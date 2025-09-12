viernes 12  de  septiembre 2025
Joven de 22 años sería el asesino de Kirk, autoridades lo tienen en custodia

El FBI ofreció una recompensa de hasta $100,000 por información que conduzca a la identificación y arresto de los responsables del asesinato de Charlie Kirk

El joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk, un importante aliado del presidente Donald Trump, recibió un disparo el 10 de septiembre de 2025 en una universidad estadounidense

OREM.- El presidente Donald Trump anunció este viernes que el sospechoso de haber matado al activista conservador Charlie Kirk fue detenido, al cabo de una intensa búsqueda.

"Alguien muy cercano a él lo entregó", dijo Trump en una entrevista en vivo con Fox News.

Ola de indignación en redes sociales ante la trágica muerte del activista conservador Charlie Kirk
El FBI publicó un par de fotografías del posible autor material del disparo que hirió mortalmente a harlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah. 
El FBI publica nuevas fotos de una persona de interés en el asesinato de Charlie Kirk

Según explicó el mandatario, el presunto asesino fue convencido por "un hombre de fe" y acabó entregándose a las fuerzas del orden.

Según el diario Daily Mail, fue identificado como Tyler Robinson, residente de Utah de 22 años.

Fuentes policiales informaron al Daily Mail que Robinson fue detenido como el presunto asesino que mató a Kirk en un mitin en la Universidad del Valle de Utah, Utah, el miércoles.

El presunto asesino se confesó a su padre, Matt, quien lleva 27 años en el Departamento del Sheriff del Condado de Washington, según informaron fuentes al Daily Mail. Su padre contactó con las autoridades y logró que su hijo fuera puesto bajo custodia.

"Lo condujeron a una comisaría, y ahí se encuentra en estos momentos", añadió Trump. "Tenemos a la persona que creemos que estábamos buscando", insistió.

Kirk, un influencer republicano de 31 años e importante aliado de Trump, murió el miércoles de un disparo mientras debatía con estudiantes en Utah Valley University, en el suburbio de Orem.

El FBI y fuerzas policiales locales anunciaron una rueda de prensa esta misma mañana en Orem.

Unas veinte agencias federales, estatales y locales trabajaron en el caso, entrevistando a más de 200 personas y recabando más de 7.000 pistas.

Varias imágenes del considerado "potencial tirador" fueron divulgadas la tarde del jueves por el FBI, que ofrecía una recompensa de 100.000 dólares.

Las imágenes mostraban a un hombre con una gorra y lentes oscuros, calzado deportivo y una camiseta negra estampada con lo que parecía ser una bandera estadounidense.

En la noche divulgaron un video en el que se lo ve corriendo en un techo y luego saltando al suelo, para después tomar rumbo a una urbanización vecina.

En medio de la incertidumbre, las teorías conspirativas comenzaron a inundar las redes sociales.

