viernes 5  de  septiembre 2025
LOTERIA

Powerball sube a $1.700 millones, el sexto premio más grande en la historia

El sorteo será el número 39 desde que el premio mayor fue reclamado por última vez el pasado 31 de mayo de 2025 en California

Los billetes de lotería Mega Millions y Powerball se ven en San Gabriel, California, el 19 de julio de 2023. El premio mayor de Powerball alcanzó los mil millones de dólares para el sorteo del 19 de julio de 2023, lo que solo ha ocurrido dos veces antes en la historia del juego.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El premio mayor de Powerball, que ha crecido sin parar durante todo el verano, subiendo como la espuma hasta convertirse en el décimo premio más grande en la historia de este popular juego.

Par el sorteo de este próximo sábado 6 de septiembre, el premio mayor alcanza los $1.700 millones, cifra que supera la estimación previa de $950 millones, convirtiéndose en la sexta suma más grande de la historia.

La suerte está echada. El premio tiene un valor en efectivo estimado en $453.1 millones, antes de impuestos.

El sorteo de Powerball se transmitirá en vivo a las 10:59 p. m. (hora del Este de EEUU) desde el estudio de sorteos de la Lotería de Florida en Tallahassee, Florida. El sorteo de Powerball también se transmitirá en vivo en Powerball.com .

El afortunado ganador tendrá la opción de recibir el premio en pagos anualizados de optar por un pago único en efectivo.

Este es el sorteo número 39 desde que el Powerball tuvo un ganador por última vez. La racha de botes sin ganador comenzó el pasado 31 de mayo de 2025, cuando un boleto vendido en California se llevó el premio.

Los boletos de Powerball cuestan 2 dólares y se pueden comprar en 45 estados, el Distrito de Columbia, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses. Los sorteos se transmiten en vivo los lunes, miércoles y sábados a las 10:59 p.m. ET desde Tallahassee, Florida, y en Powerball.com. Aunque la probabilidad de ganar el premio mayor es de 1 en 292.2 millones, la probabilidad de ganar cualquier premio es de 1 en 24.9.

La probabilidad general de ganar un premio es de 1 en 24,9. La probabilidad de ganar el premio mayor es de 1 en 292,2 millones.

Los diez mejores botes del Powerball

  • $2.04 mil millones – 7 de noviembre de 2022 – CA
  • $1.765 mil millones – 11 de octubre de 2023 - CA
  • $1,586 mil millones – 13 de enero de 2016 – CA, FL, TN
  • $1.326 mil millones – 6 de abril de 2024 - OR
  • $1.08 mil millones – 19 de julio de 2023 – CA
  • 1.000 millones de dólares (estimado) – 30 de agosto de 2025
  • $842.4 millones – 1 de enero de 2024 – MI
  • $768.4 millones – 27 de marzo de 2019 – WI
  • $ 758,7 millones – 23 de agosto de 2017 – MA
  • $754,6 millones – 6 de febrero de 2023 - WA

FUENTE: Redacción/ powerball.com

