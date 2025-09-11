jueves 11  de  septiembre 2025
INMIGRACIÓN

USCIS: Los requisitos obligatorios para renovar la green card si caduca

Cuando la green card vence -o está por vencerse-, es vital renovarla para evitar complicaciones en el trabajo, viajes, trámites legales

Aumenta expedición de tarjetas de residencia permanente&nbsp;

Aumenta expedición de tarjetas de residencia permanente 

Canva
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Para muchos inmigrantes que residen permanentemente en Estados Unidos, la green card no es solo una identificación: es la prueba tangible de sus derechos y deberes. Sin embargo, como todo documento oficial, tiene fecha de vencimiento.

Cuando la tarjeta vence -o está por vencerse-, es vital renovarla para evitar complicaciones en el trabajo, viajes, trámites legales y para asegurarse de conservar plenamente el estatus de residente permanente.

Lee además
Oficina de distrito del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés).  
INMIGRACIÓN

EEUU endurece criterios para naturalización: USCIS investigará vecinos y detectará "antiamericanismo"
Una mujer posa dentro de unos de los centros de atención de USCIS, luego de obtener su estatus de ciudadanía estadounidense. 
EEUU

Agentes del servicio de ciudadanía (USCIS) podrán arrestar y portar armas

A continuación, los pasos obligatorios y los requisitos oficiales que exige el Gobierno de EE.UU. para renovar una Green Card caducada.

¿Cuándo debe renovarse o reemplazarse la green card?

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS), un residente permanente debe renovar o reemplazar su green card en las siguientes situaciones:

  • Si la tarjeta ya expiró o va a expirar dentro de los próximos 6 meses.

  • Si la tarjeta fue extraviada, robada, mutilada o destruida.

  • Si su tarjeta contiene información incorrecta o errónea.

  • Si cambió legalmente su nombre u otros datos biográficos desde que recibió la tarjeta vigente.

  • Si usted es un residente temporal que tenía tarjeta condicional (válida por dos años) o su estatus condicional está por expirar, debe seguir un procedimiento distinto (No usar el Formulario I-90 en ese caso).

Formulario requerido

Cuando se cumple cualquiera de las condiciones anteriores, debe presentarse el Formulario I-90 ante USCIS. Este es el documento oficial para renovar o reemplazar la green card.

Este formulario, que puede presentarse en línea o por correo, tiene un costo de 540 dólares, salvo en los casos en que el solicitante califique para una exención de pago.

Junto con la solicitud, el USCIS pide adjuntar documentos que respalden la situación: una copia de la tarjeta vencida, pruebas de cambio de nombre, la tarjeta con errores en caso de fallas de impresión o evidencia de robo o pérdida. En algunos casos, será necesario acudir a una cita para la toma de huellas, fotografía y firma.

Un detalle importante es que, desde septiembre de 2024, el gobierno extendió automáticamente la validez de las green cards vencidas por un periodo de hasta 36 meses, siempre que se haya presentado el Formulario I-90 correctamente. Eso significa que el comprobante de recibo, junto con la tarjeta expirada, funciona como prueba de residencia y autorización de empleo mientras la nueva tarjeta está en proceso.

Otros detalles importantes

Si su green card es condicional (válida por sólo dos años), no debe renovar con I-90 sino presentar un Formulario para eliminar las condiciones (I-751 para matrimonio, o I-829 para inversionistas).

Además, si su dirección cambia mientras la solicitud está pendiente, usted debe notificarlo rápidamente a USCIS.

En algunos casos, USCIS requerirá que usted proporcione datos biométricos (huellas, foto, firma) durante el proceso.

Aunque dejar vencer la green card no cancela la residencia, sí complica la vida diaria. Puede dificultar la entrada al país tras un viaje, generar trabas a la hora de comprobar autorización de trabajo e incluso interferir en trámites financieros o estatales

Sin embargo, el recibo del Form I-90 sirve para cubrir varios de estos problemas durante su vigencia extendida de 36 meses, siempre y cuando la solicitud esté correctamente presentada.

FUENTE: Con información de USCIS

Temas
Te puede interesar

El tiempo que suele tardar el USCIS en tramitar la green card

Acciones de Warner Bros. se disparan en Wall Street tras posible venta a Paramount

Dato de inflación en agosto contradictorio con desplome de precios mayoristas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Esta captura de pantalla de un video de Jeremy King muestra a personal de seguridad transportando al activista juvenil conservador e influencer Charlie Kirk después de sufrir un atentado durante un evento público en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, el 10 de septiembre de 2025.
EEUU

Gobernador de Utah afirma que el asesinato de Charlie Kirk es "político"; FBI libera a detenido

Jugadores del Barcelona celebran luego de un gol en un partido amistoso en Seúl, el 31 de julio de 2025.
FÚTBOL

Barcelona se estrena como local en un estadio de solo 6.000 localidades

El presidente Donald Trump estrecha la mano del activista conservador Charlie Kirk en un foro en la Casa Blanca el 22 de marzo de 2018 en Washington, DC. El activista e influencer juvenil de la derecha estadounidense fue un importante aliado del presidente Trump; fue asesinado el 10 de septiembre de 2025.
ATAQUE

Activista conservador Charlie Kirk muere tras atentado en un evento en la universidad de Utah

 Vista general de una corona de flores depositada por los dolientes frente a la Embajada de Estados Unidos en Pretoria el 11 de septiembre de 2025 tras el asesinato a tiros del joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk mientras hablaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, Estados Unidos.   *
UTAH

Trump concede a Kirk la más alta distinción civil de EEUU de manera póstuma

Karol G actúa en el medio tiempo de la NFL en Sao Paulo.
MÚSICA

Karol G hace historia con "Si Antes Te Hubiera Conocido"

Te puede interesar

Los miembros del Parlamento Europeo participan en una sesión de votación durante una sesión plenaria en el Parlamento Europeo en Estrasburgo, este de Francia, el 12 de marzo de 2025. video
IDEOLOGÍA

Polémica en el Parlamento Europeo: la izquierda rechaza el minuto de silencio por Charlie Kirk

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Jacqueline García Roves, alcaldesa de Hialeah. 
HOMENAJE

Hialeah honra a víctimas del 11 de septiembre en el 24.º aniversario de los atentados

 Vista general de una corona de flores depositada por los dolientes frente a la Embajada de Estados Unidos en Pretoria el 11 de septiembre de 2025 tras el asesinato a tiros del joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk mientras hablaba en un evento en la Universidad del Valle de Utah en Orem, Utah, Estados Unidos.   *
UTAH

Trump concede a Kirk la más alta distinción civil de EEUU de manera póstuma

El FBI publicó un par de fotografías del posible autor material del disparo que hirió mortalmente a harlie Kirk en la Universidad del Valle de Utah. 
INVESTIGACIÓN

El FBI publica nuevas fotos de una persona de interés en el asesinato de Charlie Kirk

Aumenta expedición de tarjetas de residencia permanente 
INMIGRACIÓN

USCIS: Los requisitos obligatorios para renovar la green card si caduca