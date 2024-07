Políticos republicanos y demócratas repudian atentado a Donald Trump

María Elvira Salazar también encomendó la salud de Trump a Dios, quien busca volver a la Casa Blanca en las elecciones del próximo 5 de noviembre. "

"Estamos orando al Señor Todopoderoso por el presidente Trump. Oramos por su seguridad y bienestar en el Nombre de Jesús. ¡Dios bendiga al Presidente Trump en esta hora!".

El hijo mayor de Trump, Donald Trump Jr., publicó una foto en X de Trump, con el puño en alto y el rostro ensangrentado frente a una bandera estadounidense, con las palabras: “Nunca dejará de luchar para salvar a Estados Unidos”.

La alcaldesa del condado de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, emite la siguiente declaración en reacción al reciente ataque contra el expresidente Donald Trump en Pensilvania.

"La violencia política de cualquier tipo es inaceptable. La noticia de que el expresidente Donald Trump fue atacado esta noche es reprensible. Independientemente de sus creencias, este tipo de ataques van en contra de los cimientos mismos de lo que representa nuestro país y de los valores que apreciamos. Por favor, acompáñenme a orar por la seguridad del expresidente y su familia en este momento".

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, publicó en X que estaba orando por Trump.

El líder de la mayoría demócrata en el Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, se declaró "horrorizado" por el incidente ocurrido este sábado en un mitin de Donald Trump, donde el republicano fue retirado a toda prisa con el rostro ensangrentado tras lo que parecían disparos.

"Estoy horrorizado por lo ocurrido en el mitin de Trump en Pensilvania y aliviado de que el expresidente Trump esté a salvo. La violencia política no tiene cabida en nuestro país", escribió el demócrata Schumer en la red social X, antes Twitter.

El gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, un demócrata, dijo en un comunicado en X que había sido informado sobre la situación y que la policía estatal de Pensilvania estaba presente en el lugar del evento.

“La violencia dirigida contra cualquier partido político o líder político es absolutamente inaceptable. No tiene cabida en Pensilvania ni en Estados Unidos”, sostuvo.

El presidente Joe Biden ha sido informado sobre el incidente, de acuerdo con la Casa Blanca.

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, hizo un llamamiento a la unidad después de que su rival republicano resultara herido en un tiroteo en un mitin en Pensilvania.

"No hay lugar en Estados Unidos para este tipo de violencia. Es enfermizo. Es enfermizo. Es una de las razones por las que tenemos que unir a este país (...) La idea de que haya violencia política, o violencia en Estados Unidos de esta manera, es simplemente inaudita. No es apropiado. Todo el mundo, todo el mundo debe condenarlo", dijo Biden a periodistas en Rehoboth Beach (Delaware).

El exmandatario Barack Obama también repudia este acto violento.

"No hay en absoluto lugar para la violencia política en nuestra democracia", dijo el sábado el expresidente demócrata Barack Obama. "Aunque no sabemos todavía lo que pasó, deberíamos estar aliviados de que el expresidente Trump no ha sido herido de gravedad y aprovechar este momento para renovar nuestro compromiso de civismo y respetar la política", escribió en la red social X.

La también demócrata Nancy Pelosi se unió a las palabras de aliento para Trump.

"Como alguien cuya familia ha sido víctima de violencia política, sé de primera mano que la violencia política de cualquier tipo no tiene lugar en nuestra sociedad. Doy gracias a Dios que el expresidente Trump está a salvo. A medida que conocemos más detalles sobre este horrible incidente, recemos para que todos los que asistieron hoy a la manifestación del expresidente salgan ilesos", escribió la política en X antes de que se conociera que el tirador y otra persona habían fallecido.

El magnate de la tecnología, Elon Musk, dio el sábado su "total" apoyo a Donald Trump tras el incidente en un mitin de campaña en Pensilvania, al noreste de Estados Unidos, del cual el candidato republicano salió herido en un aparente tiroteo.

"Respaldo totalmente al presidente Trump y espero su rápida recuperación", escribió en X (antes Twitter) Musk, dueño de Tesla, SpaceX y de esa red social, al compartir un video del candidato con el puño en alto mientras era escoltado fuera del escenario por agentes del servicio secreto.