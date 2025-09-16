martes 16  de  septiembre 2025
INMIGRACIÓN

¿Qué trámites migratorios se pueden realizar en una oficina del ICE?

A diferencia del USCIS, que gestiona beneficios como grenn card o naturalizaciones, ICE se enfoca en la supervisión, control y cumplimiento de leyes migratorias

Un guardia de seguridad habla con personas en la entrada de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), el 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

Un guardia de seguridad habla con personas en la entrada de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), el 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Las oficinas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) forman parte de la compleja estructura migratoria del país y cumplen funciones que, a menudo, generan dudas entre los migrantes.

A diferencia del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), que gestiona beneficios como residencias permanentes o naturalizaciones, ICE se enfoca en la supervisión, el control y el cumplimiento de leyes migratorias, especialmente en el caso de personas que atraviesan procesos de deportación o que deben cumplir con medidas de control.

Lee además
 Imagen referencial.
INMIGRACIÓN

¿Cuánto cuesta solicitar la ciudadanía estadounidense en el USCIS?
Todo migrante que aspira a obtener la nacionalidad debe acudir al edificio de USCIS de EEUU. Foto del 8 de mayo de 2025 en la ciudad de Nueva York.
INMIGRACIÓN

USCIS: ¿Qué trámites debe hacer un migrante para solicitar la nacionalidad estadounidense?

Estas oficinas, distribuidas a lo largo del territorio nacional, atienden a miles de inmigrantes cada semana, quienes están obligados a presentarse en citas programadas para actualizar información, entregar documentos o someterse a programas de vigilancia, como parte de su permanencia temporal en Estados Unidos.

De acuerdo con la página oficial de ICE, sus oficinas de campo están distribuidas en todo el país y ofrecen servicios principalmente relacionados con programas de cumplimiento migratorio.

Esto significa que no se trata de espacios donde se solicitan beneficios migratorios, como la residencia permanente o la ciudadanía, sino más bien de instancias donde las personas con procesos abiertos ante un tribunal de inmigración deben presentarse para mantener su situación en regla.

Principales trámites que se pueden realizar en ICE

  • Presentaciones de control (Check-ins): muchos migrantes que se encuentran en procesos de deportación o bajo libertad condicional migratoria están obligados a acudir a citas programadas en oficinas de ICE. Según la agencia, estas presentaciones permiten a los oficiales verificar que la persona se encuentra cumpliendo con las condiciones impuestas por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

  • Supervisión electrónica (ISAP): algunas oficinas de ICE administran el Programa Intensivo de Supervisión de Comparecencia (ISAP, por sus siglas en inglés), que puede incluir el uso de tobilleras electrónicas, aplicaciones móviles de rastreo o llamadas telefónicas periódicas. Estos trámites suelen formalizarse en las oficinas locales.

  • Actualización de información personal: ICE requiere que las personas en procesos migratorios informen sobre cambios de dirección, número de teléfono u otros datos de contacto. Esto se puede hacer en línea, pero en muchos casos, la actualización debe validarse en una oficina local.

  • Entrega de documentos migratorios: Migrantes que cuentan con órdenes de supervisión o procesos activos pueden ser requeridos para entregar documentos, pasaportes o identificaciones que respalden su identidad.

  • Notificaciones de salida del país: Cuando se emite una orden final de deportación, ICE puede programar citas en sus oficinas para notificar formalmente la fecha de salida o coordinar la entrega del migrante a las autoridades correspondientes.

Diferencias entre ICE y USCIS

Expertos en inmigración aclaran que ICE no otorga beneficios migratorios, como permisos de trabajo o residencias. “Mientras USCIS administra beneficios y trámites migratorios, ICE es una agencia de control y cumplimiento de leyes”, explica el portal web American Immigration Lawyers Association inmigración (AILA) en una guía pública.

Por ejemplo, quien desee renovar su green card, solicitar asilo, ajustar estatus o pedir la ciudadanía debe acudir a USCIS, no a ICE. En cambio, ICE concentra sus funciones en los procesos relacionados con remoción, supervisión y cumplimiento de órdenes judiciales migratorias.

Importancia de cumplir con las citas

El incumplimiento de las presentaciones programadas ante ICE puede traer consecuencias graves. La agencia advierte en su sitio oficial que faltar a una cita puede acelerar un proceso de deportación o resultar en la emisión de una orden de arresto.

Las oficinas de ICE en Estados Unidos no son espacios de gestión de beneficios migratorios, sino centros de control donde se llevan a cabo trámites de supervisión, presentación de documentos, notificaciones de salida y actualizaciones de información.

Para los migrantes en procesos legales, acudir puntualmente a estas oficinas es fundamental para cumplir con las disposiciones de la ley y evitar consecuencias más graves en su estatus.

FUENTE: Con información de ICE / USA.gov / American Immigration Lawyers Association

Temas
Te puede interesar

USCIS: ¿Con cuánta antelación puedes renovar la green card?

Pasos a seguir para lograr un permiso temporal de trabajo en EEUU

ICE emite orden de detención para inmigrante irregular acusado de decapitar a gerente de motel en Dallas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Imagen referencial.
MEDIDA CONTROVERSIAL

Florida legaliza el porte abierto de armas tras fallo judicial histórico

El presidente Donald Trump habla con periodistas.
EEUU

Trump redobla advertencias contra "izquierda radical"; no descarta declarar a Antifa "organización terrorista"

Stephen Miran fue confirmado por el Senado para un puesto clave en la Reserva Federal (Fed).
ECONOMÍA

Senado confirma a candidato de Trump en la Fed antes de reunión sobre tasas de interés

El buque de guerra de la Marina de los EEUU USS Lake Erie (CG 70) atraca en el Puerto de Balboa en la Ciudad de Panamá el 29 de agosto de 2025; se dirige al Caribe frente a las costas de Venezuela.
NARCOTRÁFICO

Trump anuncia que EEUU destruyó tercera lancha del Cartel de los Soles: "Dejen de enviarnos drogas"

Yordanis Cobos Martínez, inmigrante subano indocumnetado, acusado de decapitar al gerente de un motel de Dallas 
Inmigración

Hombre señalado de decapitar a otro en Dallas había cometido otros crímenes en su país antes de entrar a EEUU

Te puede interesar

Agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), durante un operativo contra inmigrantes irregulares. 
EEUU

ICE duplica el número de sus efectivos para enfrentar la inmigración irregular

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
Ofensa capital

Acusan de homicidio agravado al presunto asesino de Charlie Kirk; fiscalía pide la "pena de muerte"

El buque de guerra de la Marina de los EEUU USS Lake Erie (CG 70) atraca en el Puerto de Balboa en la Ciudad de Panamá el 29 de agosto de 2025; se dirige al Caribe frente a las costas de Venezuela.
NARCOTRÁFICO

Trump anuncia que EEUU destruyó tercera lancha del Cartel de los Soles: "Dejen de enviarnos drogas"

La presidenta del Miami Dade College, Madeline Pumariega, realiza el corte de cinta en el acto de reapertura de la Torre de la Libertad en Miami. La acompañan personalidades del sur de la Florida.
CELEBRACIÓN

La Torre de la Libertad reabre sus puertas como faro cultural de Miami

Una oficina de la Administración del Seguro Social (SSA) en Washington, DC, el 26 de marzo de 2025.
BENEFICIOS

Los cambios en el Seguro Social antes y después del 1 de enero de 2026