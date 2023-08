Por qué DeSantis tardó dos años en definir postura respecto a elecciones 2020

Entrevistado por NBC News sobre sí Trump había perdido contra Biden en las elecciones presidenciales de 2020, DeSantis que se había mostrado evasivo sobre el tema durante dos años respondió: "Por supuesto que perdió. Por supuesto. Joe Biden es el presidente", afirmó.

Pese a los juicios en cascada en su contra promovidos por la administración del presidente Joe Biden, Trump no se ha detenido en hacer campaña para retornar a la Casa Blanca. El exmandatario ha sido acusado en tres casos penales y parece inminente una nueva acusación también de carácter penal en Georgia, que investiga si intentó ilegalmente cambiar el resultado de las elecciones de 2020 en este estado del sur del país. Trump también enfrenta otros dos juicios civiles.

Sin embargo, su popularidad entre sus bases no se ha afectado ni un ápice. La última encuesta del Siena College y The New York Times entre posibles votantes en las primarias mostró que Trump aplasta al gobernador de Ron DeSantis por 37 puntos.

El gobernador de Florida advirtió que, de continuar ese escenario, los republicanos perderán en 2024 si no abandonan al expresidente, acorralado por los casos judiciales.

El cambio de retórica de DeSantis se produce cuando busca renovar su estancada campaña por la Casa Blanca de 2024. Cómo los republicanos verán ese cambio de discurso, es la pregunta que muchos se hacen después de la publicación de la entrevista realizada al gobernador por en NBC.

Por qué el cambio

Anthony Verdugo, analista político republicano, explicó por qué el cambio de DeSantis, según su punto de vista.

“Número uno, el gobernador se ve en una desventaja de 30 puntos, y lo que está haciendo es tratar de moverse y busca diferenciarse de Trump, y de la única manera que puede hacerlo es discrepar del candidato sin atacar personalmente y él piensa que esa es la estrategia para no enojar a la base de Trump, cuyos votos él necesita”.

Para el experto, DeSantis busca como vender a los republicanos la idea de que tiene criterio, presenta sus propias propuestas a los estadounidenses y que discrepa “respetuosamente” de Trump, sin ofender a los votantes que son afines al expresidente.

El mensaje de DeSantis a la base republicana es que “tenemos que ver hacia el futuro y no mirar hacia atrás, y esa es la estrategia que está usando ahora y la realidad es que como él está 30 punto por debajo de Trump, no tiene nada que perder”, acotó Verdugo.

Sobre si la estrategia que promueve de DeSantis es viable, Verdugo respondió: “Es la única carta que puede jugar ahora, no tiene otra porque él se va a parar en ese debate como el gobernador de la Florida y candidato a presidente de los Estados Unidos, va a tener que hablar sobre los temas que están afectando al país, entre ellos, van a estar las acusaciones contra Trump, y las elecciones de 2020. Entonces, él ya debe tener preparado lo que va a decir. Él se está apartando de Trump, pero no de la base”, subrayó.

Por qué dos años después

La razón que le tomó dos años decirlo, explica el analista, es porque “ahora es el momento que él está aspirando a la presidencia. Como gobernador no tenía necesidad de discrepar, pero ahora está compitiendo para ser el nominado por el partido republicano y por esa razón él lo está haciendo en la temporada fuerte de las elecciones, que comienza con el debate del 23 de agosto”, apuntó.

Podrá Trump llegar al día de las elecciones

Verdugo coincide con el discurso del expresidente Trump, asegurando que hay una estrategia de interferencia electoral promovida por los demócratas.

“La manera que están interfiriendo las elecciones es que quieren que todos los juicios sean en 2024, el año de las elecciones: Nueva York en marzo, la Florida en mayo, y veremos Washington y Georgia, y eso lo que pretende es sacarlo de la campaña”, aunque asegura que el equipo de Trump ha contemplado ese escenario y en los juicios el exmandatario va a estar frente a un micrófono, aseveró para agregar que la atención de los estadounidenses estará sobre Trump.

“La ventaja del expresidente Trump es que todo mundo lo conoce ya, y la otra es que tiene una plataforma. Estos juicios se van a enfocar, no sobre los candidatos en las primarias, y si llegara a la general, el enfoque va a ser en Trump, con los juicios contra él; incluso hasta Biden puede que no esté llamando la atención y lo que creo que va a destacar estos juicios es que hay dos sistemas de Justicia: Uno, para los Clinton y los Biden; y el otro para el resto. Por cinco años investigaron a Hunter Biden y nada ha pasado; sin embargo, el expresidente Trump ha sido arrestado ya tres veces en los últimos meses”, acotó, un hecho que no es invisible para los estadounidenses.

Y es que a partir de la percepción de una mayoría de los estadounidenses, la justicia está siendo empleada como herramienta política contra Trump, debido a que no se aplica de la misma manera con el hijo de Biden, Hunter Biden, por presunta corrupción, un caso que las agencias federales han contribuido a mantener oculto por cierto tiempo para no afectar a Biden en las elecciones.

Al consultarle si cree que Trump va a tener la oportunidad de participar en las elecciones generales, dijo que los abogados del expresidente van a trabajar para introducir mociones y posponer los juicios hasta después de las elecciones. “Lo van a hacer en Florida, en Washington y en Nueva York, para que Trump pueda salir a hablar con los votantes y hacer campaña”.