Líderes opositores de Venezuela apoyan despliegue de EEUU en el Caribe

María Corina Machado en charla con el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, y el presidente electo de Venezuela, Edmundo González.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, conversó con el presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, y la líder opositora María Corina Machado.

El candidato presidencial de la oposición venezolana Edmundo González Urrutia y la líder opositora María Corina Machado asisten a un mitin de campaña en Maracaibo, estado de Zulia, Venezuela, el 23 de julio de 2024.

CARACAS - Los líderes opositores venezolanos Edmundo González Urrutia y María Corina Machado anunciaron, este lunes, su respaldo al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe, para combatir el narcotráfico.

"El cerco antinarcóticos del mar Caribe liderado por los Estados Unidos (...) constituye una medida necesaria para el desmantelamiento de la estructura criminal que aún se erige como único obstáculo para el restablecimiento de la soberanía popular en Venezuela", dijo en un vídeo difundido en redes sociales el presidente electo, González Urrutia, que denunció fraude tras la reelección de Maduro en 2024.

"Al pueblo de Venezuela (...) no le queda otra opción que forzar la salida de dicho régimen y restablecer el mandato popular y soberano", sostuvo en un vídeo en el que también participa Machado dirigido a los líderes mundiales reunidos en Nueva York con motivo de la Asamblea General de la ONU.

Por su parte, la líder opositora, María Corina Machado, expresó: "Falta muy poco para que los venezolanos recuperemos nuestra soberanía y la democracia. Estamos listos para asumir las riendas del nuevo gobierno".

En la #UNGA80 dejamos claro que la soberanía popular no se negocia y que el mundo cuenta con el bravo pueblo venezolano para esta gesta histórica — Edmundo González (@EdmundoGU) September 22, 2025

"Lucha contra el narcotráfico"

La presencia de buques de guerra de Estados Unidos en el Caribe es parte de una estrategia más amplia de la administración del presidente Donald Trump, para combatir el narcotráfico y reafirmar su influencia en la región.

La medida representa un importante potencial de fuerza, así como la decisión del gobierno estadounidense de enfrentar a un régimen que califica de "ilegítimo" y al que vincula con el narcotráfico.

Hasta la fecha, se han destruido 4 "narcolanchas" provenientes de Venezuela, según las autoridades de EEUU.

El gobierno de Estados Unidos acusa al régimen de Nicolás Maduro de liderar el Cartel de los Soles y tener vínculos con el Cartel de Sinaloa, a quienes acusa de introducir toneladas de cocaína y fentanilo a Estados Unidos.

FUENTE: Con información de AFP/ DLA