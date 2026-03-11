miércoles 11  de  marzo 2026
INVESTIDURA

José Antonio Kast asume como presidente de Chile con la promesa de un gobierno de emergencia

El primer mandatario de ultraderecha, tras un gobierno de izquierda, dijo el "sí juro" ante jefes de Estado y de gobierno, Rey de España y María Corina Machado

El nuevo presidente de Chile José Antonio Kast (d) saluda al saliente Gabriel Boric, en la ceremonia de investidura este 11 de marzo 2026

El nuevo presidente de Chile José Antonio Kast (d) saluda al saliente Gabriel Boric, en la ceremonia de investidura este 11 de marzo 2026

EFE
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

VALPARAÍSO- José Antonio Kast, exdiputado ultraderechista, asumió el mando como presidente de Chile en una ceremonia solemne en la ciudad costera, a la cual acudieron jefes de Estado y de Gobierno, entre ellos el rey Felipe VI de España, y también la venezolana Nobel de la Paz 2025 María Corina Machado, entre otras personalidades del mundo.

En el Salón de Honor del Senado, Kast dijo el “Sí, juro", recibió la banda presidencial y la medalla de O'Higgins por parte de la presidenta del Senado, la conservadora Paulina Núñez, lo que lo convierte en el primer presidente de extrema derecha que sucede al izquierdista Gabriel Boric (2022–2026), con la promesa de un gobierno de emergencia.

Lee además
El director interino de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, Ricardo Gatica, habla durante una rueda de prensa junto al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, durante una conferencia de prensa sobre la detención de miembros de la banda criminal transnacional Los Pulpos
OPERATIVO

Policía de Chile arresta a 34 presuntos miembros de banda criminal peruana
José Antonio Kast, presidente electo de Chile.
Falta de claridad

Presidente electo de Chile pone fin al traspaso de mando tras tensa reunión con Boric

A la investidura a asistieron los presidentes de Argentina, Javier Milei; de Ecuador, Daniel Noboa; de Bolivia, Rodrigo Paz; de Panamá, José Raúl Mulino; de Honduras, Nasry Asfura; de Costa Rica, Rodrigo Chaves; de Paraguay, Santiago Peña; y Uruguay, Yamandú Orsi.

La sorpresa la dio el mandatario de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quien suspendió su participación a última hora por problemas de agenda, aunque según la prensa brasileña la cancelación obedeció a la presencia de Flávio Bolsonaro en la ceremonia, considerado su principal rival en las elecciones de octubre e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, condenado a 27 años de prisión por intento de golpe de Estado, según los reportes

Kast y el gobierno de emergencia

Kast, abogado de 60 años, prometió durante su elección instalar un “gobierno de emergencia” para hacer frente a las dificultades económicas y principalmente migratorias, luego del gobierno de Boric. Y será el centro de su primer discurso como mandatario desde La Moneda, en horas de la tarde.

Su gabinete está integrado por 24 ministros, en su mayoría sin experiencia política, vinculados al sector privado y a la academia. Destacan como sus más fuertes funcionarios el economista ultraliberal Jorge Quiroz (Hacienda), la exfiscal Trinidad Steinert (Seguridad Pública) y el exparlamentario Claudio Alvarado (Interior).

El abogado es también el primer mandatario en democracia que respaldó la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), ya que el único conservador que había gobernado hasta ahora era Sebastián Piñera (2010-2014 y 2018-2022), quien votó en contra de la continuidad del régimen en el plebiscito de 1989.

Rey de España con María Corina Machado

Tras la ceremonia, el rey de España, Felipe VI, se reunió con la Premio Nobel de la Paz venezolana María Corina Machado, según informó la Casa Real española que reportó que el monarca mantuvo varios encuentros con invitados a la toma de posesión.

Machado agradeció en redes sociales al monarca español "su solidaridad con nuestro país y sus ciudadanos",

También. convocó a la comunidad venezolana radicada en Chile, una de las más grandes de la región, a una gran concentración que se realizará mañana jueves en un parque del centro de Santiago.

Embed
Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de @vzlaesnoticia24

FUENTE: Información de EFE

Temas
Te puede interesar

María Corina Machado: "Gracias Nahuel por hablar con la verdad" sobre Venezuela

Cuba prevé continuos apagones este miércoles y un corte máximo que afecte al 62 % del país

Denuncian "acuerdos opacos" del chavismo para escogencia de nuevo fiscal y defensor

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen de la Casa Blanca en Washington.
SEGURIDAD

Arrestan a conductor que estrelló su camioneta contra una barricada de la Casa Blanca

Fotografía cedida por el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) que muestra el interior de una de las salas de descanso Wait n Rest (Esperar y Descansar) este martes, en Miami (EEUU). video
MEJORAS

Aeropuerto Internacional de Miami estrena salas para dormir con duchas, las primeras en Norteamérica

Barco petrolero de China en el Puerto de Qingdao.
MEDIO ORIENTE

Trump advierte de severas consecuencias si Irán mina el Estrecho de Ormuz

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
POLÍTICA

Marco Rubio figura en lista de testigos en caso judicial vinculado al régimen de Maduro

Imagen de tanque de reserva de petróleo en Gran Bretaña.
ESTRATEGIA

Agencia de Energía libera 400 millones de barriles de petróleo de las reservas

Te puede interesar

El nuevo presidente de Chile José Antonio Kast (d) saluda al saliente Gabriel Boric, en la ceremonia de investidura este 11 de marzo 2026
INVESTIDURA

José Antonio Kast asume como presidente de Chile con la promesa de un gobierno de emergencia

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen de tanque de reserva de petróleo en Gran Bretaña.
ESTRATEGIA

Agencia de Energía libera 400 millones de barriles de petróleo de las reservas

Imagen de la Casa Blanca en Washington.
SEGURIDAD

Arrestan a conductor que estrelló su camioneta contra una barricada de la Casa Blanca

El Interamerican Institute for Democracy invita a participar en el foro QUO VADIS CUBA 2026 video
DEBATE

El Interamerican Institute for Democracy invita a participar en el foro "QUO VADIS CUBA 2026"

 Brightline ofrece otra forma de llegar a los eventos en Florida durante el mes de marzo. 
FLORIDA EN TREN

Brightline lanza oferta especial para Ultra, Mundial de Béisbol y Orlando en Spring Break 2026