Trump abre la puerta a nuevas negociaciones con Irán, pero mantiene la amenaza militar

El presidente Donald Trump en una reunión en la Casa Blanca.

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo que espera que su Gobierno retome esta semana que entra las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra, después de rechazar una propuesta de Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz.

"Espero más conversaciones con Irán (esta semana). Quieren llegar a un acuerdo, pero no es el acuerdo que yo quiero. Es el que tal vez hubiéramos alcanzado hace un año. Se extralimitaron", dijo en una entrevista telefónica con el diario digital Axios.

Negociaciones Irán propone retomar el acuerdo con EEUU y presenta un plan para reabrir Ormuz en siete días

ASAMBLEA DE LA ONU Suman 80 países los que exigen a Irán abrir el estrecho de Ormuz y condenan sus ataques y de los hutíes

Preguntado sobre la posibilidad de reanudar los ataques aéreos contra Irán, el mandatario estadounidense respondió: "Siempre estoy pensando en ello".

Los enviados especiales de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner mantuvieron el martes negociaciones con el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, a través de mediadores cataríes, al margen de la Asamblea General de la ONU, en Nueva York.

Irán planteó una propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días y reanudar las conversaciones nucleares, a cambio de que Estados Unidos levante el bloqueo naval de los puertos iraníes, suspenda las sanciones al crudo iraní y restablezca el alto el fuego.

Trump rechazó el sábado la propuesta y presiona para que Irán haga concesiones en materia nuclear.

EEUU considera "cínico" el plan de Irán

El embajador de Estados Unidos ante la ONU, Mike Waltz, calificó el domingo como "cínico" un plan de tregua presentado por Irán que contempla reabrir en un plazo de siete días el estrecho de Ormuz, clave para el suministro mundial de hidrocarburos.

La propuesta de Irán fue anunciada por el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, esta semana en Naciones Unidas.

"Fue un intento bastante cínico de poner sobre la mesa algo que sabían que era inaceptable", señaló Waltz, en entrevista con la cadena NBC.

Especialmente "pedir el levantamiento del bloqueo, el descongelamiento de las sanciones internacionales y el acceso a miles de millones de dólares en activos solo para hablar", cuando ya se había negociado un protocolo de acuerdo hace unos meses, agregó.

El presidente Trump rechazó el planteo el sábado, afirmando que los dirigentes iraníes querían ese acuerdo porque "están perdiendo terreno estrepitosamente".

"Sentido común"

Para Waltz, la desconfianza del mandatario hacia la propuesta es de "sentido común" después de haber tratado de negociar con Teherán hace varios meses.

Para alcanzar un acuerdo, los dirigentes iraníes "pueden sentarse a la mesa de negociaciones y ponerse en consonancia con el derecho internacional y sus obligaciones en el tratado de no proliferación" nuclear, estimó Waltz.

"El presidente Trump está abierto" a un acuerdo, especialmente sobre el uranio enriquecido, añadió el embajador estadounidense.

Poco después, en declaraciones a NBC, Araqchi dijo que Waltz había formulado "viejas acusaciones infundadas".

"Estamos listos para abrir el estrecho si Estados Unidos cumple ciertas cosas, y estas ciertas cosas no son nuevas", dijo. "Son nuestros derechos, y queremos que se respeten".

Araghchi se mostró pesimista respecto a la posibilidad de un acuerdo.

"Siempre hay esperanza para la diplomacia, pero no tenemos ningún motivo, para serle sincero, para volver a la diplomacia y relacionarnos con este gobierno de nuevo debido a su comportamiento en los últimos dos años", declaró el canciller iraní a la NBC.

FUENTE: Con información de EFE y AFP