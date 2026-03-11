Denuncian que 46 presos han muerto bajo custodia en cárceles de Cuba en el último año

Guardias de la prisión de máxima seguridad "Combinado del Este", en La Habana.

LA HABANA.- Al menos 46 personas murieron en cárceles de Cuba entre 2025 y lo que va de 2026 debido a la presunta negación o retraso deliberado de atención médica, denunció una coalición de organizaciones civiles durante una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La denuncia fue presentada durante el periodo de sesiones del organismo que se celebra en Ciudad de Guatemala.

Según explicó Camila Rodríguez, directora de la organización Justicia 11J, el recuento realizado entre enero de 2025 y los primeros días de marzo de 2026 identificó 46 fallecimientos de presos que no habrían recibido atención médica o la habrían recibido tardíamente.

Rodríguez señaló que cuatro de las víctimas eran presos políticos, incluido uno detenido durante las protestas antigubernamentales el pasado 11 de julio de 2021 en Cuba, mientras que los otros 42 eran personas encarceladas por delitos comunes.

De acuerdo con la activista, los detenidos murieron dentro de las prisiones o en hospitales a los que fueron trasladados cuando su estado de salud “ya era irreversible”.

Denuncian falta de investigaciones

Las 46 muertes forman parte de un total de 294 presos a quienes, según el monitoreo de organizaciones de la sociedad civil, se les habría negado atención médica desde 2025.

“No tenemos conocimiento de investigaciones independientes ni de funcionarios penitenciarios que hayan sido responsabilizados por estas muertes bajo custodia estatal”, afirmó Rodríguez.

Las organizaciones presentaron la denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponer la situación de las personas privadas de libertad en la isla.

Críticas de Amnistía Internacional

Durante la audiencia también intervino Cristhian Jiménez, representante de Amnistía Internacional, quien sostuvo que la privación de libertad en Cuba continúa siendo “una herramienta sistemática de castigo contra quienes ejercen derechos humanos como la libertad de expresión, de reunión pacífica, de asociación y de protesta”.

Jiménez también se refirió a la excarcelación de más de 500 presos ocurrida hace aproximadamente un año, señalando que ese proceso estuvo marcado por “ambigüedades, discrecionalidad política y ausencia de transparencia”.

Según indicó, seis de esas personas fueron posteriormente devueltas a prisión, entre ellas varias consideradas “presas de conciencia” por la organización.

“Hoy, un año después, la realidad es inequívoca. La represión en Cuba continúa”, afirmó.

Contexto de las protestas de 2021

El 11 de julio de 2021, miles de cubanos salieron a las calles en diversas ciudades del país al grito de “tenemos hambre” y “abajo la dictadura”, en las mayores protestas registradas en la isla desde la revolución de 1959.

Las manifestaciones dejaron al menos una persona muerta, decenas de heridos y cientos de detenidos.

En la audiencia también participaron representantes del Centro de Documentación de Prisiones Cubanas, de Programas de la Asociación Civil y de la Iniciativa para la Investigación y la Incidencia, entre otras organizaciones.

FUENTE: Con información de AFP