EEUU sanciona a minera y Gaesa, eje financiero del régimen castrista

El dictador Raúl Castro, junto al gobernante designado Miguel Díaz-Canel (izq) y su nieto y guardaespaldas apodado el Cangrejo (detrás).

Estados Unidos sancionó este jueves al conglomerado militar cubano Gaesa, a su directora y a la minera Moa Nickel, empresa de riesgo compartido con la canadiense Sherritt, como parte de las acciones para cortar el financiamiento de la dictadura castrista que por 67 años mantiene bajo represión y miseria a más de 10 millones de cubanos.

Estas nuevas "medidas decisivas" de Washington buscan "proteger la seguridad nacional de Estados Unidos y privar al régimen comunista y a las fuerzas militares de Cuba del acceso a activos ilícitos ", dijo el secretario de Estado, Marco Rubio, en un comunicado.

Las sanciones coinciden con el anuncio de la canadiense Sherritt International, una de las mayores empresas extranjeras presentes en Cuba, de que suspende de inmediato su participación directa en empresas mixtas en la isla, bajo ñosuna dictadura desde hace 67 años.

Endurecimiento de sanciones

Según especificó Rubio, de ascendencia cubana, estas medidas se incluyen en el endurecimiento de las sanciones contra el régimen socialista la isla, ordenado por Trump el pasado 1ro de mayo.

El comunicado del jefe de la diplomacia estadounidense aclara que sanciona a Gaesa por "operar y haber operado en el sector de servicios financieros de la economía cubana", y a su directora, Ania Lastres Morera, por su labor al frente de la entidad, que maneja gran parte de los negocios del régimen cubano.

También especifica que las acciones contra la minera de níquel se deben a su actividad en "el sector de metales y minería" cubano.

Estas medidas se implementan "para exigir rendición de cuentas al régimen (cubano) y a aquellos que le brindan apoyo material o financiero".

"A tan solo 90 millas del territorio estadounidense, el régimen dictatorial cubano ha llevado a la isla a la ruina y la ha subastado como plataforma para operaciones extranjeras de inteligencia, militares y terroristas. Cabe esperar designaciones adicionales en los próximos días y semanas", agregó Rubio.

Gaesa, el motor financiero del régimen castrista

Según el Departamento de Estado, la empresa militar Gaesa "constituye el corazón del sistema comunista cleptocrático de Cuba", al controlar un "estimado del 40% o más de la economía de la isla", en beneficio de las "élites corruptas y represivas", mientras el pueblo cubano sufre la peor recesión económica, entre varias, en la historia del país.

Según estimaciones públicas mencionadas en el comunicado, es probable que los ingresos de Gaesa superen en más de tres veces el presupuesto estatal cubano, y sus activos ilícitos sumen más de 20.000 millones de dólares.

Washington también acusa a Moa Nickel, empresa conjunta entre la canadiense Sherritt International y la estatal cubana Compañía General de Níquel, de obtener "beneficios de activos que fueron originalmente expropiados por el régimen castrista a personas y corporaciones estadounidenses".

Trump firmó el 1ro de mayo una nueva orden ejecutiva para extender la cobertura de las sanciones contra Cuba hasta abarcar casi a cualquier persona o empresa no estadounidense que tenga relaciones comerciales con la isla, especialmente en los sectores de la energía, la defensa, la seguridad y las finanzas.

Esto se suma al bloqueo petrolero a la isla impuesto en enero pasado por el estadounidense, que ha dicho que "tomará el control" de Cuba "casi de inmediato" y podría desplazar el portaviones USS Abraham Lincoln a aguas cercas de Cuba.

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FUENTE: Con información de EFE.