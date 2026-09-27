domingo 27  de  septiembre 2026
Conflicto

Trump abre la puerta a nuevas negociaciones con Irán, pero mantiene la amenaza militar

Preguntado sobre la posibilidad de reanudar los ataques aéreos contra Irán, el mandatario estadounidense respondió: "Siempre estoy pensando en ello"

El presidente Donald Trump en una reunión en la Casa Blanca.

El presidente Donald Trump en una reunión en la Casa Blanca.

AFP
Por Julián Varela

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que espera que su Gobierno retome esta semana que entra las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra, después de rechazar una propuesta de Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz.

"Espero más conversaciones con Irán (esta semana). Quieren llegar a un acuerdo, pero no es el acuerdo que yo quiero. Es el que tal vez hubiéramos alcanzado hace un año. Se extralimitaron", dijo en una entrevista telefónica con el diario digital Axios.

Lee además
El remolcador Basim, con bandera iraní, navega cerca de un barco anclado en el Estrecho de Ormuz frente a Bandar Abbas en el sur de Irán. (AFP)
ASAMBLEA DE LA ONU

Suman 80 países los que exigen a Irán abrir el estrecho de Ormuz y condenan sus ataques y de los hutíes
Masud Pezeshkian, presidente de Irán, habla en la ONU.
Negociaciones

Irán propone retomar el acuerdo con EEUU y presenta un plan para reabrir Ormuz en siete días

Preguntado sobre la posibilidad de reanudar los ataques aéreos contra Irán, el mandatario estadounidense respondió: "Siempre estoy pensando en ello".

Los enviados especiales de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner mantuvieron el martes negociaciones con el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, a través de mediadores cataríes, al margen de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.

Irán planteó una propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días y reanudar las conversaciones nucleares, a cambio de que Estados Unidos levante el bloqueo naval de los puertos iraníes, suspenda las sanciones al crudo iraní y restablezca el alto el fuego.

Trump rechazó el sábado la propuesta y presiona para que Irán haga concesiones en materia nuclear.

EEUU considera "cínico" el plan de Irán

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, calificó el domingo como "cínico" un plan de tregua presentado por Irán que contempla reabrir en un plazo de siete días el estrecho de Ormuz, clave para el suministro mundial de hidrocarburos.

La propuesta de Irán fue anunciada por el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, esta semana en Naciones Unidas.

"Fue un intento bastante cínico de poner sobre la mesa algo que sabían que era inaceptable", señaló Waltz, en entrevista con la cadena NBC.

Especialmente "pedir el levantamiento del bloqueo, el descongelamiento de las sanciones internacionales y el acceso a miles de millones de dólares en activos solo para hablar", cuando ya se había negociado un protocolo de acuerdo hace unos meses, agregó.

El presidente Trump rechazó el planteo el sábado, afirmando que los dirigentes iraníes querían ese acuerdo porque "están perdiendo terreno estrepitosamente".

"Sentido común"

Para Waltz, la desconfianza del mandatario hacia la propuesta es de "sentido común" después de haber tratado de negociar con Teherán hace varios meses.

Para alcanzar un acuerdo, los dirigentes iraníes "pueden sentarse a la mesa de negociaciones y ponerse en consonancia con el derecho internacional y sus obligaciones en el tratado de no proliferación" nuclear, estimó Waltz.

"El presidente Trump está abierto" a un acuerdo, especialmente sobre el uranio enriquecido, añadió el embajador estadounidense.

Poco después, en declaraciones a NBC, Araqchi dijo que Waltz había formulado "viejas acusaciones infundadas".

"Estamos listos para abrir el estrecho si Estados Unidos cumple ciertas cosas, y estas ciertas cosas no son nuevas", dijo. "Son nuestros derechos, y queremos que se respeten".

Araghchi se mostró pesimista respecto a la posibilidad de un acuerdo.

"Siempre hay esperanza para la diplomacia, pero no tenemos ningún motivo, para serle sincero, para volver a la diplomacia y relacionarnos con este gobierno de nuevo debido a su comportamiento en los últimos dos años", declaró el canciller iraní a la NBC.

FUENTE: Con información de EFE y AFP

Temas
Te puede interesar

EEUU rechaza el plan de Irán para reabrir el estrecho de Ormuz: "No es aceptable"

Trump mantiene la línea dura y niega cambios en las detenciones migratorias

Trump revierte políticas de Biden sobre los autos eléctricos y promete vehículos más baratos

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Presley Gerber, Cindy Crawford y Rande Gerber asisten al estreno mundial de Palm Royale, de Apple TV+, en el Samuel Goldwyn Theater el 14 de marzo de 2024 en Beverly Hills, California.
DUELO

Aseguran que Presley Gerber, hijo de Cindy Crawford, ya fue cremado

Migrantes esperan en fila para entrar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits, en la ciudad de Nueva York.
Migración

¿Cuántos casos de asilo son aprobados en Estados Unidos y qué tienen en común los que ganan?

Turistas en un restaurante privado en La Habana, Cuba.
¿Castrismo reciclado?

Cuba: oligarquía respaldada por testaferros y la retórica del socialismo, mientras, Washington observa

El alemán Alexander Zverev celebra luego de vencer en la final del US Open al estadounidense Ben Shelton, el 13 de septiembre de 2026.
TENIS

Zverev sella el título de Europa en la Laver Cup

Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade. 
TU DINERO

Enmienda 3: el alivio fiscal que Miami-Dade necesita

Te puede interesar

Agentes de ICE realizando un arresto en Florida.
EEUU

Trump mantiene la línea dura y niega cambios en las detenciones migratorias

Por JUDITH FLORES
Turistas en un restaurante privado en La Habana, Cuba.
¿Castrismo reciclado?

Cuba: oligarquía respaldada por testaferros y la retórica del socialismo, mientras, Washington observa

Daniella Levine-Cava, alcaldesa de Miami-Dade. 
TU DINERO

Enmienda 3: el alivio fiscal que Miami-Dade necesita

El presidente de EEUU, Donald Trump, durante un recorrido por los Milford Proving Grounds de General Motors el 27 de julio de 2026 en Milford, Michigan.
Economía

Trump revierte políticas de Biden sobre los autos eléctricos y promete vehículos más baratos

La activista venezolana Andreina Baduel abraza a un preso político liberado afuera de la cárcel El Rodeo I en Guatire, estado Miranda, Venezuela, el 14 de agosto de 2026. Archivo.
VENEZUELA

Oposición venezolana celebra las nuevas excarcelaciones y pide el fin de la persecución política