¿Se mantiene la recompensa por Diosdado Cabello? Rubio afirma que "la política de EEUU no ha cambiado"

Diosdado Cabello, participa en una rueda de prensa el 14 de enero en el Palacio de Miraflores en Caracas.

WASHINGTON — El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este martes que la política de su país "no ha cambiado", al ser consultado sobre si se mantiene la recompensa por la captura del ministro de Interior de Venezuela, Diosdado Cabello.

"La política de Estados Unidos en este tema no ha cambiado y cuando cambie te lo dejaremos saber", respondió en español el jefe de la diplomacia estadounidense en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

Diosdado Cabello, una prominente figura del chavismo, está acusado por la Justicia estadounidense de narcotráfico, y el Departamento de Estado ofrece en su página web una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a su arresto.

¿Cabello bajo observación?

Tras la captura de Nicolás Maduro, el pasado 3 de enero, por parte de fuerzas estadounidenses en Caracas, Cabello ha seguido en el Gobierno de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien fue vicepresidenta de Maduro.

En lo que va de año, la Administración de Donald Trump ha restablecido las relaciones diplomáticas con Venezuela y ha reconocido la legitimidad del Gobierno de Delcy Rodríguez, con el que trabaja para abrir el sector petrolero venezolano a las inversiones estadounidenses.

Luego de la ilegítima toma de posesión por parte del dictador Nicolás Maduro en 2025, Estados Unidos aumentó a 25 millones de dólares la recompensa por información sobre Diosdado Cabello, respectivamente.

A través del Programa de Recompensas por Narcóticos, el Departamento de Estado de EEUU anunció las nuevas medidas e incorporó también la recompensa de 15 millones de dólares por información que lleve a la captura de Vladimir Padrino López, el entonces ministro de la Defensa del régimen de Venezuela.

"El Departamento de Estado también impuso nuevas restricciones de visas en virtud de la Proclamación Presidencial 9931 a los funcionarios alineados con Maduro que han socavado el proceso electoral en Venezuela y son responsables de actos de represión".

Esa política se mantiene vigente dijo el jefe de la diplomacia estadounidense.

FUENTE: Con información de EFE