viernes 25  de  septiembre 2026
Negociaciones

Irán propone retomar el acuerdo con EEUU y presenta un plan para reabrir Ormuz en siete días

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, anunció que su país presentó a EEUU un plan para reabrir el estrecho de Ormuz

Masud Pezeshkian, presidente de Irán, habla en la ONU.

Masud Pezeshkian, presidente de Irán, habla en la ONU.

AFP
Por Elena Moreno

TEHERÁN — El presidente iraní, Masud Pezeshkian, dijo el viernes que su país quiere regresar al memorando de entendimiento alcanzado con Estados Unidos en junio, días después de decir que su país no se doblegaría ante Washington.

Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, anunció el viernes que su país presentó a Estados Unidos un plan para reabrir el estrecho de Ormuz a la navegación marítima en un plazo de siete días.

Lee además
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, habla con los medios durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
SANCIONES

EEUU advierte que "todas" las aerolíneas iraníes dejarán de operar a nivel mundial en dos días
El atentado a Amia dejó un saldo de 85 fallecidos y más de 300 heridos (Gobierno de Argentina)
ATAQUE TERRORISTA

Argentina procesa a ocho iraníes y miembros de Hezbolá por el atentado contra la AMIA

"Irán ha transmitido a Estados Unidos, a través de Catar, un plan concreto a siete días. Si se cumplen las condiciones necesarias, el estrecho puede abrirse nuevamente y el tránsito marítimo usual restablecido en siete días", declaró en la sede de la ONU en Nueva York.

"La decisión ahora corresponde a Estados Unidos. Irán no admite la coerción, las amenazas o la intimidación. Irán no renunciará a sus derechos soberanos por presiones", enfatizó el representante diplomático del régimen iraní.

Régimen acoge postura china

Por su parte, Pezeshkian acogió con beneplácito la postura de China al afirmar que deseaba que se reactivara el acuerdo y publicó en X que "Irán comparte este enfoque y subraya la importancia de volver a ese entendimiento".

Los esfuerzos diplomáticos para acabar con la guerra en Medio Oriente, iniciada por Estados Unidos e Israel con ataques contra Irán a finales de febrero, permanecen estancados desde hace meses.

El acuerdo de junio buscaba ser un preámbulo para un acuerdo de paz completo, pero se desmoronó rápidamente.

Había habido optimismo de que las conversaciones pudieran reanudarse durante la Asamblea General de la ONU esta semana. Pero el miércoles, Pezeshkian dijo que Irán no "se arrodillará" ante Estados Unidos.

Un día después, el presidente iraní dijo a Fox News que su país "no desea continuar" la guerra, pero que depende de Washington terminarla.

El canciller de Irán, Abás Araqchi, tuvo una reunión con el enviado estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, al margen de la Asamblea General.

FUENTE: Con información de AFP

Temas
Te puede interesar

Tribunal Supremo da luz verde a Trump para aplicar un sistema de control de votantes

Gobierno de Colombia rompe relaciones con la República Islámica de Irán

Suman 80 países los que exigen a Irán abrir el estrecho de Ormuz y condenan sus ataques y de los hutíes

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Christi Fraga, alcaldesa de Doral.
REDADAS MIGRATORIAS

Fraga atribuye a presión de Tallahassee acuerdo de Doral con ICE

Esta foto distribuida por la Marina de los Estados Unidos muestra al portaaviones USS Nimitz (CVN 68), actualmente desplegado en el Caribe.
Comando Sur

EEUU prepara el terreno para una posible acción militar en Cuba, revela CBS News

Prisión en Cuba. 
ARBITRARIO

OCDH exige la liberación del periodista cubano Henry Constantín

Imagen referencial
TOME PRECAUCIONES

Fuerte oleaje y mareas altas elevan riesgo en costas del sur de Florida

Un cartel señala un centro de votación instalado el día de las elecciones en Miami, Florida.
Elecciones

Tribunal Supremo da luz verde a Trump para aplicar un sistema de control de votantes

Te puede interesar

Un cartel señala un centro de votación instalado el día de las elecciones en Miami, Florida.
Elecciones

Tribunal Supremo da luz verde a Trump para aplicar un sistema de control de votantes

Por Julián Varela
Migrantes esperan un autobús que los lleve a un centro de procesamiento después de entregarse a la Patrulla Fronteriza de EEUU en Frontón, Texas, el 12 de mayo de 2023.   
FLORIDA

Jurado declara culpable a hombre que cobraba hasta 40.000 dólares por traficar migrantes de Cuba

Christi Fraga, alcaldesa de Doral.
REDADAS MIGRATORIAS

Fraga atribuye a presión de Tallahassee acuerdo de Doral con ICE

Esta foto distribuida por la Marina de los Estados Unidos muestra al portaaviones USS Nimitz (CVN 68), actualmente desplegado en el Caribe.
Comando Sur

EEUU prepara el terreno para una posible acción militar en Cuba, revela CBS News

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se da la mano con el presidente de China, Xi Jinping, en Washington D.C.
BALANCE

Trump ve "muy productiva" su reunión con Xi en Washington y augura "cosas extraordinarias"