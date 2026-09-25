Irán propone retomar el acuerdo con EEUU y presenta un plan para reabrir Ormuz en siete días

TEHERÁN — El presidente iraní, Masud Pezeshkian, dijo el viernes que su país quiere regresar al memorando de entendimiento alcanzado con Estados Unidos en junio, días después de decir que su país no se doblegaría ante Washington.

Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, anunció el viernes que su país presentó a Estados Unidos un plan para reabrir el estrecho de Ormuz a la navegación marítima en un plazo de siete días.

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"Irán ha transmitido a Estados Unidos, a través de Catar, un plan concreto a siete días. Si se cumplen las condiciones necesarias, el estrecho puede abrirse nuevamente y el tránsito marítimo usual restablecido en siete días", declaró en la sede de la ONU en Nueva York.

"La decisión ahora corresponde a Estados Unidos. Irán no admite la coerción, las amenazas o la intimidación. Irán no renunciará a sus derechos soberanos por presiones", enfatizó el representante diplomático del régimen iraní.

Régimen acoge postura china

Por su parte, Pezeshkian acogió con beneplácito la postura de China al afirmar que deseaba que se reactivara el acuerdo y publicó en X que "Irán comparte este enfoque y subraya la importancia de volver a ese entendimiento".

Los esfuerzos diplomáticos para acabar con la guerra en Medio Oriente, iniciada por Estados Unidos e Israel con ataques contra Irán a finales de febrero, permanecen estancados desde hace meses.

El acuerdo de junio buscaba ser un preámbulo para un acuerdo de paz completo, pero se desmoronó rápidamente.

Había habido optimismo de que las conversaciones pudieran reanudarse durante la Asamblea General de la ONU esta semana. Pero el miércoles, Pezeshkian dijo que Irán no "se arrodillará" ante Estados Unidos.

Un día después, el presidente iraní dijo a Fox News que su país "no desea continuar" la guerra, pero que depende de Washington terminarla.

El canciller de Irán, Abás Araqchi, tuvo una reunión con el enviado estadounidense Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente Donald Trump, al margen de la Asamblea General.

FUENTE: Con información de AFP