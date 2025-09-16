martes 16  de  septiembre 2025
Microsoft informa de gran inversión en Reino Unido a propósito de visita de Trump

Paralelamente, se firmará un acuerdo bilateral destinado a impulsar la cooperación tecnológica entre Reino Unido y Estados Unidos en los campos de la IA, la computación cuántica y la energía nuclear

Logo del gigante de la tecnología, Microsoft.

Logo del gigante de la tecnología, Microsoft.

JOSEP LAGO / AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El gigante estadounidense Microsoft anunció el martes una inversión de 30.000 millones de dólares en Reino Unido, la mitad de ellos en computación remota e inteligencia artificial (IA), cuando el presidente Donald Trump inicia una visita oficial a ese país.

Este compromiso es el más importante de un conjunto de 31.000 millones de libras (unos 42.200 de millones de dólares) en inversiones de empresas estadounidenses en IA y tecnologías de punta, anunciado por el gobierno británico con motivo de la visita de Trump.

Paralelamente, se firmará un acuerdo bilateral destinado a impulsar la cooperación tecnológica entre Reino Unido y Estados Unidos en los campos de la IA, la computación cuántica y la energía nuclear, precisó el ejecutivo británico en un comunicado.

Reino Unido es uno de los países que más inversiones privadas ha atraído en el campo de la inteligencia artificial en los últimos diez años, por detrás de China y muy lejos de Estados Unidos, según el informe Artificial Intelligence Index 2025 de la Universidad de Stanford.

La inversión de Microsoft, que se desarrollará a lo largo de cuatro años, incluye 15.000 millones de dólares "para desarrollar la infraestructura de la nube y la inteligencia artificial" y, en particular, "construir el superordenador más grande del país", mientras que el resto se destinará a las operaciones existentes de la empresa.

El gigante tecnológico estadounidense Google anunció este martes que invertirá más de 6.790 millones de dólares en centros de datos y proyectos de IA en Reino Unido a lo largo de dos años.

FUENTE: Con información de AFP.

