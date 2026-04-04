Trump le recuerda a Irán que le quedan 48 horas para llegar a acuerdo sobre estrecho de Ormuz

El presidente de EEUU, Donald Trump, habla durante un discurso televisado sobre el conflicto en Medio Oriente desde el Salón Cross de la Casa Blanca el 1 de abril de 2026, en Washington.

WASHINGTON .- El presidente de EEUU Donald Trump le recordó al régimen de Irán que se le vence el plazo de 48 horas para que llegue a un acuerdo sobre el estrecho de Ormuz que permita el paso a embarcaciones de EEUU, Israel y sus aliados.

“¿Recuerdan cuando le di a Irán diez días para que LLEGARA A UN ACUERDO o ABRIERA EL ESTRECHO DE ORMUZ? , remarcó Trump este sábado en su cuenta en la red Truth.

CONFLICTO EN MEDIO ORIENTE Trump afirma que requiere "un poco más de tiempo" para reabrir Ormuz "con facilidad"

Conflicto bélico Trump afirma que Irán debe reabrir el estrecho de Ormuz al tránsito de petróleo para alcanzar un acuerdo

"El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos. ¡Gloria a Dios!“, añadió en lo que pareció una alusión al Sábado de Gloria de la religión católica.

Este viernes, Trump dijo en otro mensaje por sus redes que necesitaba “un poco más de tiempo” para abrir “fácilmente el estrecho de Ormuz, extraer el petróleo y hacernos ricos”. “¡Sería un gran éxito mundial!", aseguró.

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Trump: “Estamos en guerra”

El mensaje presidencial se dio a conocer mientras Teherán intensifica sus ataques contra objetivos estadounidenses e israelíes, tras el derribo de un caza F-15 en el sur de Irán, por parte de las fuerzas del país islámico, en un conflicto que persiste en medio de intentos de conversaciones.

Trump se refirió ayer a estos hechos y descartó que el ataque de un caza estadounidense afecte las negociaciones entre EEUU e Irán.

“No, en absoluto. No, es la guerra. Estamos en guerra”, aseguró a una cadena de noticias, pero evitó dar detalles sobre la búsqueda y rescate que permitió localizar y recuperar con vida a uno de los tripulantes del caza F-15, mientras se continúa la búsqueda del segundo miembro de la tripulación.

Según informaciones, dos helicópteros UH 60 Blackhawk estadounidenses que participaban en las labores de rescate fueron alcanzados por fuego iraní, pero todos los tripulantes resultaron ilesos.

También otro avión de ataque A-10 Warthog se estrelló cerca del estrecho, casi al mismo tiempo que el F-15 fue impactado por un ataque iraní, pero su tripulante logró saltar y está bajo custodia estadounidense, informaron agencias.

Irán intensifica ataques

Mientras, el régimen iraní informó este sábado de ataques contra varias empresas petroquímicas de la ciudad suroccidental de Mahshahr, uno de los principales centros industriales del país, en un nuevo episodio de la escalada militar en el día 36 de la guerra.

“Alrededor de las 10:45 de la mañana de este sábado (7:15 GMT), como consecuencia de un ataque del enemigo estadounidense y sionista, algunas empresas situadas en la zona económica especial petroquímica fueron alcanzadas”, anunció el departamento de relaciones públicas de la Organización de la Zona Económica Especial Petroquímica, según la agencia IRNA citada por agencias.

El régimen de Irán mantiene un bloqueo parcial del estrecho de Ormuz desde el 1 de marzo como una estrategia para evitar cualquier intento de asalto por parte de EEUU en medio del conflicto.

Sin embargo, el jueves se informó sobre el paso por el estrecho de un carguero de una naviera francesa hacia el mar Arábigo , así como de tres grandes metaleros con bandera de Omán.

FUENTE: Con información de EFE, eldiario.es, Infobae