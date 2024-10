Ricardo Blanco, el gato viral que sobrevivió a las corrientes del huracán Helene y regresó a casa

Ricardo Blanco On Roof - Cortesía/Best Friends Animal Society El gato Ricardo Blanco quedó encima de un techo en medio de las inundaciones, como se aprecia en el centro de la foto. Cortesía/Best Friends Animal Society

Una vez reunidos, Nan Collins y su familia se enteraron de la clínica veterinaria móvil de Best Friends Animal Society a través de un albergue cercano. Después de haber pasado una cantidad considerable de tiempo en agua comprometida, Ricardo Blanco había visto días mejores y necesitaba un chequeo. La familia lo llevó a la clínica en el condado de Yancey, Carolina del Norte.

Los veterinarios voluntarios de la clínica lo examinaron y lo trataron por una infección en un ojo y en ambos oídos, además de quitarle algunas garrapatas. Ese mismo día, la familia de Ricardo Blanco pudo llevarlo de regreso a casa.

"Está bien, jugando y haciendo todo lo normal", dijo Nan Collins. “Su nombre completo es Ricardo Blanco porque es como un pequeño actor de cine, tan lleno de vida y juguetón. Es como un perrito y quiere estar a tu lado y salir a caminar”.

gato carolina del norte - Cortesía/Best Friends Animal Society El gato Ricardo Blanco regresó a su casa tras 8 días. Cortesía/Best Friends Animal Society

“Hay muchas historias como la de Ricardo Blanco y su familia en todo el oeste de Carolina del Norte”, dijo Audrey Lodato, Directora de Programas Regionales de Best Friends Animal Society. “Al abrir una clínica móvil gratuita, Best Friends Animal Society está trabajando para llenar un vacío en los servicios, proporcionando atención veterinaria básica a la comunidad del oeste de Carolina del Norte sin costo alguno, para que las personas y sus mascotas puedan permanecer juntas durante este tiempo difícil”.

El pasado domingo, Best Friends Animal Society lanzó una clínica veterinaria móvil gratuita para apoyar a las personas y sus mascotas en algunas de las áreas más afectadas del oeste de Carolina del Norte. Desde que comenzó a operar, la clínica móvil ha tratado a 156 animales de 95 familias, incluidos 108 perros, 47 gatos, una cabra e incluso un caballo.

Para encontrar un albergue o rescatista local cerca de tu casa, visita salvaunamascota.org.

Best Friends Animal Society es la organización líder en bienestar animal, que trabaja para lograr que para el año 2025 se haya puesto fin a la práctica de sacrificar perros y gatos en los albergues de los Estados Unidos. Fundada en 1984, Best Friends es pionera en el movimiento “no-kill” y ha ayudado a reducir la cantidad de animales sacrificados en los albergues, de aproximadamente 17 millones por año a 415,000. Best Friends lleva a cabo programas que salvan vidas en todo el país y tiene el santuario más grande del país. Trabajando en forma conjunta con una red de alrededor de 4,800 socios dedicados a promover el bienestar animal, Best Friends está trabajando para salvar a todas las mascotas, Save Them All®. Para más información, visita SalvaUnaMascota.org.

