¿Qué permite el Medicaid para inmigrantes indocumentados?

MIAMI.- En Estados Unidos, Medicaid es uno de los programas de salud pública más grandes , con más de 79 millones de inscritos. Sin embargo, para los inmigrantes indocumentados el acceso es muy limitado y está restringido principalmente a situaciones de emergencia.

A diferencia de los ciudadanos o residentes legales, que les da acceso completo a la cobertura médica, los extranjeros en situación irregular pueden obtener ciertos beneficios, aunque con limitaciones importantes.

Medicaid es el principal programa de salud para personas de bajos recursos en EEUU, financiado por impuestos y administrado a nivel estatal y federal, que brinda acceso -en general- a consultas médicas, hospitalización, medicamentos recetados, atención preventiva (vacunas, chequeos), servicios de salud mental y atención a largo plazo (como cuidados en asilos).

El programa beneficia a personas de bajos ingresos, niños, mujeres embarazadas, adultos mayores y personas con discapacidades. Esto, siempre y cuando, sean cuidadanos estadounidenses o residentes legales.

Medicaid de emergencia: ¿qué cubre y cómo solicitarlo?

El Medicaid de emergencia, por su parte, es la única vía directa de acceso para inmigrantes sin estatus legal. Este beneficio cubre únicamente servicios que salvan vidas en las salas de urgencias, como hospitalización, partos o condiciones críticas.

Los extranjeros indocumentados pueden solicitarlo si cumplen con los mismos requisitos de ingresos y residencia que se exigen al resto de solicitantes de Medicaid.

Entre los requisitos se encuentran percibir ingresos por debajo de los límites de pobreza federal (FPL) que cada estado aplica a Medicaid. Por ejemplo, en la mayoría de los estados, Medicaid cubre a adultos con ingresos de hasta el 138% del nivel federal de pobreza (FPL), que equivale aproximadamente a 20,783 dólares anuales para una persona sola o 43,056 dólares para una familia de cuatro.

Sin embargo, algunos estados tienden a exigir requisitos más restrictivos, especialmente si no expandieron Medicaid bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio (ACA).

Además, los inmigrantes deben demostrar residencia en el estado donde solicita Medicaid de emergencia. Esto significa vivir físicamente allí, aunque no se tenga estatus legal. No se exige comprobar ciudadanía o residencia legal permanente, sí se requiere una dirección en el estado (puede ser propia o de un familiar).

Este beneficio de salud no es un seguro de salud completo, sino un apoyo temporal para emergencias médicas.

Programas estatales

Algunos estados han decidido ampliar la cobertura con fondos propios. En estos casos, se ofrece atención médica a:

Niños indocumentados , con acceso a chequeos y vacunas.

Mujeres embarazadas, quienes pueden recibir cuidados prenatales y atención durante el parto.

Estos programas se gestionan de manera independiente y no siempre exigen comprobar el estatus migratorio.

Alternativas para inmigrantes indocumentados

Más allá de Medicaid, existen otras alternativas de atención para los inmigrantes, como los centros de salud federales (FQHC), que atienden a toda persona, sin importar su estatus migratorio. Ofrecen consultas médicas primarias, dentales, de salud mental y servicios preventivos. El costo se ajusta según el nivel de ingresos.

También están los centros de salud comunitarios 330,financiados por la Administración de Recursos y Servicios de Salud (HRSA), que prestan servicios a bajo costo a comunidades vulnerables.

Además, los inmigrantes pueden contar con clínicas gratuitas y de bajo costo, gestionadas por organizaciones sin fines de lucro, que ofrecen servicios médicos básicos en muchas ciudades, independientemente del estatus migratorio.

¿Cómo empezar?

Los expertos recomiendan:

Consultar la agencia estatal de Medicaid , para conocer si se puede acceder a Medicaid de emergencia.

Explorar el Mercado de Seguros Médicos (HealthCare.gov) , donde, aunque los indocumentados no califican para planes subsidiados, se puede revisar qué programas estatales o locales están disponibles.

Acudir a clínicas comunitarias, que no requieren documentos migratorios y ajustan sus precios según ingresos.

