viernes 5  de  junio 2026
EEUU

Trump nomina a Todd Blanche para fiscal general de EEUU en sustitución de Pam Bondi

La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Sussie Wiles, anunció que Trump nominó a Blanche para convertirse de forma permanente en el nuevo fiscal general

El fiscal general interino Todd Blanche.

El fiscal general interino Todd Blanche.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

WASHINGTON — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, nominó este viernes al fiscal general interino, Todd Blanche, para sustituir de forma permanente a Pam Bondi, tras ser destituida en abril.

Como Bondi, Blanche, hasta entonces fiscal general adjunto, es considerado un aliado del presidente estadounidense que ha ejercido como abogado en diversos casos que ha afrontado el magnate republicano ante los tribunales y su mandato tiene que ser ahora ratificado por el Congreso.

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De acuerdo con un video difundido en X por la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Sussie Wiles, Trump nominó a Blanche para convertirse de forma permanente en el nuevo fiscal general, tras cesar a Blondi, a quien había calificado como "gran patriota" y "amiga leal", que comenzó a recibir críticas por la gestión en la publicación de los papeles del fallecido pederasta, Jeffrey Epstein, y, especialmente, tras su polémica intervención ante la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes.

Trump presentó en abril al nuevo fiscal general interino como "una mente jurídica sumamente talentosa y respetada", mientras sus opositores demócratas consideran que durante su periodo de interinidad ha actuado más como abogado personal del presidente que como máxima autoridad judicial del país.

Como fiscal general adjunto, fue el encargado de encabezar un interrogatorio en prisión con Ghislaine Maxwell, expareja y principal colaboradora de Epstein.

Antes de asumir el cargo de forma permanente, la nominación de Blanche llegará al Congreso, donde la comisión judicial analizará el perfil del fiscal y posteriormente será sometido a votación en el Senado.

FUENTE: Con información de EFE

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