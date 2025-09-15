Rubio promete a Israel el "apoyo inquebrantable" de EEUU

El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio estrecha la mano del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu durante su visita a Tel Aviv.

El secretario de Estado, Marco Rubio , dijo el lunes que Estados Unidos le dará un "apoyo inquebrantable" a Israel en la guerra en Gaza y pidió la eliminación del movimiento islamista armado Hamás, en el marco de su visita oficial a Jerusalén.

"El pueblo de Gaza merece un futuro mejor, pero ese futuro mejor no puede comenzar hasta que Hamás sea eliminado", dijo Rubio a los periodistas, acompañado del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu.

"Pueden contar con nuestro apoyo inquebrantable y compromiso para que esto se haga realidad", agregó el funcionario norteamericano.

Netanyahu, por su parte, dijo que la visita de Rubio es un "mensaje claro" de que Estados Unidos apoya a Israel y elogió al presidente estadounidense Donald Trump por su respaldo, calificándolo como "el mayor amigo que Israel ha tenido nunca en la Casa Blanca".

El secretario de Estado por otro lado, acusó a aliados estadounidenses como Reino Unido y Francia de haber envalentonado a Hamás con sus intenciones de reconocer oficialmente la existencia del Estado palestino, y sostuvo que se trata en gran medida de gestos "simbólicos".

"No tienen ningún impacto en absoluto en acercarnos a un Estado palestino. El único impacto que tienen es que hacen que Hamás se sienta más envalentonado", afirmó.

Rubio precisó que Trump quiere que la guerra de Gaza "termine", lo que supondría la liberación de los rehenes secuestrados en el ataque del 7 de octubre de 2023 y garantizar que Hamás "deje de ser una amenaza".

Promesa de Netanyahu: Israel no descansará hasta exterminar a Hamás

Pero las conversaciones para terminar con la guerra se complicaron la semana pasada cuando la administración Trump fue "sorprendida" por un bombardeo israelí en Catar, que tenía como blanco a dirigentes de Hamás que debían examinar una nueva propuesta estadounidense de alto el fuego en la Franja de Gaza.

Líderes de casi 60 países árabes y musulmanes que integran la Liga Árabe y la Organización para la Cooperación Islámica se reúnen este lunes en la capital catarí, Doha, en una cumbre de emergencia.

Un borrador anuncia que el ataque de Netanyahu pone en riesgo las relaciones entre Israel y los países árabes, "incluidos los acuerdos existentes y futuros".

Rubio, por su parte, tiene planeado viajar a Catar este martes, dijo un funcionario estadounidense.

Durante su visita a Israel, Rubio estuvo con Netanyahu por el Muro de los Lamentos, el lugar más sagrado del judaísmo.

El muro está ubicado en Jerusalén Este, la parte de mayoría árabe de la ciudad, tomada por Israel en la guerra de 1967 y luego anexionada.

Históricamente, los dirigentes estadounidenses han evitado hacer declaraciones tan explícitas en apoyo a las aspiraciones de soberanía israelí sobre Jerusalén.

Esto cambió desde el primer mandato de Trump, quien trasladó la embajada estadounidense a Jerusalén.

El lunes por la tarde, Rubio prevé asistir a la inauguración de un túnel para peregrinos religiosos que pasa debajo del barrio palestino de Silwan hacia los lugares santos.

La guerra fue provocada por el ataque de Hamás a Israel 7 de octubre de 2023, que mató a 1,219 personas civiles.

FUENTE: Con información de AFP.