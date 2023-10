Intensa búsqueda por sospechoso de masacre en bolera en Maine

El suceso, que ha conmovido al país, abre la polémica no solo en torno a la tenencia de armas, sino a la necesidad de contar con programas efectivos que atiendan la salud mental en los militares que han servido al país y que han enfrentado situaciones tan traumáticas como la guerra.

En medio de la intensa búsqueda, la familia de Card compartió un comunicado donde le pidió rendirse y entregarse a las autoridades federales, estatales y locales.

Lewiston, ciudad fantasma

El jueves, Lewiston era prácticamente una ciudad fantasma. Se ordenó a los residentes permanecer en sus casas, las escuelas cerraron y el estacionamiento de una de ellas fue tomado por agentes de policía armados hasta los dientes.

Las farmacias y los restaurantes cerraron y las calles aledañas a los establecimientos atacados fueron acordonadas.

De vez en cuando pasaban algunos automóviles, no se veía a nadie en los jardines de las casas, ni niños en los columpios y toboganes. Ocasionalmente, alguien se asoma por detrás de una cortina. "Quédense en casa", pedía un parpadeante aviso luminoso en el centro de la ciudad.

Debra Wright, de 71 años, tuvo que salir de casa porque su marido sufrió un colapso y fue hospitalizado. Como el hospital estaba bajo orden de cierre, el médico tuvo que ir hasta el estacionamiento del lugar para tranquilizarla sobre el estado de salud de su pareja.

En la noche del miércoles oyeron las sirenas de la policía y de las ambulancias justo cuando se sentaron a comer. El Schemengees está a tres minutos en auto de su casa.

"Cuando nos enteramos, quedé aterrorizada", cuenta a la AFP desde el volante de su pequeño vehículo verde manzana.

"Maine no suele ser así. He vivido aquí toda mi vida", explica. Pero "ya no me sentiré tan segura como antes", lamenta.

Como probablemente pasará la noche sola en casa, no puede evitar preocuparse. Solo la tranquiliza recordar que instaló cerraduras en las puertas. "Y tengo a mis perros", dice.

"Hay muchas personas sufriendo"

Ryan Card, el hermano del presunto atacante, envió un comunicado a la cadena de televisión estadounidense CNN en el que asegura que su familia "ha colaborado con las autoridades en todos los aspectos posibles", e informa de que están tratando de convencer a Robert de que se entregue.

"A la Policía se le ha dado todo lo que podemos ofrecer para facilitar sus esfuerzos (...) Hay muchas personas sufriendo, por favor, concéntrense en ellas, esta es la peor pesadilla de muchas personas", reza el escrito de Ryan Card, que no detalla si Robert ha accedido a sus pedidos o se ha puesto en contacto con ellos.

Una nota del presunto autor del tiroteo

Como informó CBS Boston, agentes del FBI estaban buscando información y pistas que llevaran a dar con el paradero de Card. Encontraron una nota presuntamente firmada por Robert Card, y aunque las autoridades negaron que fuera una nota de suicidio, no dieron más información al respecto. La policía está llevando a cabo investigaciones forenses sobre una nota encontrada en su casa.

Asimismo, las autoridades están revisando las redes sociales y las búsquedas de Card en internet, así como monitoreando sus tarjetas en caso de que use alguna.

Embed

Una búsqueda contrarreloj

Las autoridades federales, estatales y locales de Estados Unidos activaron este jueves un amplio dispositivo de búsqueda para tratar de localizar a Robert Card, un hombre de 40 años presunto autor del doble tiroteo en una bolera y un restaurante de Maine, que ha dejado 18 víctimas mortales y otros 13 heridos.

Una de las estrategias ha sido la difusión de imágenes del presunto atacante, al que la Policía de la ciudad de Lewiston ha descrito como "armado y peligroso". De hecho, instaron a los residentes de las zonas cercanas a estar en sus casas y evitar moverse por la zona.

Se trata de un reservista del Ejército, aunque no ha participado en ninguna acción de combate, tal como reflejan los registros oficiales.

El coronel de la Policía estatal de Maine, William Ross, anunció este jueves durante una rueda de prensa que Robert Card se enfrenta a una orden de arresto acusado de ocho cargos de asesinato.

El tiroteo, que tuvo como objetivo una bolera y un bar en Lewiston la noche del 25 de octubre, es uno de los más mortíferos desde 2017, cuando un hombre armado abrió fuego en un festival de música lleno de gente en Las Vegas, matando a 60 personas.

Embed

FUENTE: EUROPA PRESS/AFP