miércoles 4  de  febrero 2026
CUBA

Oposición cubana rechaza doble discurso del régimen sobre negociaciones con EEUU

El Consejo para la Transición Democrática de Cuba, cuestionó los desmentidos oficiales y denuncia el temor de La Habana a negociar con su propio pueblo

El designado gobernante del castrismo, Miguel Díaz-Canel, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

LA HABANA - El Consejo para la Transición Democrática en Cuba (CTDC), la mayor plataforma opositora de la isla, instó este miércoles al régimen cubano a abrirse a un diálogo real y transparente, al tiempo que cuestionó la negativa oficial de estar negociando con Estados Unidos, tras recientes declaraciones del viceministro de Relaciones Exteriores, Carlos Fernández de Cossío.

En un comunicado, el CTDC reaccionó a una entrevista concedida por Fernández de Cossío a la agencia EFE, en la que el funcionario reconoció un intercambio de mensajes con Washington, aunque negó que exista una negociación formal entre ambos gobiernos.

“La constante negación del régimen no se corresponde necesariamente con la realidad”, señaló la plataforma opositora, que recordó que negociaciones clave entre Cuba y Estados Unidos, como las que derivaron en el llamado “deshielo” durante la administración de Barack Obama, se realizaron de manera reservada y sin anuncios públicos previos.

"Autoaislamiento"

El CTDC exhortó al régimen a abandonar lo que calificó como una política de “autoaislamiento” y “temor al diálogo”, actitudes que —advirtió— solo profundizan la crisis política, social y económica del país. A su juicio, cualquier acercamiento debería comenzar con la propia sociedad cubana.

“Un primer paso indispensable es la amnistía para los presos políticos y la despenalización del disenso”, indicó el organismo, que sostuvo que estas medidas resultarían claves para avanzar hacia una transición democrática.

La plataforma opositora afirmó además que el régimen debería permitir la participación de actores de la comunidad internacional con experiencia y voluntad de contribuir a una salida pacífica y democrática para Cuba.

Contradicciones oficiales

Fernández de Cossío reconoció que se han intercambiado mensajes con Washington tras la captura del dictador depuesto Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, pero insistió en que “sería un error decir que se está diseñando una negociación”, ya que —según dijo— ese proceso “no ha comenzado”.

El funcionario sostuvo que el régimen cubano estaría dispuesto a dialogar con Estados Unidos únicamente bajo condiciones de “igualdad y respeto mutuo”, aunque dejó claro que reformas políticas, económicas o una eventual liberación de presos políticos quedarían fuera de cualquier agenda.

Estas declaraciones contrastan con las afirmaciones del presidente estadounidense, Donald Trump, quien aseguró en reiteradas ocasiones que su administración mantiene conversaciones con el régimen cubano, incluso a alto nivel.

Para el CTDC, la negativa del régimen a reconocer eventuales contactos con Washington no hace más que evidenciar su falta de transparencia y su resistencia a emprender cambios reales. “Sin diálogo con su propio pueblo y sin respeto a los derechos fundamentales, no hay futuro posible para la nación”, concluyó la organización opositora.

FUENTE: Con información de EFE

