Trump amenaza con quitar fondos a Nueva York tras el apoyo de gobernadora a candidato "comunista"

El candidato a alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, habla durante una conferencia de prensa en el Parque St. James el 10 de septiembre de 2025 en el distrito de Bronx en la ciudad de Nueva York.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump advirtió que podría retirar financiación a la ciudad de Nueva York después de que la gobernadora del estado de Nueva York, Kathy Hochul, anunció su apoyo al candidato demócrata de extrema izquierda, Zohran Mamdani, al que el mandatario calificó de "pequeño comunista ".

"La gobernadora Kathy Hochul de Nueva York apoya al 'pequeño comunista' Zohran Mamdani para la alcaldía de Nueva York. Es bastante impactante. Una noticia muy mala para la ciudad de Nueva York. ¿Cómo podría ocurrir algo así?", publicó Trump en su red social, Truth Social.

El presidente advirtió que "Washington estará vigilando muy estrechamente la situación" y que "¡no hay motivo para mandar un buen dinero a los malos!".

La gobernadora demócrata apoyó finalmente a Mamdani tras dos meses de cauto distanciamiento de un candidato claramente situado en la extrema izquierda tras su victoria en las primarias. Mamdani ha prometido hacer más asequible la vivienda, autobuses urbanos gratuitos, tiendas de comestibles públicas y gravar con más impuestos a los residentes más ricos de la ciudad.

"En los últimos meses he tenido conversaciones francas con él. Hemos tenido nuestros desacuerdos, pero en nuestras conversaciones, escuché a un líder que comparte mi compromiso con una Nueva York donde los niños puedan crecer seguros en sus vecindarios y donde las oportunidades estén al alcance de todas las familias. Escuché a un líder enfocado en hacer que la ciudad de Nueva York sea asequible, un objetivo que apoyo con entusiasmo", según Hochul.

"Unificar nuestro partido"

Mamdani, un practicante de la fe musulmana, agradeció a Hochul su respaldo. "Estoy agradecido por el apoyo de la gobernadora para unificar a nuestro partido. Su decidida oposición a Trump y su empeño en hacer que se pueda vivir en Nueva York. Espero que podamos lograr grandes cosas juntos. Nuestro movimiento se fortalece cada vez más", publicó en X.

El apoyo de Hochul supone una presión adicional para otros altos cargos demócratas, como el portavoz del partido en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, o el portavoz en el Senado, Chuck Schumer, ambos residentes de Brooklyn.

El principal rival de Mamdani en las elecciones del 4 de noviembre es, según las encuestas, el antiguo gobernador demócrata de Nueva York Andrew Cuomo, quien contaría con el apoyo del presidente Donald Trump, también neoyorquino. Sin embargo, todas las encuestas dan a Mamdani entre 15 y 20 puntos de ventaja sobre Cuomo.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press