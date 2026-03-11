José Antonio Kast asume como presidente de Chile con la promesa de un gobierno de emergencia

El nuevo presidente de Chile José Antonio Kast (d) saluda al saliente Gabriel Boric, en la ceremonia de investidura este 11 de marzo 2026

VALPARAÍSO- José Antonio Kast , exdiputado ultraderechista, asumió el mando como presidente de Chile en una ceremonia solemne en la ciudad costera, a la cual acudieron jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el rey Felipe VI de España, y también la venezolana Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado , entre otras personalidades del mundo.

En el Salón de Honor del Senado, Kast dijo el “Sí, juro", recibió la banda presidencial y la medalla de O'Higgins por parte de la presidenta del Senado, la conservadora Paulina Núñez, lo que lo convierte en el primer presidente de extrema derecha que sucede al izquierdista Gabriel Boric (2022–2026), con la promesa de un gobierno de emergencia .

A la investidura a asistieron los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Ecuador, Daniel Noboa; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Panamá, José Raúl Mulino; de Honduras, Nasry Asfura; de Costa Rica, Rodrigo Chaves; de Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Yamandú Orsi.

La sorpresa la dio el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien suspendió su participación a última hora por problemas de agenda, aunque según la prensa brasileña la cancelación obedeció a la presencia de Flávio Bolsonaro en la ceremonia, considerado su principal rival en las elecciones de octubre e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, según los reportes

Kast y el gobierno de emergencia

Kast, abogado de 60 años, prometió durante su elección instalar un “gobierno de emergencia” para hacer frente a las dificultades económicas y principalmente migratorias, luego del gobierno de Boric. Y será el centro de su primer discurso como mandatario desde La Moneda, en horas de la tarde.

Su gabinete está integrado por 24 ministros, en su mayoría sin experiencia política, vinculados al sector privado y a la academia. Destacan como sus más fuertes funcionarios el economista ultraliberal Jorge Quiroz (Hacienda), la exfiscal Trinidad Steinert (Seguridad Pública) y el exparlamentario Claudio Alvarado (Interior).

El abogado es también el primer mandatario en democracia que respaldó la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), ya que el único conservador que había gobernado hasta ahora era Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), quien votó en contra de la continuidad del régimen en el plebiscito de 1989.

Rey de España con María Corina Machado

Tras la ceremonia, el rey de España, Felipe VI, se reunió con la Premio Nobel de la Paz venezolana María Corina Machado, según informó la Casa Real española que reportó que el monarca mantuvo varios encuentros con invitados a la toma de posesión.

Machado agradeció en redes sociales al monarca español "su solidaridad con nuestro país y sus ciudadanos",

También. convocó a la comunidad venezolana radicada en Chile, una de las más grandes de la región, a una gran concentración que se realizará mañana jueves en un parque del centro de Santiago.

FUENTE: Información de EFE