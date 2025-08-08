Gobernador de Montana anuncia la captura del autor del tiroteo que dejó cuatro muertos

El gobernador de Montana , Greg Gianforte, durante una conferencia de prensa.

ANACONDA — El gobernador de Montana , Greg Gianforte, informó este viernes de la detención del autor del tiroteo ocurrido la semana pasada en un bar ubicado en la ciudad estadounidense de Anaconda, en el estado de Montana, que dejó cuatro víctimas mortales y que se encontraba prófugo.

"Increíble respuesta de las fuerzas del orden en todo Montana. Gracias a todos los colaboradores por su compromiso con la búsqueda. Que Dios siga acompañando a las familias de las cuatro víctimas que aún lamentan su pérdida", expresó el gobernador Gianforte en un mensaje desde su cuenta de la red social X.

La oficina de investigación criminal de Montana (DCI, por sus siglas en inglés) informó que el ataque tuvo lugar en el bar 'The Owl' sobre las 10.30 horas (hora local, 18.30 hora peninsular española) del pasado viernes 1 de agosto.

El detenido y presunto autor de los disparos mortales es Michael Paul Brown, veterano de la guerra de Irak con el Ejército estadounidense, y las autoridades le buscaban desde la misma noche del tiroteo, cuando fue visto en las cámaras de seguridad del bar huyendo del lugar de los hechos.

Posteriormente, los investigadores encontraron la camioneta de color blanco que condujo el mismo día del ataque, pero no fue localizado en su interior ni en los alrededores del vehículo.

"Junto a nuestros socios encargados de hacer cumplir la ley, proporcioné una actualización sobre la búsqueda de Anaconda. Las agencias están trabajando las 24 horas para encontrar al sospechoso", aseguró el pasado miércoles el gobernador de Montana en el marco de la investigación para detenerlo.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press