¿Progreso o preludio de ataque? Lo que se sabe sobre la negociación entre Irán y EEUU

TEHERÁN. - Irán y Estados Unidos sostendrán negociaciones esta semana, confirmó el canciller iraní, en medio de una fuerte tensión entre estos dos enemigos por la represión de manifestaciones antigubernamentales iraníes y la resistencia de Teherán a alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, confirmó este miércoles que las conversaciones tendrán lugar el viernes en Mascate, capital de Omán.

"Las conversaciones nucleares con Estados Unidos están programadas para el viernes alrededor de las 10 en Mascate", dijo Araqhchi en una publicación en X. Agradeció a Omán "por hacer todas las gestiones necesarias".

Un funcionario de la Casa Blanca confirmó que Washington tendrá conversaciones con Teherán el viernes en Omán, horas después de que el ministro Abbas Araqchi, adelantará esta información.

El portal estadounidense Axios había reportado que las conversaciones previstas para el viernes estaban "colapsando" debido a que los estadounidenses se negaron a cambiar la ubicación de las conversaciones, inicialmente previstas en Estambul, o a modificar el formato.

Por su parte, medios iraníes reportaron que las "negociaciones indirectas" en Mascate estarán "limitadas al tema nuclear y al levantamiento de las sanciones a Irán".

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que se deben abarcar muchos otros temas.

"Para que las conversaciones realmente conduzcan a algo significativo, tendrán que incluir ciertas cosas, y eso incluye el alcance de sus misiles balísticos, incluye su patrocinio de organizaciones terroristas en toda la región, incluye su programa nuclear e incluye el trato a su propia gente", desgranó Rubio.

¿Qué está en juego?

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, no descartó una nueva operación militar contra Irán si las conversaciones fracasan. En junio ya atacó plantas nucleares iraníes durante la guerra de Israel contra la República Islámica.

"En este momento hablamos con ellos, hablamos con Irán, y si podemos llegar a un acuerdo, sería genial. Y si no podemos, probablemente sucederían cosas malas", señaló Trump el martes.

Estados Unidos envió a la región un grupo de combate liderado por el portaaviones "USS Abraham Lincoln". Si fuera blanco de un ataque, Irán advierte que tomaría represalias contra las bases y buques estadounidenses en la región.

Las tensiones entre ambos países, que no tienen relaciones diplomáticas, aumentaron tras la represión por parte de las fuerzas de seguridad iraníes de una ola de protestas que ha dejado miles de muertos, de acuerdo con las organizaciones de derechos humanos.

Pero sigue sin estar claro qué forma tomaría una intervención militar estadounidense. Podrían ser ataques selectivos contra la infraestructura militar o un intento de derrocar el sistema clerical impuesto desde la revolución islámica de 1979 que ahora lidera el ayatolá Alí Jamenei.

¿Qué quieren las partes?

Al principio, Trump se centró en pedir a Teherán que "deje de matar" a manifestantes y que no los ejecute. Con el paso de los días se enfocó en el programa nuclear iraní, que Estados Unidos y sus aliados creen que tiene como objetivo la fabricación de una bomba atómica.

Washington también quiere reducir el apoyo de Irán a determinados grupos en la región y disminuir el arsenal de misiles balísticos iraníes. Irán solo parece dispuesto a hablar del tema nuclear.

¿Dónde se reúnen?

Todo parecía indicar que el encuentro se llevaría a cabo el viernes en Turquía, miembro de la OTAN, pese a que su presidente Recep Tayyip Erdogan, un musulmán sunita, tuvo en el pasado problemas con la teocracia chiita de Teherán.

Finalmente, el canciller iraní afirmó que las negociaciones se celebrarán en Omán. Un diplomático árabe, que habló bajo condición de anonimato, declaró que "los iraníes solicitaron una reunión en Omán, y los estadounidenses han aprobado el lugar, pero aún se está trabajando sobre los parámetros de las discusiones".

Estado febril en Irán

Los grupos de derechos humanos denunciaron una matanza masiva de manifestantes, al amparo de un apagón de internet que duró semanas. Como señal de que los nervios están a flor de piel, el ayuntamiento de Teherán emitió un comunicado el miércoles diciendo que los ruidos fuertes en el centro de la ciudad se debían a una festividad religiosa y no a otra causa.

La agencia de noticias Fars, considerada cercana a las fuerzas de seguridad, publicó en los últimos días imágenes de bases estadounidenses en Oriente Medio.

