miércoles 11  de  marzo 2026
REPRESIÓN

Denuncian que 46 presos han muerto bajo custodia en cárceles de Cuba en el último año

Camila Rodríguez, de Justicia 11J, denunció ante la CIDH que las muertes ocurrieron entre 2025 y 2026 y que no existen investigaciones independientes

Imagen referencial.&nbsp;

Imagen referencial. 

CANVA
Guardias de la prisión de máxima seguridad Combinado del Este, en La Habana.

Guardias de la prisión de máxima seguridad "Combinado del Este", en La Habana.

AFP.
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA.- Al menos 46 personas murieron en cárceles de Cuba entre 2025 y lo que va de 2026 debido a la presunta negación o retraso deliberado de atención médica, denunció una coalición de organizaciones civiles durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La denuncia fue presentada durante el periodo de sesiones del organismo que se celebra en Ciudad de Guatemala.

Lee además
cuba: sin luz ni aliados
OPINIÓN

Cuba: Sin luz ni aliados
el interamerican institute for democracy invita a participar en el foro quo vadis cuba 2026
DEBATE

El Interamerican Institute for Democracy invita a participar en el foro "QUO VADIS CUBA 2026"

Según explicó Camila Rodríguez, directora de la organización Justicia 11J, el recuento realizado entre enero de 2025 y los primeros días de marzo de 2026 identificó 46 fallecimientos de presos que no habrían recibido atención médica o la habrían recibido tardíamente.

Rodríguez señaló que cuatro de las víctimas eran presos políticos, incluido uno detenido durante las protestas antigubernamentales el pasado 11 de julio de 2021 en Cuba, mientras que los otros 42 eran personas encarceladas por delitos comunes.

De acuerdo con la activista, los detenidos murieron dentro de las prisiones o en hospitales a los que fueron trasladados cuando su estado de salud “ya era irreversible”.

Denuncian falta de investigaciones

Las 46 muertes forman parte de un total de 294 presos a quienes, según el monitoreo de organizaciones de la sociedad civil, se les habría negado atención médica desde 2025.

“No tenemos conocimiento de investigaciones independientes ni de funcionarios penitenciarios que hayan sido responsabilizados por estas muertes bajo custodia estatal”, afirmó Rodríguez.

Las organizaciones presentaron la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponer la situación de las personas privadas de libertad en la isla.

Críticas de Amnistía Internacional

Durante la audiencia también intervino Cristhian Jiménez, representante de Amnistía Internacional, quien sostuvo que la privación de libertad en Cuba continúa siendo “una herramienta sistemática de castigo contra quienes ejercen derechos humanos como la libertad de expresión, de reunión pacífica, de asociación y de protesta”.

Jiménez también se refirió a la excarcelación de más de 500 presos ocurrida hace aproximadamente un año, señalando que ese proceso estuvo marcado por “ambigüedades, discrecionalidad política y ausencia de transparencia”.

Según indicó, seis de esas personas fueron posteriormente devueltas a prisión, entre ellas varias consideradas “presas de conciencia” por la organización.

“Hoy, un año después, la realidad es inequívoca. La represión en Cuba continúa”, afirmó.

Contexto de las protestas de 2021

El 11 de julio de 2021, miles de cubanos salieron a las calles en diversas ciudades del país al grito de “tenemos hambre” y “abajo la dictadura”, en las mayores protestas registradas en la isla desde la revolución de 1959.

Las manifestaciones dejaron al menos una persona muerta, decenas de heridos y cientos de detenidos.

En la audiencia también participaron representantes del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, de Programas de la Asociación Civil y de la Iniciativa para la Investigación y la Incidencia, entre otras organizaciones.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Cuba prevé continuos apagones este miércoles y un corte máximo que afecte al 62 % del país

EEUU prepara pedido de extradición de Alex Saab, clave para desarticular red de lavado de Maduro

José Antonio Kast asume como presidente de Chile con la promesa de un gobierno de emergencia

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen de la Casa Blanca en Washington.
SEGURIDAD

Arrestan a conductor que estrelló su camioneta contra una barricada de la Casa Blanca

Fotografía cedida por el Aeropuerto Internacional de Miami (MIA) que muestra el interior de una de las salas de descanso Wait n Rest (Esperar y Descansar) este martes, en Miami (EEUU). video
MEJORAS

Aeropuerto Internacional de Miami estrena salas para dormir con duchas, las primeras en Norteamérica

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio.
POLÍTICA

Marco Rubio figura en lista de testigos en caso judicial vinculado al régimen de Maduro

Imagen de tanque de reserva de petróleo en Gran Bretaña.
ESTRATEGIA

Agencia de Energía libera 400 millones de barriles de petróleo de las reservas

La agencia de Operaciones Comerciales Marítimas de Reino Unido (UKMTO, en inglés) ha informado de que tres barcos han sido alcanzados en las últimas horas por proyectiles cerca del estrecho de Ormuz y en la propia vía, clave para el transporte energético.   
CONFLICTO BÉLICO

Nuevo líder supremo de Irán resulta herido en bombardeo, autoridades afirman que está "sano y salvo"

Te puede interesar

El nuevo presidente de Chile José Antonio Kast (d) saluda al saliente Gabriel Boric, en la ceremonia de investidura este 11 de marzo 2026
INVESTIDURA

José Antonio Kast asume como presidente de Chile con la promesa de un gobierno de emergencia

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Imagen de tanque de reserva de petróleo en Gran Bretaña.
ESTRATEGIA

Agencia de Energía libera 400 millones de barriles de petróleo de las reservas

Imagen referencial. 
REPRESIÓN

Denuncian que 46 presos han muerto bajo custodia en cárceles de Cuba en el último año

Imagen de la Casa Blanca en Washington.
SEGURIDAD

Arrestan a conductor que estrelló su camioneta contra una barricada de la Casa Blanca

El Interamerican Institute for Democracy invita a participar en el foro QUO VADIS CUBA 2026 video
DEBATE

El Interamerican Institute for Democracy invita a participar en el foro "QUO VADIS CUBA 2026"