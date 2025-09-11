Polémica en el Parlamento Europeo: la izquierda rechaza el minuto de silencio por Charlie Kirk

Esta captura de pantalla de un video de Amy King muestra al activista juvenil e influencer conservador, Charlie Kirk, hablando durante un evento público en la Utah Valley University, minutos antes del crimen en su contra, en Utah, el 10 de septiembre de 2025.

BRUSELAS.- El Parlamento Europeo se vio envuelto este jueves, 11 de septiembre, en una fuerte controversia luego de que la presidencia de la Cámara negara un minuto de silencio en memoria del activista conservador estadounidense, Charlie Kirk , asesinado a tiros durante un acto en la Utah Valley University.

La propuesta fue presentada por el eurodiputado sueco Charlie Andreas Weimers, quien describió a Kirk como “un padre entregado, un patriota”, antes de invitar a sus colegas a ponerse de pie en señal de respeto. Sin embargo, la presidencia interrumpió el gesto para recordar que la mesa había decidido no autorizar el homenaje por los cauces oficiales.

La negativa encendió la protesta de varios parlamentarios que, de pie, guardaron unos segundos de silencio pese a la instrucción.

Respaldo de grupos izquierdistas

De inmediato, el hemiciclo se convirtió en escenario de tensiones: primero con abucheos y reclamos, y luego con un estruendo de golpes en los escaños como muestra de descontento. La decisión fue respaldada por aplausos desde la bancada de los grupos de izquierda, lo que terminó de caldear los ánimos.

El debate en torno al gesto simbólico evidenció una vez más la profunda división ideológica dentro del Parlamento Europeo en torno a figuras políticas de gran impacto en Estados Unidos, según reseñó el medio español El Debate.

Kirk, de 31 años, era fundador de la organización juvenil conservadora Turning Point USA y uno de los aliados más cercanos del expresidente Donald Trump. Su asesinato, ocurrido en pleno acto universitario, ha causado conmoción tanto en su país como en círculos políticos internacionales.

Trágica muerte

Kirk, un reconocido aliado del presidente Donald Trump, falleció tras ser herido de bala este miércoles durante un evento público en Utah Valley University. El ataque ocurrió mientras Kirk debatía con un estudiante sobre los tiroteos masivos vinculados a personas transgénero.

De acuerdo con The Wall Street Journal, las autoridades encontraron munición con inscripciones ligadas a la ideología transgénero y antifascista dentro del rifle utilizado en el ataque. El Departamento de Justicia advirtió que la investigación aún está en etapa preliminar.

El FBI ha detenido y liberado a dos sospechosos, mientras continúa la búsqueda del tirador.

Fundador y director ejecutivo de Turning Point USA, Charlie Kirk se convirtió en una de las voces más influyentes de la derecha estadounidense. Su organización está presente en más de 3.500 campus universitarios y fue un brazo estratégico en la campaña de Trump para acercarse al voto joven en 2024.

Además, era un popular podcaster y creador del formato “Demuéstrame que estoy equivocado”, con el que recorría universidades para debatir sobre los temas más polémicos.

