martes 28  de  julio 2026
AVIACIÓN

Falla informática paraliza temporalmente los vuelos de American Airlines en Estados Unidos

Una interrupción tecnológica obligó a la aerolínea a detener los despegues en todo el país mientras trabajaba para restablecer sus sistemas. La incidencia provocó retrasos en decenas de aeropuertos

Aviones de la compañía estadounidense American Airlines.

Aviones de la compañía estadounidense American Airlines.

CHARLY TRIBALLEAU/ AFP
Diario las Américas | CARLOS ARMANDO CABRERA
Por CARLOS ARMANDO CABRERA

MIAMI.- Una falla informática obligó este martes a American Airlines a suspender temporalmente los despegues de sus vuelos en todo Estados Unidos, luego de que la compañía detectara problemas en sus sistemas operativos que impedían desarrollar con normalidad sus operaciones.

La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó una suspensión temporal de las salidas programadas por la aerolínea mientras sus equipos técnicos trabajaban para resolver la incidencia y recuperar el funcionamiento de las plataformas afectadas.

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La interrupción impactó herramientas esenciales para el despacho de aeronaves, el procesamiento de pasajeros y otras funciones internas, lo que generó retrasos en varios de los principales aeropuertos, incluidos el de Miami, Dallas-Fort Worth, Charlotte, Chicago O’Hare, Phoenix y otros centros de conexión.

En un comunicado, la empresa confirmó que experimentaba un problema tecnológico que afectaba sus operaciones y aseguró que trabajaba para restablecer el servicio lo antes posible. Asimismo, ofreció disculpas a los pasajeros por los inconvenientes ocasionados.

Con el paso de las horas comenzaron a reanudarse gradualmente algunos vuelos; sin embargo, la aerolínea advirtió que la normalización de los itinerarios tomaría tiempo debido a los retrasos acumulados y a la reorganización de las aeronaves y tripulaciones.

Hasta el momento, American Airlines no ha informado cuál fue la causa de la falla tecnológica ni ha indicado que el incidente esté relacionado con un ciberataque. Tampoco ha precisado cuántos vuelos o pasajeros resultaron afectados.

El problema ocurre en plena temporada alta de viajes y podría seguir generando demoras durante el resto de la jornada, especialmente en las terminales áreas donde el consorcio concentra el mayor volumen de su funcionamiento.

DIARIO LAS AMÉRICAS pidió información a las autoridades del Aeropuerto Internacional de Miami y se encuentra a la espera de la respuesta a la solicitud.

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