guerra de Ramadán", en referencia a la citada ofensiva de Estados Unidos e Israel, si bien hasta ahora no han trascendido detalles de su estado ni él ha dado declaraciones públicas.

Mojtaba Jamenei fue nombrado el domingo como sucesor de su padre, el ayatolá Alí Jamenei, fallecido el 28 de febrero en el inicio de la citada ofensiva por parte de Estados Unidos e Israel. En el ataque murieron además su esposa, Mansuré Jojasté Bagherzadé, y varios de sus familiares, entre ellos su hija y una de sus nietas.

Según el diario estadounidense The New York Times, que cita el miércoles a tres responsables iraníes, tendría heridas sobre todo en las piernas, pero está a salvo en un lugar de alta seguridad, aunque con posibilidades de comunicación limitadas.

Proyectiles hacia Israel

El ejército israelí anunció la detección de una nueva oleada de misiles dirigidos hacia su territorio desde Irán.

Periodistas de la AFP oyeron sirenas de alerta antiaérea en Jerusalén y el estruendo de explosiones a la distancia.

El canal israelí Channel 12 informó de varios heridos en ataques cerca de Tel Aviv.

Arabia Saudita en la mira

El Ministerio de Defensa saudita informó de la interceptación de siete misiles balísticos, seis de los cuales tenían como objetivo la base aérea Príncipe Sultán, que alberga a militares estadounidenses cerca de Riad.

Según esta fuente, también se neutralizaron unos 15 drones, siete de los cuales tenían como objetivo el gigantesco yacimiento petrolífero de Shaybah, en la frontera con Emiratos Árabes Unidos.

Cuatro navíos atacados junto al estrecho de Ormuz

Al menos cuatro navíos fueron atacados este miércoles en la zona del estrecho de Ormuz, que se ha convertido en un desafío estratégico en la guerra de Oriente Medio, pues su parálisis podría perturbar fuertemente la economía mundial.

En respuesta a los bombardeos de Estados Unidos e Israel, Irán continúa con sus represalias a gran escala contra infraestructuras petroleras del Golfo, lo que obliga a la comunidad internacional a buscar soluciones de emergencia con las que evitar una escasez de hidrocarburos.

Un buque portacontenedores y dos cargueros fueron alcanzados por "proyectiles desconocidos", indicó la agencia marítima británica UKMTO, que precisó que ha constatado 14 incidentes contra barcos desde que empezó el conflicto, el 28 de febrero.

También fue atacado un granelero con bandera de Tailandia "mientras transitaba por el estrecho de Ormuz", indicó este miércoles la Marina de ese país, que precisó que los 20 tripulantes que iban a bordo fueron rescatados.

FUENTE: Con información de AFP/ Europa Press