¿Podría Trump aspirar a un tercer mandato presidencial, cuáles son las posibilidades?

Preguntado sobre si no planea dejar el cargo el 20 de enero de 2029, en la próxima inauguración presidencial, Trump respondió a periodistas el domingo a bordo del avión presidencial: "No estoy buscando eso, pero les digo que he tenido más gente que me pide tener un tercer mandato".

Ante la pregunta de si querría tener otro mandato, Trump respondió: "Me gusta trabajar", pero insistió que "es demasiado pronto para pensar en eso".

"Tenemos todavía casi cuatro años; es mucho tiempo, pero a pesar de eso mucha gente dice que tengo que volver a presentarme. Les encanta nuestro trabajo". "Pero básicamente les digo que tenemos un largo camino por delante, saben, es muy pronto en la administración".

Más temprano, en una llamada al canal de televisión NBC, dijo: "No bromeo", cuando se le pidió aclarar sus comentarios sobre un nuevo mandato presidencial. "Hay métodos con los cuales podría hacerse", agregó.

La mayoría de los expertos discrepan.

Y es difícil de prever qué podría pasar si se intenta enmendar la Constitución, la cual prohíbe a un presidente ejercer un tercer mandato. Reformar la Constitución de Estados Unidos para permitir un tercer mandato presidencial requeriría una mayoría de dos tercios tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, números que el partido Republicano no tiene en este momento.

Historia

El primer presidente de Estados Unidos, George Washington, sentó un precedente al dimitir tras dos mandatos, pero el límite se formalizó más de 150 años después.

Solo un presidente estadounidense, el demócrata Franklin D. Roosevelt, ha cumplido más de dos mandatos en la Casa Blanca. Fue elegido presidente cuatro veces: en 1932, 1936, 1940 y 1944.

Su cuarto mandato terminó prematuramente con su fallecimiento, el 12 de abril de 1945, a los 63 años.

Otros excomandantes en jefe, como Ulysses S. Grant y Theodore Roosevelt, han aspirado a un tercer mandato, pero no han conseguido la nominación ni la reelección.

Trump es el segundo presidente con un mandato no consecutivo, tras ganar en 2016, perder en 2020 y alzarse con la victoria en 2024. El primero fue Grover Cleveland, quien ganó en 1884, perdió en 1888 y se impuso en 1892.

22ª Enmienda

La 22ª enmienda, que limita el mandato presidencial, fue aprobada en 1947, dos años después de la muerte de Roosevelt, por dos tercios de la Cámara de Representantes y dos tercios del Senado. Fue ratificada en 1951.

"Ninguna persona será elegida para el cargo de presidente más de dos veces", se lee.

Además, prohíbe que una persona que haya ejercido de presidente interino durante más de dos años del mandato no vencido de su predecesor sea elegida más de una vez.

Sin entrar en detalles

Durante su campaña presidencial y desde que asumió el cargo, Trump ha especulado con un tercer mandato.

"No bromeo", dijo el fin de semana.

"Mucha gente quiere que lo haga", afirmó el presidente republicano.

La NBC le preguntó a Trump sobre un escenario en el que el vicepresidente JD Vance se postularía a la presidencia en 2028 y luego le pasaría "el testigo" a Trump como su compañero de fórmula.

"Bueno, esa es una. Pero también hay otras", dijo Trump, sin entrar en detalles.

La 12ª enmienda también pone trabas.

"Ninguna persona constitucionalmente inelegible para el cargo de presidente será elegible para el de vicepresidente de Estados Unidos", establece.

En enero, el congresista republicano Andy Ogles, de Tennessee, presentó en la Cámara de Representantes una resolución que permitiría a un presidente que cumplió mandatos no consecutivos ejercer un tercero. Es improbable que prospere con el actual Congreso.

¿Una convención constitucional?

También podría convocarse una convención constitucional para enmendar la Constitución de Estados Unidos, pero se considera igualmente improbable.

A pesar de las aparentes dificultades para superar el límite constitucional de dos mandatos, hay quien apuesta que lo logrará.

Según la casa de apuestas extranjera BetOnline.ag, las probabilidades de que Trump consiga un tercer mandato en 2028 mejoraron a seis a uno, frente al diez a uno anterior. Esto lo coloca en segundo lugar, detrás de Vance, entre los candidatos con posibilidades de ganar las elecciones.

No es la primera vez que Trump especula con un tercer mandato, pero hasta ahora otros dirigentes republicanos han considerado esta postura como chistes para provocar a sus rivales políticos.

El pasado 19 de febrero, la propia Casa Blanca publicó una imagen de Trump sonriente con corona real y Nueva York de fondo, imitando una portada de revista con el titular "Larga vida al rey".

Trump / Europa Press El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, representado como un monarca en una portada de revista simulada y publicada por la Casa Blanca en redes sociales Europa Press

FUENTE: Con informaciòn de AFP y Europa Press