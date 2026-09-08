martes 8  de  septiembre 2026
ALIANZA

Rubio anuncia la integración de Perú al Escudo de las Américas

La presidenta Keiko Fujimori, que asumió el poder a fines de julio, prometió durante su campaña combatir el auge de la delincuencia con mano dura

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio.

SAUL LOEB/ AFP
Por Julián Varela

WASHINGTON — Perú se integra a la coalición del Escudo de las Américas. Estados Unidos anunció este martes la integración de la nación andina a la alianza de países conservadores cuyo objetivo principal es combatir los cárteles del narcotráfico.

Así se cumple la intención de la presidenta Keiko Fujimori de integrar a su país a esa coalición regional impulsada por el presidente Donald Trump para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

Lee además
El ministro de Justicia de Perú, Ernesto Álvarez, abogó el 1 de septiembre de 2026 por la modificación del Código Procesal Penal y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE)
SEGURIDAD

Ministro de Justicia peruano apoya construcción de cárceles al estilo Bukele
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio.
DIPLOMACIA

Marco Rubio anuncia visita a Colombia, Ecuador y Perú la próxima semana

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que se encuentra en Colombia como parte de una gira que incluirá en los próximos días también a Ecuador y Perú, países con gobiernos de línea conservadora afines a la potencia norteamericana.

Tiene previsto reunirse el 10 de septiembre con la nueva mandataria peruana, Keiko Fujimori, quien ya había anunciado su deseo de integrarse a la coalición anticrimen internacional.

"Estamos sincronizando esfuerzos para proteger a nuestro hemisferio de las amenazas transnacionales y regionales, recibiendo al Perú —que ahora es un importante aliado extra-OTAN— en el Escudo de las Américas", señaló Rubio, en un artículo de su autoría publicado en medios de los países que forman parte de su gira.

Perú atraviesa su peor crisis de seguridad desde su conflicto armado interno (1980-2000), con la expansión de violentos grupos criminales dedicados a la extorsión, el secuestro y el sicariato.

Fujimori, que asumió el poder a fines de julio, prometió durante su campaña combatir el auge de la delincuencia con mano dura.

Cooperación

A través del Escudo de las Américas, los países integrantes coordinan el intercambio de información y la cooperación judicial y policial para enfrentar al crimen organizado más allá de sus fronteras.

Lo integran aliados de Washington como Argentina, Ecuador y El Salvador, aunque países clave en la cadena del narco como México y Brasil no se han sumado a la iniciativa.

En su artículo, Rubio también criticó las inversiones en Perú hechas por China, el principal socio comercial del país andino.

"Mientras que los proyectos respaldados por el Partido Comunista Chino pasan por alto los marcos legales de Perú y amenazan la transparencia y la seguridad de los datos, el sector privado de Estados Unidos está trayendo inversiones abiertas que protegen los intereses de seguridad de nuestro hemisferio", dijo.

La líder de Fuerza Popular siguió el ejemplo de su aliado Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia, quien se incorporó oficialmente a su país a la alianza el 7 de agosto.

FUENTE: Con información de AFP / Expreso.com

Temas
Te puede interesar

Marco Rubio inicia gira por América Latina para reforzar vínculos

Rubio afirma que nueva ronda de conversaciones entre gobierno y oposición en Venezuela será "en unos 10 días"

Rubio resalta beneficios de acuerdo petrolero y asegura que no fue firmado con mandataria interina

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Oficina de la Administración del Seguro Social de EEUU (imagen referencial).
SEGURIDAD SOCIAL

¿Cuánto aumentan los pagos para los beneficiarios del Seguro Social en 2027?

Rosie Cordero-Stutz comparece junto a miembros de su equipo para ofrecer nuevos detalles sobre la tragedia, en una rueda de prensa celebrada este martes en la dependencia del sheriff en Doral.
TRAGEDIA AÉREA

Revelan identidades de los cinco fallecidos en el accidente del avión de Amazon en Miami

El príncipe Harry de Gran Bretaña, duque de Sussex, y Meghan, duquesa de Sussex, llegan al estreno europeo de la película El Rey León en Londres el 14 de julio de 2019.
CORONA

Príncipe Harry y Meghan sorprendidos por declaraciones del rey Carlos III

El gobierno estadounidense anunció el TPS en marzo de 2021 y estableció que sólo beneficiaría a quienes llegaron antes del 9 de marzo de ese año. 
TESTIMONIO

Se acaba el tiempo, salvadoreños que "crecieron con el TPS" en EEUU ven el fin de su estatus

La acusada Lindsay Clancy mira al jurado al concluir su juicio por asesinato en el Tribunal Superior del Condado de Plymouth, en Plymouth, Massachusetts, el 4 de septiembre de 2026.
CASO

Abogados de Lindsay Clancy estiman solicitar indulto presidencial, tras anulación de juicio

Te puede interesar

El Ejército de Estados Unidos atacó este sábado a tres petroleros iraníes después de que el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) lanzara misiles balísticos contra dos buques de guerra de la Armada estadounidense que patrullaban las aguas de la región, según informó el Comando Central de EEUU (Centcom).
Escalada del conflicto

EEUU confirma destrucción de cinco petroleros iraníes por ataque contra uno de sus buques

Por Elena Moreno
Bryan Calvo, alcalde de Hialeah, anuncia rebaja de las tarifas de agua y alcantarillado.
BUENA NOTICIA

Hialeah anuncia reducción del 25% en tarifas de agua y alcantarillado

Rosie Cordero-Stutz comparece junto a miembros de su equipo para ofrecer nuevos detalles sobre la tragedia, en una rueda de prensa celebrada este martes en la dependencia del sheriff en Doral.
TRAGEDIA AÉREA

Revelan identidades de los cinco fallecidos en el accidente del avión de Amazon en Miami

Oficina de la Administración del Seguro Social de EEUU (imagen referencial).
SEGURIDAD SOCIAL

¿Cuánto aumentan los pagos para los beneficiarios del Seguro Social en 2027?

Aviones de guerra electrónica E/A-18G de la Marina de EEUU patrullan el espacio aéreo iraní.
MáS PRESIóN

EEUU impone sanciones a todo el sector aéreo iraní