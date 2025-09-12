viernes 12  de  septiembre 2025
¿Quién es Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk?

Un joven de 22 años, podría ser el autor material del asesinato del activista conservador durante un evento en la Universidad del Valle de Utah

El FBI publicó un par de fotografías del posible autor material del disparo que hirió mortalmente a harlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah.

El FBI publicó un par de fotografías del posible autor material del disparo que hirió mortalmente a harlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah. 

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

REDACCIÓN.- Extraoficilamente se conoció este viernes que un joven de 22 años, residente de Utah, de nombre Tyler Robinson es el presunto autor material del asesinato del activista conservador Charlie Kirk, hecho que ha conmovido a un país.

gran operativo policial para atrapar al asesino del activista conservador charlie kirk
Gran operativo policial para atrapar al asesino del activista conservador Charlie Kirk
Los miembros del Parlamento Europeo participan en una sesión de votación durante una sesión plenaria en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, este de Francia, el 12 de marzo de 2025.
IDEOLOGÍA

Polémica en el Parlamento Europeo: la izquierda rechaza el minuto de silencio por Charlie Kirk

El presunto homicida es hijo de Matt Robinson, quien lleva 27 años en el Departamento del Sheriff del Condado de Washington. Al parecer el joven le confesó a su padre lo ocurrido y éste lo entregó a una comisaria, antes de que fuera detenido por las autoridades.

Su madre, Amber Robinson, trabaja para Intermountain Support Coordination Services, una empresa contratada por el estado de Utah para ayudar a las personas discapacitadas a recibir atención.

Robinson es un estu diante de la Universidad Estatal de Utah

Robinson era un estudiante de la Universidad Estatal de Utah

Los perfiles de redes sociales de la familia muestran a Robinson, que tiene dos hermanos menores, a menudo disfrutando de vacaciones familiares y compartiendo selfies sonrientes, incluidas algunas celebrando el ingreso del presunto asesino a la universidad. En las imágenes se observa a una familia de cinco mimebros, unidos y siempre sonreídos.

Robinson fue detenido alrededor de las 23:00 hora local en el sur de Utah el jueves por la noche. Vive en una casa en Washington, Utah, a unos 427 kilómetros al sur del lugar del asesinato de Kirk en Orem.

Las autoridades aún no han confirmado el motivo del asesinato.

Las autoridades dijeron en una conferencia de prensa el jueves por la noche que Robinson enfrentará la pena de muerte si es declarado culpable.

Noticia en desarrollo...

