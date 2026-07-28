martes 28  de  julio 2026
CELEBRIDADES

Cantante Carly Simon revela que fue diagnosticada con párkinson

Simon, de 83 años, dijo en un comunicado que le llevó un tiempo adaptarse al diagnóstico y decidir cuánto quería contar públicamente

La cantante Carly Simon asiste a la noche inaugural del Festival de Cine de Tribeca 2017 y al estreno mundial de Clive Davis: The Soundtrack Of Our Lives en el Radio City Music Hall el 19 de abril de 2017 en la ciudad de Nueva York.

La cantante Carly Simon asiste a la noche inaugural del Festival de Cine de Tribeca 2017 y al estreno mundial de "Clive Davis: The Soundtrack Of Our Lives" en el Radio City Music Hall el 19 de abril de 2017 en la ciudad de Nueva York.

AFP / Angela Weisss

NUEVA YORK.- La cantante estadounidense Carly Simon, conocida por éxitos como You're So Vain, reveló el lunes que padece la enfermedad de Parkinson. Simon, de 83 años, dijo en un comunicado que le llevó un tiempo adaptarse al diagnóstico "y decidir cuánto quería contar públicamente".

"El párkinson es distinto para cada persona y puede ser impredecible. Algunos días estoy tan cansada que no consigo arrancar la jornada. Otros pueden moverme, pensar y trabajar con más facilidad", escribió.

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El párkinson es un trastorno neurológico crónico y degenerativo que afecta el sistema motor y suele provocar temblores y dificultades de movimiento. Unos 10 millones de personas lo sufren en todo el mundo, según la Parkinson’s Foundation.

La célebre cantautora encontró refugio en la música y durante ese período comenzó a grabar un nuevo álbum, Comes in Waves, su primera colección de canciones originales desde 2008, cuyo lanzamiento está previsto para el 14 de agosto.

Enfermedad anterior

Simon contó que al mismo tiempo que su diagnóstico de Parkinson fue tratada por un carcinoma basocelular en la cara.

"El cáncer fue extirpado, pero la cirugía alteró mi apariencia y me hizo sentir más incómoda al aparecer en público", dijo.

La artista dijo que siempre fue muy crítica con su apariencia y que esto agudizó esa tendencia, y destacó "la ironía" de ser la autora de la letra de You're So Vain (Eres tan vanidoso).

Carly Simon comenzó a cantar junto a su hermana Lucy en la década de 1960. Alcanzó fama mundial con el álbum No Secrets (1972), que incluía el hit You're So Vain.

En 1977 interpretó Nobody Does It Better, el tema principal de la película de James Bond The Spy Who Loved Me (La espía que me amó).

FUENTE: AFP

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