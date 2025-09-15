Trump advierte a Hamás que no habrá acuerdos si usa a los rehenes como escudos humanos

WASHINGTON — El presidente Donald Trump advirtió este lunes al Movimiento de Resistencia Islámica que retirará cualquier propuesta de acuerdo que se esté negociando si los rehenes israelíes son utilizados en superficie como escudos humanos ante la ofensiva israelí.

"Acabo de leer que Hamás desplazó a los rehenes a la superficie para utilizarlos como escudos humanos contra la ofensiva terrestre de Israel", apuntó Trump en un mensaje publicado en la red social de su propiedad, Truth Social.

"Espero que los líderes de Hamás sepan en lo que se están metiendo si hacen algo así. Es una atrocidad humana como se han visto pocas antes. No permitan que esto pase o todas las 'apuestas' se retirarán. ¡Liberen a todos los rehenes ya!", ha apelado.

La ofensiva israelí inició tras los ataques ejecutados el 7 de octubre de 2023 liderados por el grupo terrorista Hamás. Israel ha anunciado una ofensiva terrestre sobre la ciudad de Gaza, que considera un refugio de las milicias palestinas.

Eliminar a Hamás

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo el lunes que Estados Unidos le dará un "apoyo inquebrantable" a Israel en la guerra en Gaza y pidió la eliminación del movimiento islamista armado Hamás, en el marco de su visita oficial a Jerusalén.

La visita del secretario de Estado norteamericano coincidió con una cumbre de países árabes y musulmanes en Doha, la capital de Catar, adonde tiene previsto viajar el martes.

Durante la reunión, el emir de este país del Golfo volvió a criticar a Israel por su bombardeo del 9 de septiembre, dirigido contra líderes de Hamás que se encontraban en la capital del país y debían examinar una nueva propuesta estadounidense de tregua en Gaza.

"El pueblo de Gaza merece un futuro mejor, pero ese futuro mejor no puede comenzar hasta que Hamás sea eliminado", dijo Rubio a los periodistas, acompañado del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

"Pueden contar con nuestro apoyo inquebrantable y compromiso para que esto se haga realidad", agregó durante su visita oficial.

"Mensaje claro"

Netanyahu, por su parte, destacó que la visita de Rubio es un "mensaje claro" de que Washington apoya a Israel y elogió al presidente estadounidense, Donald Trump, por su respaldo, calificándolo como "el mayor amigo que Israel ha tenido nunca en la Casa Blanca".

El secretario de Estado acusó, por otra parte, a aliados estadounidenses como Reino Unido y Francia de haber envalentonado a Hamás con sus intenciones de reconocer oficialmente la existencia del Estado palestino.

"No tienen ningún impacto en absoluto en acercarnos a un Estado palestino. El único impacto que tienen es que hacen que Hamás se sienta más envalentonado", criticó.

Rubio subrayó que Trump quiere que la guerra de Gaza "termine", lo que supondría la liberación de los rehenes secuestrados en el ataque de los comandos islamistas del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la contienda, y garantizar que Hamás "deje de ser una amenaza".

Pero las conversaciones para zanjar el conflicto se complicaron la semana pasada cuando la administración Trump fue sorprendida por el bombardeo israelí en Catar.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP