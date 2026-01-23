viernes 23  de  enero 2026
Más de 5.000 muertos en protestas en Irán, según oenegé radicada en EEUU

Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero,

Residentes pasan junto al edificio de la oficina de impuestos, que se incendió durante las recientes protestas antigubernamentales en Teherán, Irán, el 21 de enero de 2026. Irán sufre un apagón nacional de internet que comenzó el 8 de enero de 2026, en medio de una creciente ola de protestas antigubernamentales.&nbsp;

Residentes pasan junto al edificio de la oficina de impuestos, que se incendió durante las recientes protestas antigubernamentales en Teherán, Irán, el 21 de enero de 2026. Irán sufre un apagón nacional de internet que comenzó el 8 de enero de 2026, en medio de una creciente ola de protestas antigubernamentales. 

EFE/EPA/ABEDIN TAHERKENAREH

Un grupo de defensa de derechos humanos radicado en Estados Unidos anunció este viernes que pudo confirmar que más de 5.000 personas murieron durante las recientes protestas en Irán, y que en su gran mayoría se trata de civiles abatidos por las fuerzas de seguridad.

Oenegés que monitorean el balance dejado por la represión de las mayores manifestaciones organizadas en Irán en años indicaron que su labor se había visto entorpecida por el corte de internet impuesto por las autoridades desde el 8 de enero, y advirtieron que el saldo real probablemente sea mucho más elevado.

La organización Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, anunció este viernes que había confirmado la muerte de 5.002 personas; incluyendo 4.714 manifestantes, 42 menores de edad, 207 miembros de las fuerzas de seguridad y 39 transeúntes.

Sin embargo, el grupo agregó que todavía está investigando otros 9.787 posibles decesos.

Al menos 26.852 personas fueron detenidas, según la misma organización, cuyo balance supera al único que han dado hasta la fecha las autoridades iraníes, de 3.117 muertos.

El organismo que comunicó ese balance el miércoles es la fundación iraní de mártires y veteranos, que distingue entre "mártires" -- miembros de las fuerzas de seguridado o transeúntes inocentes -- y "alborotadores" respaldados por Estados Unidos. De las 3.117 personas muertas, según la fundación, 2.427 eran "mártires".

Al divulgar su propio balance, HRANA señaló que las autoridades iraníes "intentaron apuntalar el relato oficial del gobierno respecto a las matanzas".

Otra oenegé, Iran Human Rights (IHR), radicada en Noruega, afirmó haber documentado la muerte de al menos 3.428 manifestantes a manos de las fuerzas de seguridad pero advirtió que el saldo final podría rondar los 25.000 decesos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con nuevas acciones militares contra Teherán en respuesta a la represión, advirtiendo en particular sobre consecuencias en caso de ejecución de manifestantes.

La Casa Blanca indicó el 15 de enero que "800 ejecuciones que estaban programadas y debían realizarse" el 14 de enero "fueron suspendidas" tras las presiones de Washington.

Sin embargo, el fiscal general de Irán, Mohamad Movahedi, calificó esa afirmación de "completamente falsa".

"El irracional y arrogante presidente estadounidense (...) afirmó que impidió la ejecución de 800 personas en Irán. Esa afirmación es completamente falsa: no existe tal cifra, ni el poder judicial ha tomado una decisión en ese sentido", declaró, citado por el sitio web del poder judicial Mizan.

El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó el viernes a las autoridades iraníes a poner fin a su "represión brutal", en particular "a los juicios sumarios y a las penas desproporcionadas".

