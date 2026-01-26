Irán advierte a EEUU ante llegada de buques de guerra en Medio Oriente: "Son objetivos al alcance"

TEHERÁN — Las Fuerzas Armadas de Irán advirtieron este lunes que la presencia de un portaaviones y otros buques estadounidenses en Medio Oriente incrementa su “vulnerabilidad” y los convierte en “objetivos al alcance”.

La cancillería iraní emitió este mensaje en un momento en que una oenegé con sede en Estados Unidos afirmó que la represión de las protestas ha dejado cerca de 6.000 muertos y que está investigando miles de casos más con dificultades por el bloqueo de internet que se mantiene desde hace 18 días.

“La concentración y acumulación de fuerzas y equipos en la zona no será un factor disuasorio, sino que aumentará su vulnerabilidad y los convertirá en objetivos al alcance”, indicó una fuente militar de la Base Khatam al Anbiya, el comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes, según recoge la televisión estatal de Irán.

La fuente, cuyo nombre no se hizo público, aseguró que la idea de llevar a cabo una “operación limitada, rápida y limpia contra Irán se debe a estimaciones incorrectas y a una comprensión incompleta de las capacidades defensivas y ofensivas de la República Islámica”.

“La República Islámica no iniciará ninguna guerra, pero no permitirá ninguna amenaza contra la seguridad nacional del país”, advirtió el comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes.

Flota enorme

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hace unos días que su país tiene una “flota enorme” dirigiéndose a aguas cercanas a lrán y advirtió a Teherán sobre la necesidad de que cese la represión contra la oleada de protestas que sacudieron el país.

Trump ha amenazado en varias ocasiones con una intervención a Teherán desde el comienzo de las protestas a finales de diciembre por la caída del rial y que pronto se extendieron pidiendo el fin de la República Islámica.

Las protestas comenzaron a finales de diciembre con marchas por la crisis económica y derivaron en un movimiento masivo contra el régimen teocrático, establecido desde la revolución de 1979, con manifestaciones masivas a partir del 8 de enero.

Irán ha asegurado que responderá a cualquier intervención de Estados Unidos y ha señalado que, si se produce un ataque, considerarán objetivos militares a todas las bases estadounidenses en la región.

La República Islámica acusa a Estados Unidos e Israel de organizar unas protestas que han tachado de “terroristas” y cuyos muertos cifran en 3.117.

La ONG Human Rights Activists News Agency (HRANA), con sede en EEUU, afirmó que corroboró la muerte de 5.848 personas, entre ellas 209 miembros de las fuerzas de seguridad. No obstante, el grupo señaló que aún investiga otras 17.091 posibles muertes. La organización añadió que al menos 41.283 personas han sido detenidas.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, declaró que Irán tiene "confianza en sus propias capacidades".

En una aparente referencia al portaviones, el vocero añadió: "La llegada de un buque de guerra de este tipo no afectará la determinación y seriedad de Irán".

El Comando Central (Centcom), responsable de las operaciones militares estadounidenses en Medio Oriente y partes de Asia Central, anunció que el navío "está desplegado actualmente en Medio Oriente para promover la seguridad y la estabilidad regionales".

Represión y bloqueo de Internet

Grupos de derechos humanos acusan al régimen iraní de disparar directamente contra los manifestantes y de haber bloqueado el acceso a Internet desde el 8 de enero para ocultar la magnitud de la represión.

Los líderes clericales siguen en el poder pese al desafío que suponen las protestas, y los opositores al sistema ven en la intervención exterior el motor más probable del cambio.

Las ONG que monitorean el número de víctimas de la represión denunciaron que su labor se ha visto obstaculizada por el bloqueo de internet. También advirtieron que las cifras citadas por las autoridades probablemente sean muy inferiores al número real de víctimas.

En su primer balance oficial de las protestas, las autoridades iraníes dieron cuenta la semana pasada de 3.117 decesos; según ellos, la mayoría miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes inocentes asesinados por "alborotadores".

"Estamos vigilando a Irán"

La organización especializada en ciberseguridad Netblocks confirmó que el bloqueo de internet sigue vigente y afirmó que busca ocultar "el alcance de la represión mortal contra la población civil".

Mientras tanto, Estados Unidos concentra fuerzas en la región y el presidente Donald Trump mantiene abierta la posibilidad de una intervención militar, tras amenazar a Teherán en el momento álgido de las protestas.

"Estamos vigilando a Irán", advirtió el mandatario estadounidense la semana pasada. "Prefiero que no pase nada, pero los estamos vigilando muy de cerca", insistió.

Estados Unidos en junio intervino brevemente en la guerra de Israel contra Irán, atacando sus instalaciones nucleares.

En Líbano, el grupo chiíta Hezbolá, respaldado por Irán, organizó una manifestación en apoyo a la república islámica con un discurso de su líder Naim Qasem, quien advirtió que "esta vez una guerra contra Irán incendiará la región".

Simultáneamente, Emiratos Árabes Unidos, que alberga una base aérea estadounidense, declaró que no permitiría que se lanzaran ataques contra Irán desde su territorio.

El ministro de Relaciones Exteriores italiano, Antonio Tajani, instó este lunes a la Unión Europea (UE) a incluir al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán en la lista de "organizaciones terroristas".

Tajani dijo que planteará la idea "en coordinación con otros socios" en una reunión de ministros de Relaciones Exteriores de la UE que se celebrará el jueves en Bruselas.

"Las pérdidas sufridas por la población civil durante las protestas exigen una respuesta clara", escribió en X. También pidió a la UE que imponga sanciones individuales a los responsables.

