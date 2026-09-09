miércoles 9  de  septiembre 2026
GIRA

Rubio llega a Ecuador para fortalecer nexos y cooperación

El secretario de Estado llegó por segunda vez desde que está en el cargo a Quito como parte de un breve periplo por Ecuador, Colombia y Perú para afianzar las relaciones EEUU con sus aliados del sur

El secretatio Marco Rubio y su esposa a su llegada a Quito, Ecuador.

El secretatio Marco Rubio y su esposa a su llegada a Quito, Ecuador.

DOLORES OCHOA / AFP
Por Julián Varela

El secretrio de Estado Marco Rubio se encuentra en Quito, Ecuador, para reunirse con el mandatario Daniel Noboa, un fiel aliado del presidente Donald Trump en la lucha antidrogas.

El jefe de la diplomacia estadounidense llegó por segunda vez a la capital ecuatoriana desde que asumió el alto cargo en la Casa Blanca como parte de un breve periplo por Ecuador, Colombia y Perú para afianzar las relaciones EEUU con sus aliados del sur.

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Se espera que aborde temas como la actualización de leyes para la extradición de narcotraficantes, el impulso a operaciones militares contra carteles y la promoción de inversiones de empresas estadounidenses vinculadas al ámbito político como Google, Palantir y SpaceX.

Rubio se reunirá con el presidente ecuatoriano, que ejerce presión militar contra las poderosas bandas criminales que operan en ese país clave para el tráfico de cocaína rumbo a Estados Unidos, Europa y Asia.

Noboa "se enfrenta a organizaciones delictivas que antes operaban como si fueran intocables. Pero no lo son", escribió Rubio en un artículo de su autoría publicado el martes en medios de la región.

Su visita ocurre cuando los dos países realizan operativos militares conjuntos contra barcos al servicio de los narcos en el Pacífico ecuatoriano.

Hasta el momento los uniformados han hundido seis embarcaciones en dos semanas, la última de ellas el martes.

Nexos más fuertes

Rubio tuvo un encuentro el martes en Barranquilla con el flamante presidente colombiano Abelardo de la Espriella, quien se sumó al bloque de aliados de Washington en la región.

De la Espriella y Noboa sumaron a sus países al llamado Escudo de las Américas, una alianza liderada por Trump antinarco y pro-América de naciones de la región.

Rubio declaró a los periodistas que se estaba llevando a cabo un intenso debate con el objetivo de proporcionar a Colombia equipamiento militar, formación especializada e información de inteligencia.

Washington contrarresta ahora la influencia de China, Rusia e Irán en América Latina, una prioridad establecida en la estrategia de seguridad nacional de la que el diplomático de origen cubano es artífice.

El jueves, Rubio irá a Lima en su última escala para reunirse con la nueva mandataria peruana Keiko Fujimori.

Gran parte de los países de la región han girado hacia gobiernos conservadores desde el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2025.

La gira "reforzará nuestra presencia en el hemisferio", dijo Rubio el martes antes de partir desde Miami.

Advirtió en un artículo publicado en medios de los países de su gira que potencias extranjeras, en particular China, habían entrado en el hemisferio con "prácticas depredadoras".

FUENTE: Con información de AFP.

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