Rubio afirma que la relación de EEUU con Colombia se fortalecerá tras el "desastre institucional" de Petro

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio (izq.), conversa con el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella (centro), junto al canciller colombiano, Omar Bula (der.), durante una ceremonia de firma de acuerdos bilaterales en Barranquilla, Colombia, el 8 de septiembre de 2026

BARRANQUILLA.- El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este martes que habrá una relación "más fuerte" con Colombia . Durante su encuentro con el presidente Abelardo De la Espriella, en Barranquilla, Rubio se refirió a la situación en la que quedó el país tras la gestión del izquierdista Gustavo Petro.

“Tenemos mucho que hacer porque desafortunadamente este Gobierno ha heredado una serie de desastres, malas decisiones que se hicieron. Nosotros hasta cierto punto nos sentimos igual cuando asumimos el poder hace un año y medio. Pero ustedes están enfrentando los errores de los últimos cuatro años y tienen que arreglar eso", indicó.

Terrorismo Colombia alerta que cabecillas de ELN y FARC se ocultan en Venezuela y sugiere que los bombardeen

COLOMBIA Abelardo De La Espriella firma la extradición a EEUU de cinco cabecillas vinculados a la paz total de Petro

El funcionario estadounidense señaló que Colombia enfrenta el desastre luego del terremoto del 10 de agosto, "pero también hay un desastre institucional" dejado por el último gobierno.

Rubio visita el país como parte de una gira por América del Sur, en la que también visitará Ecuador y Perú. En sus afirmaciones, emitidas en español e inglés, puntualizó que Colombia y Estados Unidos mantienen vínculos que van más allá de los gobiernos de turno y que incluyen aspectos económicos, culturales y sociales.

“Los enlaces entre Estados Unidos y Colombia son casi imposibles de replicar en otro país de la región”, aseveró.

El representación de la Administración del presidente Donald Trump también indicó: "Vine la última vez como senador, pero durante los últimos cuatro años, en mi función de senador y después de secretario de Estado, no habíamos viajado acá. Y creo que hasta cierto punto eso mostró un poco de la distancia que se había creado entre nuestros gobiernos”.

Petición de consulado

Durante el encuentro, el presidente Abelardo De la Espriella solicitó a Marco Rubio que Estados Unidos abra un consulado en Barranquilla. "El Gobierno colombiano se compromete a poner la sede. Necesitamos que se estudie esa posibilidad porque es un anhelo de muchos años. Primero hubo un consulado en Barranquilla y luego en Bogotá, pero nos quitaron el de la primera ciudad. Así que las cosas tienen que volver a su orden", dijo el mandatario derechista.

El presidente colombiano, que asumió el poder hace un mes, señaló en su cuenta en X que la cita de "alto nivel" con Rubio ratifica, con hechos y absoluta determinación, que la alianza estratégica entre Colombia y los Estados Unidos "está más firme que nunca".

Agregó: "Avanzamos en una agenda conjunta para fortalecer la seguridad regional, combatir frontalmente el narcoterrorismo, cumplir y colaborar en los asuntos fronterizos y abrir nuevas oportunidades de inversión, desarrollo y prosperidad para nuestros pueblos".

Justamente, el combate del narcoterrorismo fue uno de los puntos de fricción entre la administración Trump y el Gobierno de Petro. Para Washington, la política del izquierdista que gobernó hasta el 6 de agosto no estaba dando resultados en materia de seguridad.

Acuerdo bilaterales

Estados Unidos y Colombia suscribieron dos memorandos de entendimiento en los que expresaron su voluntad de cooperar en el desarrollo de energía nuclear de uso estrictamente civil y en el procesamiento de minerales críticos y tierras raras.

Los memorandos forman parte de una estrategia de la Administración del presidente Donald Trump para potenciar el "renacimiento" de la energía nuclear civil y asegurar las reservas de minerales críticos para Washington ante la fuerte competencia en este ámbito con China.

Con esto, Colombia se suma a otros países de la región que también llegaron a acuerdos con EEUU en materia nuclear, entre ellos Argentina, México, Brasil y Paraguay.

Durante 2026, Trump se ha centrado en fortalecer el abastecimiento de minerales críticos, con la creación en febrero del Foro sobre Compromiso Geoestratégico con los Recursos. Este foro reúne a Estados Unidos y a un grupo de países aliados para impulsar las cadenas de suministro de minerales estratégicos y reducir la dependencia de China.

Los minerales críticos son recursos esenciales para la economía, la tecnología y la seguridad nacional de un país, al igual que las tierras raras, un grupo de 17 elementos utilizados en la fabricación de componentes electrónicos, vehículos eléctricos y sistemas de defensa.

El memorando sobre los minerales coincide con el reciente hallazgo de tungsteno en el departamento de Caldas (centro de Colombia) por parte de la empresa Collective Mining, luego de seis años de exploración de oro, plata y cobre.

El tungsteno es un metal muy denso y con alta resistencia a las altas temperaturas. Es muy cotizado y estratégico para la elaboración de herramientas industriales de corte, la industria aeroespacial y de defensa, y los sistemas eléctricos.

FUENTE: Con información de AFP/Semana /EFE