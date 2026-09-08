Rubio anuncia la integración de Perú al Escudo de las Américas

WASHINGTON — Perú se integra a la coalición del Escudo de las Américas. Estados Unidos anunció este martes la integración de la nación andina a la alianza de países conservadores cuyo objetivo principal es combatir los cárteles del narcotráfico.

Así se cumple la intención de la presidenta Keiko Fujimori de integrar a su país a esa coalición regional impulsada por el presidente Donald Trump para combatir el narcotráfico y el crimen organizado.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, que se encuentra en Colombia como parte de una gira que incluirá en los próximos días también a Ecuador y Perú, países con gobiernos de línea conservadora afines a la potencia norteamericana.

Tiene previsto reunirse el 10 de septiembre con la nueva mandataria peruana, Keiko Fujimori, quien ya había anunciado su deseo de integrarse a la coalición anticrimen internacional.

"Estamos sincronizando esfuerzos para proteger a nuestro hemisferio de las amenazas transnacionales y regionales, recibiendo al Perú —que ahora es un importante aliado extra-OTAN— en el Escudo de las Américas", señaló Rubio, en un artículo de su autoría publicado en medios de los países que forman parte de su gira.

Perú atraviesa su peor crisis de seguridad desde su conflicto armado interno (1980-2000), con la expansión de violentos grupos criminales dedicados a la extorsión, el secuestro y el sicariato.

Fujimori, que asumió el poder a fines de julio, prometió durante su campaña combatir el auge de la delincuencia con mano dura.

Cooperación

A través del Escudo de las Américas, los países integrantes coordinan el intercambio de información y la cooperación judicial y policial para enfrentar al crimen organizado más allá de sus fronteras.

Lo integran aliados de Washington como Argentina, Ecuador y El Salvador, aunque países clave en la cadena del narco como México y Brasil no se han sumado a la iniciativa.

En su artículo, Rubio también criticó las inversiones en Perú hechas por China, el principal socio comercial del país andino.

"Mientras que los proyectos respaldados por el Partido Comunista Chino pasan por alto los marcos legales de Perú y amenazan la transparencia y la seguridad de los datos, el sector privado de Estados Unidos está trayendo inversiones abiertas que protegen los intereses de seguridad de nuestro hemisferio", dijo.

La líder de Fuerza Popular siguió el ejemplo de su aliado Abelardo De La Espriella, presidente electo de Colombia, quien se incorporó oficialmente a su país a la alianza el 7 de agosto.

FUENTE: Con información de AFP / Expreso.com