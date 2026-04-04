Guerra contra Irán pone al descubierto a los "aliados" de EEUU

El presidente de Estados Unidos y Comandante en Jefe del Ejército, Donald J. Trump perfila el fin de la ofensiva militar contra el régimen terrorista de Irán , a quien no le queda otra opción que izar la bandera de la rendición con un posible acuerdo, no sin antes acudir a ciertas exigencias que Washington estudia para definir su viabilidad.

Sin embargo, algunos analistas militares y políticos afirman que la rendición nunca será una opción para los radicales islamistas iraníes que consideran que inmolarse es un tributo eterno y sagrado, así que tendrán que exterminarlos. Los próximos días serán determinantes ante el desplazamiento hacia el Medio Oriente de miles de miembros de la fuerza élite de la 82 división aerotransportada del ejército de EEUU.

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Se habla de que los marines entrarán en acción en la guerra tradicional terrestre para tomar la estratégica isla de Jark, una acción que Trump intentó evitar para proteger a los soldados norteamericanos, pero la propia situación lo ha empujado a este punto.

De ese pequeño territorio de unas 15 millas cuadradas en el Golfo Pérsico, sale el 90% del petróleo que produce y exporta Irán. Este sería probablemente el gran golpe al régimen para su claudicación.

Aniquilación del régimen iraní en cuatro semanas

“Saldremos de Irán muy pronto, dentro de dos, quizás tres semanas”, declaró el jefe de la Oficina Oval en su discurso a la nación el miércoles 1ro de abril en horario estelar nocturno, el primero desde que EEUU e Israel comenzaron las operaciones militares contra el poder de los ayatolás.

“Durante 47 años este régimen ha sembrado el terror en todo el mundo y ha amenazado de muerte a nuestro país y sus líderes. Hice lo que ningún presidente norteamericano se decidió a hacer ante la real amenaza de Teherán para la seguridad de EEUU y del mundo”.

“Hoy EEUU está mejor preparado que nunca con una economía sólida y el más poderoso ejército en la historia de la nación. Muchos no pueden creer lo que han visto en estas cuatro semanas. Felicito desde ahora a todos los valientes y formidables hombres y mujeres de nuestro ejército por su increíble servicio a EEUU y por su gran contribución para un mundo más seguro y próspero”, afirmó Trump al pueblo estadounidense.

“En sólo 32 días hemos aniquilado al régimen iraní, ya no tienen armada, no tienen aviación, no tienen defensas antiaéreas, su industria de misiles y drones ha sido destruida casi en su totalidad y ahora mismo su ejército está siendo diezmado hasta aniquilarlo también”, recalcó.

“Golpearemos al régimen de Irán con extrema dureza durante las próximas 2-3 semanas para poner fin a la exitosa ofensiva que iniciamos el 28 de febrero”, prometió el Presidente.

Ante la insistencia de medios de prensa en las últimas dos semanas sobre la crisis en el Estrecho de Ormuz, donde la OTAN y en particular los países europeos miembros del bloque se han desentendido, el mandatario estadounidense -visiblemente molesto por la postura de esas naciones- advirtió que reabrir esa zona marítima de comercio, bloqueada por las fuerzas iraníes, no es un problema de EEUU.

En su intervención televisiva Trump señaló que “EEUU no necesita del petróleo que transita por esa vía, así que los países que sí dependen de ese suministro deben encargarse ahora de tomar el control de la zona”.

¿Estrecho de Ormuz?

En estos momentos, “EEUU produce más petróleo y gas que Rusia y Arabia Saudita juntos, así que si antes nunca necesitábamos de ese petróleo ahora menos. Somos -con gran diferencia- el principal productor y exportador de crudo del mundo, acotó el mandatario estadounidense en su alocución televisiva.

No obstante, tras lo que se entiende como el anuncio del inminente fin de las operaciones a gran escala contra Irán, Trump manifestó que “Washington no abandonará en ningún momento a Israel ni a los países del Golfo”, atacados por Irán en represalia por los bombardeos contras sus objetivos militares, fábricas de misiles, instalaciones nucleares y otros.

"Quiero agradecer a nuestros aliados en el Medio Oriente: Israel, Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Baréin. Han sido formidables y de ningún modo permitiremos que sufran el más mínimo daño o fracaso", declaró el Presidente desde la Casa Blanca.

El secretario general del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) llamó el jueves 2 de abril al Consejo de Seguridad de la ONU a dar luz verde al uso de la fuerza para liberar el estrecho de Ormuz.

"Irán ha cerrado el Estrecho de Ormuz, impidiendo el paso de buques comerciales y petroleros y poniendo condiciones para permitir el tránsito de algunos", denunció Jassem Al-Budaiwi durante la primera reunión del Consejo de Seguridad sobre la cooperación con el CCG, que agrupa a Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Baréin, Catar, Kuwait y Omán.

Se supo además que unos cuarenta países convocados por el Reino Unido acordaron trabajar con la Organización Marítima Internacional (OMI), que regula la seguridad en la navegación mundial, para liberar 2.000 buques con 20.000 marineros a bordo varados en el Estrecho de Ormuz, informó la ministra británica de Exteriores, Yvette Cooper.

Al término de una reunión virtual, Cooper afirmó que se emplearán "todas las medidas económicas y diplomáticas disponibles" para restablecer "cuando sea posible" el tráfico marítimo por ese paso estratégico.

Entre los puntos peculiares de la ofensiva en los últimos días estuvo la negativa del presidente socialista español, Pedro Sánchez, defensor de los regímenes totalitarios de izquierda como Irán, Venezuela y Cuba, a permitir el uso del espacio aéreo español para los aviones de combate de EEUU como parte de la ofensiva conjunta de Washington y Tel Aviv contra el régimen iraní.

“Es verdaderamente decepcionante que España negara el uso de su espacio aéreo a EEUU”, aseguró el secretario de Estado Marco Rubio.

Mientras, Trump respondía que “no necesitamos el espacio aéreo de España, y no afecta absolutamente en nada nuestras operaciones contra Irán”.

"Compren el petróleo a EEUU"

Respecto a la falta de apoyo de los países de la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), Trump hizo serias advertencias antes de su discurso.

Después de reiterar las contundentes críticas a sus aliados, en particular a los europeos, por su inacción ante la crisis en el Estrecho Ormuz y la falta de cooperación en la guerra contra Irán, el jefe de la Casa Blanca avisó de que Washington no les ayudará en su defensa y los instó a que tomen ellos mismos "su propio petróleo en la región del Golfo”.

En un mensaje en redes sociales, el inquilino de la Casa Blanca apuntó al Reino Unido y otros países que "no pueden conseguir combustible para aviones debido a (la crisis) en el Estrecho de Ormuz", tras recordar a Londres que se "negó a participar en la 'decapitación' de Irán".

"Tengo una sugerencia para ustedes: en primer lugar, compren el petróleo a Estados Unidos, que tenemos de sobra; y en segundo lugar, tengan el valor que les ha faltado hasta ahora. Vayan al Estrecho de Ormuz y simplemente tómenlo", escribió Trump sobre las opciones de los países dependientes del petróleo de esta zona.

En este sentido, hizo otra clara advertencia a estas naciones e insistió en que Washington hará pagar la falta de apoyo en la guerra.

"Tendrán que empezar a aprender a defenderse por sí mismos; Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarles, igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros", señaló Trump, quien recalca que Irán "ha quedado diezmado" tras la potente e histórica ofensiva junto a Israel por lo que "lo difícil ya está hecho" y ahora estos países deben ir "a buscar su propio petróleo".

Como han explicado en múltiples ocasiones los miembros de su gabinete, cuando Trump anuncia algo es porque el plan está concebido y estudiado.

“Obra maestra”

Con Irán, Trump e Israel han elaborado una “obra maestra”, que implica un cambio geopolítico del mundo. En las últimas cuatro décadas, el régimen de los ayatolás invirtió más de un billón (trillion) de dólares en la peor maquinaria terrorista del planeta, que en menos de un mes ha sido totalmente destruida por Washington y Tel Aviv.

Por su parte, el “temible” eje de China y Rusia se ha convertido en sólo un punto observador de un Nuevo Orden Mundial, desde el comercio global y la energía hasta la consolidación del poderío militar y tecnológico imperante de EEUU.

Norteamérica e Israel se elevaron a la cúspide mundial como los máximos protectores frente a la expansión del terrorismo islámico. Más de 40 altos cargos militares y del gobierno iraní han sido eliminados y aunque son reemplazados, la experiencia de estos arquitectos del pánico internacional se queda sólo en los manuales lúgubres del islamismo radical.

Los cuatro últimos en ser ejecutados fueron Alireza Tangsiri, el jefe de la Armada de la Guardia Revolucionaria de Irán (IRCGN), muerto en un ataque de precisión el 26 de marzo y el máximo responsable de la crisis en el Estrecho de Ormuz.

Los generales de brigada Jamshid Eshaghi, figura clave en la finanzas del ejército israelí, y el comandante de la unidad Fattahin, un cuerpo de comandos élites de la Guardia Revolucionaria Islámica, considerado uno de los pilares del aparato militar iraní.

El cuarto fue el jefe del poder judicial de Teherán, Gholamhossein Mohseni Ejei, quien ordenó el asesinato de miles de civiles opositores.

La audaz ofensiva israelí, dirigida por una campaña de inteligencia del Mossad, junto al poderío militar y de inteligencia de EEUU han solidificado una alianza de liderazgo ante el peligro nuclear (militar) y de misiles de Teherán, que avanzaba en el enriquecimiento de más de 400 kilogramos de uranio para alcanzar su propósito: fabricar en primera instancia 11 bombas nucleares.

EEUU no necesita el petróleo del Medio Oriente, tiene de sobra y si tiene algún faltante tiene a Canadá, México, Guyana (el Esequibo) y Venezuela. Europa sí depende del petróleo y el gas ruso y de los países productores del Medio Oriente.

Las opciones

Si los europeos no desean ocuparse de reabrir el Estrecho de Ormuz, sólo tienen dos opciones ahora: comprarle el crudo a EEUU o a Rusia, donde Ucrania bombardeó tres instalaciones clave en los últimos días con un severo impacto en su producción.

Por su parte, los países atacados por el régimen iraní en la región se han aliado a Washington y entendieron finalmente el peligro real que representa Teherán para la subsistencia y estabilidad de estas naciones. Arabia Saudita, Emiratos Árabes, Catar, Egipto, Paquistán, Barein, Kuwait y Siria se enfrentan por primera vez al régimen de los ayatolás, implantado por la llamada “Revolución Islámica” en 1979.

Irán se ha quedado prácticamente solo junto a las acciones del grupo terrorista libanés Hezbolá y otros en Yemen, como una forma de pago por tanto dinero subsidiado por Irán durante décadas en fomentar el terrorismo; y tras la muerte del ayatolá Alí Jamenei.

Lo que sí ha quedado al descubierto es la hipocresía de Europa, carcomida desde hace décadas por la ideología socialista pro-china, globalista y pro-dictaduras del radicalismo de izquierda y el islamismo, respecto a los intereses de EEUU. La pregunta básica: ¿A partir de aquí se consideraría como aliados estratégicos a varios países europeos que han dado la espalda a Washington?

Ellos podrán pensar y apostar, como en un inicio de que Trump no llegaba de nuevo a la Casa Blanca, y que ahora quedan más de dos años de la actual administración; pero el líder republicano prepara el camino tras su “retirada” con dos candidatos por ahora de primer orden: JD Vance y Marco Rubio. Sin embargo, la lista de probables ganadores incluye más nombres. El liderazgo republicano parece asegurado para los venideros 8 años y con perspectiva de que esa cifra se convierta en dos dígitos, gracias al nefasto camino que ha escogido el Partido Demócrata.

¿Y la OTAN?

Aunque Trump concluya su mandato de cuatro años, su liderazgo conservador y la experiencia adquirida en dos términos seguirá detrás de bambalinas, guiando al probable próximo protagonista republicano en la Casa Blanca, así que aunque Trump termine, no se irá…

A diferencia de los conservadores, la izquierda (dominada hoy por la tendencia del radicalismo progresista, Woke o socialista, atraviesa la peor crisis de liderazgo y credibilidad en toda su historia, de cara a las elecciones de medio término en noviembre de este año.,

Sobre el caso de Irán, resalta ahora un tema prioritario que deambula por los pasillos de los sitios de poder en la capital estadounidense.

Rubio, jefe de la diplomacia estadounidense y mano derecha del Presidente, dijo que Washington "tendrá que reexaminar" su relación con la OTAN cuando la guerra contra Irán haya concluido.

"Creo que no hay duda de que, lamentablemente, una vez concluido este conflicto, vamos a tener que reexaminar esa relación. Tendremos que reevaluar el valor de la OTAN dentro de esa alianza para nuestro país", argumentó el secretario de Estado a Fox News.

Rubio aclaró que había sido "uno de los defensores más firmes de la OTAN" mientras estuvo en el Senado, porque "le veía un gran valor".

Gran parte de ese valor residía en tener bases militares en Europa que permitieran a las fuerzas armadas estadounidenses "proyectar poder en diferentes partes del mundo", afirmó Rubio.

"Si ahora hemos llegado a un punto en el que la alianza de la OTAN significa que no podemos usar esas bases, que de hecho ya no podemos usar esas bases para defender los intereses de Estados Unidos, entonces la OTAN es una calle de un sentido único", añadió.

Rubio remarcó que, aunque Washington no estaba pidiendo a los aliados de la OTAN que realizaran ataques aéreos en la guerra contra Irán, esperaba sólo poder utilizar sus bases militares.

"Cuando necesitamos que nos permitieran usar sus bases militares, ¿su respuesta fue 'no'? Entonces, ¿para qué estamos en la OTAN? Hay que plantearse esa pregunta", afirmó.

Escasas horas después de las declaraciones del jefe de la diplomacia, el presidente Trump, durante entrevistas con el diario británico The Telegraph y la agencia Reuters, amenazó con retirar a EEUU de la OTAN por la falta de respaldo a la guerra en Irán.

“Estudio seriamente abandonar la Alianza Atlántica después de la guerra”, puntualizó el jefe de la Casa Blanca. El impacto sería muy fuerte para Europa; dejaría al bloque sin su mayor contribuyente de defensa, inteligencia y tecnología militar de última generación.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, viajará en los próximos días a Washington para reunirse con el presidente Donald Trump, después de que el líder republicano amenazara con retirar a EEUU de la Alianza.

Varios países europeos restringieron el uso de bases en sus territorios por parte del ejército estadounidense.

Según The Wall Street Journal (WSJ), Trump habría comunicado a sus asesores su disposición de ir poniendo el punto final a la ofensiva militar después de devastar más del 90% la capacidad de respuesta del régimen represor autocrático. También entiende que al involucrarse EEUU en la reapertura del Estrecho de Ormuz esto prolongaría el conflicto "más allá de su plazo previsto de cuatro a seis semanas".

Según el WSJ, Washington busca obtener la reapertura de esta estratégica vía marítima por donde transita el 20% del comercio de petróleo y sus derivados. Y ante la reticencia de los miembros de la OTAN, el mandatario estadounidense podría pasar de la presión y las advertencias a la decisión de abandonar la alianza.

La esperanza

Del otro lado, el presidente del régimen terrorista iraní, Masoud Pezeshkian, afirmó que Teherán estaba dispuesto a "concluir la guerra”. Sin embargo, exigió ciertas garantías, pero en estos momentos los represores del ayatolá no están en ninguna posición de ventaja para pedir condiciones; así que la respuesta de Washington se encaminará en la dirección que le favorezca a EEUU y no a Irán.

Esta parece ser la primera declaración creíble de Teherán, ante tantas versiones de desinformación que ha lanzado desde que comenzó la ofensiva conjunta de EEUU e Israel el 28 de febrero.

A pesar de las gestiones diplomáticas, el conflicto no muestra signos de una desescalada.

Con bombas antibúnkers lanzadas por los B2, la denominada ciudad subterránea de misiles de Isfahán fue destruida. Una potente explosión y luego una inmensa nube de fuego en forma de hongo ascendió. Se estima que misiles y miembros de la nombrada Guardia Revolucionaria islámica quedaron sepultados en la instalación militar a cientos de metros bajo tierra y rocas.

Tanto EEUU como Israel han continuado los ataques a gran escala contra los puntos estratégicos del régimen que aún subsisten, mientras que la Casa Blanca prometía aniquilar la estratégica isla de Jark, de donde sale el 90% del crudo iraní, y otros objetivos si Irán no accedía a un acuerdo.

Todas las opciones siguen sobre la mesa y el líder republicano las utiliza de acuerdo con cada parte del plan y las respuestas de Teherán.

Por su parte, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró que "continuará aplastando al régimen terrorista" iraní.

"La campaña no ha terminado (...) vamos a seguir aplastando al régimen terrorista, reforzaremos las zonas de seguridad a nuestro alrededor y alcanzaremos nuestros objetivos", afirmó Netanyahu en un discurso televisado.

El jefe del Pentágono, Pete Hegseth, explicó a periodistas que los próximos días serán "decisivos".

Las negociaciones con Irán "son muy reales. Siguen en curso, están activas y considero que ganan fuerza", opinó.

Una de las posibles piezas centrales en el cambio de régimen en Irán sería Reza Pahlavi, cuyas recientes declaraciones abrieron la esperanza de estabilidad y prosperidad para el pueblo iraní: “Imaginen un Irán libre, no más amenazas nucleares, no más terrorismo, no más toma de rehenes, no más cierre del Estrecho de Ormuz, no más chantaje a la comunidad internacional (…)”, aseveró el hijo del sha derrocado de Irán, Mohammad Reza Pahlavi

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FUENTE: Con información de AFP, The Wall Street Journal, Casa Blanca, Departamento de Defensa