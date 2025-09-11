USCIS: Los requisitos obligatorios para renovar la green card si caduca

MIAMI.- Para muchos inmigrantes que residen permanentemente en Estados Unidos, la green card no es solo una identificación: es la prueba tangible de sus derechos y deberes. Sin embargo, como todo documento oficial, tiene fecha de vencimiento.

Cuando la tarjeta vence -o está por vencerse-, es vital renovarla para evitar complicaciones en el trabajo, viajes, trámites legales y para asegurarse de conservar plenamente el estatus de residente permanente.

A continuación, los pasos obligatorios y los requisitos oficiales que exige el Gobierno de EE.UU. para renovar una Green Card caducada.

¿Cuándo debe renovarse o reemplazarse la green card?

Según el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EEUU (USCIS), un residente permanente debe renovar o reemplazar su green card en las siguientes situaciones:

Si la tarjeta ya expiró o va a expirar dentro de los próximos 6 meses.

Si la tarjeta fue extraviada, robada, mutilada o destruida.

Si su tarjeta contiene información incorrecta o errónea.

Si cambió legalmente su nombre u otros datos biográficos desde que recibió la tarjeta vigente.

Si usted es un residente temporal que tenía tarjeta condicional (válida por dos años) o su estatus condicional está por expirar, debe seguir un procedimiento distinto (No usar el Formulario I-90 en ese caso).

Formulario requerido

Cuando se cumple cualquiera de las condiciones anteriores, debe presentarse el Formulario I-90 ante USCIS. Este es el documento oficial para renovar o reemplazar la green card.

Este formulario, que puede presentarse en línea o por correo, tiene un costo de 540 dólares, salvo en los casos en que el solicitante califique para una exención de pago.

Junto con la solicitud, el USCIS pide adjuntar documentos que respalden la situación: una copia de la tarjeta vencida, pruebas de cambio de nombre, la tarjeta con errores en caso de fallas de impresión o evidencia de robo o pérdida. En algunos casos, será necesario acudir a una cita para la toma de huellas, fotografía y firma.

Un detalle importante es que, desde septiembre de 2024, el gobierno extendió automáticamente la validez de las green cards vencidas por un periodo de hasta 36 meses, siempre que se haya presentado el Formulario I-90 correctamente. Eso significa que el comprobante de recibo, junto con la tarjeta expirada, funciona como prueba de residencia y autorización de empleo mientras la nueva tarjeta está en proceso.

Otros detalles importantes

Si su green card es condicional (válida por sólo dos años), no debe renovar con I-90 sino presentar un Formulario para eliminar las condiciones (I-751 para matrimonio, o I-829 para inversionistas).

Además, si su dirección cambia mientras la solicitud está pendiente, usted debe notificarlo rápidamente a USCIS.

En algunos casos, USCIS requerirá que usted proporcione datos biométricos (huellas, foto, firma) durante el proceso.

Aunque dejar vencer la green card no cancela la residencia, sí complica la vida diaria. Puede dificultar la entrada al país tras un viaje, generar trabas a la hora de comprobar autorización de trabajo e incluso interferir en trámites financieros o estatales

Sin embargo, el recibo del Form I-90 sirve para cubrir varios de estos problemas durante su vigencia extendida de 36 meses, siempre y cuando la solicitud esté correctamente presentada.

FUENTE: Con información de USCIS