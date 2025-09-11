viernes 12  de  septiembre 2025
Tiroteo en academia naval en Maryland: Las autoridades aseguran la zona

El incidente ocurrió en Bancroft Hall, el edificio que alberga a los guardiamarinas, donde se escucharon disparos

Captura de pantalla/YouTube/FOX 5 Washington DC
Captura de pantalla/YouTube/FOX 5 Washington DC
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI— La Academia Naval de Estados Unidos (USNA, por sus siglas en inglés), ubicada en Annapolis, Maryland, se encuentra actualmente cerrada luego de que un guardiamarina, previamente expulsado de la institución, regresara al campus armado, según informaron múltiples fuentes a Fox News.

El incidente ocurrió en Bancroft Hall, el edificio que alberga a los guardiamarinas, donde se escucharon disparos. Una de las víctimas fue trasladada vía helicóptero médico, mientras que otras están siendo evaluadas por personal sanitario.

No obstante, un correo obtenido por Fox News del Capitán David Forman, subcomandante de guardiamarinas, indicó que un sujeto confundió a agentes autorizados de la ley con una amenaza, lo que derivó en un enfrentamiento en el que resultó herido. Según el comunicado, el midshipman se encuentra estable y recibiendo atención médica.

Un funcionario del campus relató que “el tirador llamaba a las puertas haciéndose pasar por policía militar”, lo que aumentó la confusión durante el incidente.

Por su parte, un representante de la Marina confirmó que el secretario John Phelan está al tanto de la situación y recibe actualizaciones en tiempo real de NCIS y del liderazgo de la USNA. “La academia está en bloqueo por precaución extrema. Esta situación está en desarrollo y proporcionaremos actualizaciones conforme se disponga de nueva información”, indicó un oficial.

La Naval Support Activity Annapolis, en coordinación con la policía local, también está respondiendo a los reportes de amenazas, informó el Teniente Naweed Lemar.

“La base está en bloqueo por precaución. Esta es una situación en desarrollo y brindaremos actualizaciones conforme se tengan”, añadió.

Un funcionario del Departamento de Guerra confirmó que la agencia está monitoreando la situación junto con la Marina, y que el secretario Hegseth ha sido informado.

Un exalumno de la academia describió a Fox News Digital lo impactante y angustiante que debió ser para los guardamarinas atrapados dentro del edificio, que históricamente se considera su hogar y lugar de trabajo, y alberga a más de 4.000 personas. “Bancroft Hall es extremadamente seguro, con dos puntos de control principales operados 24/7 por guardias armados. Teóricamente, nadie puede entrar sin una tarjeta de acceso CAC”, explicó el exalumno.

El incidente continúa bajo investigación, y las autoridades han solicitado a la comunidad evitar el área mientras se mantiene el bloqueo y se asegura el campus.

