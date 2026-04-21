Y si Trump gana su guerra contra Irán ¿qué significará para los aliados europeos?

La relación entre Estados Unidos y sus aliados europeos ha alcanzado un punto crítico. Si el presidente Donald Trump consigue su objetivo y gana la guerra contra Irán, ¿no será esto una mala noticia para Europa, que se ha opuesto a él desde el principio?

Hasta ahora, la postura adoptada por la mayoría de los miembros de la Unión Europea y países como Gran Bretaña, se ha vuelto cada vez más anti-Trump.

MEDIO ORIENTE Trump: "Irán sin otra opción" que no sea un acuerdo

El primer ministro británico, Keir Starmer, inició su relación con el mandatario estadounidense mostrándose excesivamente adulador, para luego cambiar de rumbo y distanciarse de todo lo que provenía de la Casa Blanca.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha seguido el mismo camino y antiguos partidarios como la primera ministra italiana Giorgia Meloni también han modificado su postura, especialmente luego de que Trump criticara al Papa León XIV.

En cuanto al primer ministro español, Pedro Sánchez, este juega en una liga aparte, habiéndose declarado abiertamente anti-Trump desde el mismo momento en que estalló la guerra con Irán.

Por su parte, el canciller alemán, Friedrich Merz, ha intentado mantener una actitud de estadista, pero, en la práctica, ha negado a Trump el apoyo que este buscaba en relación con Irán.

¿Llegarán todos estos líderes a lamentar su oposición?

Y es que han optado por que sean Estados Unidos e Israel quienes enfrenten a un Irán dotado de armamento nuclear mientras ellos mantienen una actitud de excesiva cautela.

El argumento ha sido que se trata de una guerra elegida por Trump y que no fueron consultados antes de las acciones militares de Washington y Tel Aviv, aunque sea cierto que Irán representa una amenaza para todos.

Ahora bien, ¿qué pasaría si esta intervención bélica lograra el resultado que Trump persigue: un Irán sin enriquecimiento de uranio, sin bomba nuclear y sin terrorismo de Estado?

Es más que seguro que Trump mirará con desdén lo que considera la falta de visión de futuro de Europa.

Las nuevas conversaciones con Teherán buscan un acuerdo inminente que ponga fin a la guerra, aunque, a pesar de algunos avances, el objetivo final pareciera estar cada vez más lejano.

Si un acuerdo lograra neutralizar la amenaza que Irán ha representado desde la revolución de 1979, obviamente, las relaciones entre Europa y Estados Unidos sufrirían considerablemente.

Una de las razones del optimismo de Trump respecto a un posible acuerdo es el bloqueo naval impuesto por Estados Unidos a los puertos iraníes en el Golfo Pérsico.

Hasta el momento, la medida parece dar resultados.

Al menos una docena de buques de guerra estadounidenses están involucrados, manteniéndose en guardia a cierta distancia del estrecho de Ormuz y ordenando a los barcos que transportan petróleo iraní que, si no dan la vuelta, enfrentarán una acción militar, como recientemente ocurrió cuando marines estadounidenses abordaron un buque de bandera iraní después de que este no acatara las reiteradas advertencias.

Los cálculos que se manejan indican que, si el bloqueo se mantiene, la economía de Irán se deteriorará con gran rapidez. De hecho, ya se encuentra al límite debido a las sanciones y a la guerra, sin embargo, un bloqueo exitoso podría poner fin por completo a la economía. La inflación y el costo de vida se dispararían también y el pueblo iraní sufrirá las consecuencias.

¿Podrían las últimas conversaciones dar lugar a un acuerdo que satisfaga tanto a Trump como a toda la región de Oriente Medio?

De ser así, la oposición asumida por Europa será considerada un acto hostil por la administración de Trump y afectará negativamente las relaciones con las capitales europeas durante el resto del segundo mandato presidencial.