lunes 22  de  septiembre 2025
OPINIÓN

La transición política en Venezuela hacia una justicia y democracia permanente

“Hoy, Venezuela tiene la oportunidad histórica de una transición que abra el camino a una democracia permanente y garantice justicia y reparación”

Miguel Angel Martin Tortabu

Miguel Angel Martin Tortabu

Diario las Américas | MIGUEL ÁNGEL MARTIN
Por MIGUEL ÁNGEL MARTIN

Venezuela enfrenta una emergencia institucional sin precedentes. El colapso de las estructuras estatales, la desintegración del tejido social y la crisis humanitaria han dejado un vacío de democracia. Poderes fundamentales como las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, la Asamblea Nacional y el Ministerio Público han perdido autonomía y son cómplices de delitos graves contra la nación, lo que compromete la gobernabilidad, los derechos ciudadanos y la estabilidad del país.

Lee además
José Raúl Mulino, presidente de Panamá.
PANAMÁ

Presidente Mulino: "No hemos pensado en restaurar relaciones diplomáticas con Venezuela"
Leopoldo Lòpez.
VENEZUELA

Leopoldo López solicita intervención militar de EEUU en Venezuela: "Es absolutamente legítimo"

En el plano internacional, tanto la ONU como la OEA han señalado la urgencia de un proceso de transición democrática. Sanciones económicas, presión diplomática y acciones militares en el Caribe han colocado a Venezuela bajo la mirada global. Sin embargo, la gran pregunta sigue siendo: ¿cómo diseñar una transición legítima, inclusiva y sostenible?

Un intento fallido: el Estatuto de Transición

Uno de los primeros intentos por encaminar una transición política en Venezuela fue el Estatuto de Transición, aprobado por la Asamblea Nacional en 2015. Lejos de convertirse en un instrumento de consenso, terminó siendo un error que dejó lecciones claras: no basta con redactar un marco jurídico si este no surge de un pacto amplio e incluyente.

Su pretensión de erigirse como un marco “supraconstitucional” lo hizo percibirse como una imposición partidista. En lugar de unir al país bajo un acuerdo nacional, se convirtió en una camisa de fuerza que redujo legitimidad y participación: “Si estabas en contra de este acuerdo parlamentario, apártate”.

El gobierno interino derivado de este esquema estuvo rodeado de cuestionamientos: desde el manejo poco transparente de activos en el exterior hasta operaciones fallidas como la “Libertad”, la “Humanitaria de Cúcuta” y la “Gedeón”. Todo ello proyectó improvisación y generó desconfianza en la ciudadanía.

La enseñanza es clara: ninguna transición puede sostenerse sobre exclusiones. El país exige que no solo el chavismo, sino también quienes estaban vinculados al interinato, sean objeto de investigación. Solo la participación ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas pueden otorgarle legitimidad y viabilidad a un proceso de cambio.

Transición con aval militar y pacto político: lección de 1958

La historia venezolana de 1958 ofrece una lección clara sobre cómo combinar aval militar y pacto político para lograr una transición. Todo comenzó el 23 de enero, cuando cayó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y se constituyó una Junta Militar de Gobierno, presidida por el contralmirante Wolfgang Larrazábal. A partir de ese momento, la vida política del país empezó a abrirse poco a poco, integrando a civiles y creando un espacio para la competencia democrática.

Nueve meses después, el 31 de octubre, los principales partidos —Acción Democrática, COPEI y la Unión Republicana Democrática (URD)— firmaron el Pacto de Puntofijo, un acuerdo que garantizó estabilidad y estableció reglas claras para la convivencia política. Apenas un mes después, el 7 de diciembre, se realizaron las elecciones presidenciales en las que resultó electo Rómulo Betancourt, completando un ciclo de transición que duró casi once meses desde la caída del dictador hasta el regreso del poder civil a través de las urnas.

Este proceso muestra cómo, con un pacto político firme y el respaldo de un componente militar dispuesto a respetar la voluntad popular, es posible asegurar la estabilidad y la legitimidad de una transición. Hoy, los venezolanos seguimos exigiendo que los militares que no estén involucrados en crímenes ni en bandas de tráfico de drogas actúen para deponer a los líderes del régimen de Maduro y permitan que el país recupere un camino democrático efectivo.

Vacíos y riesgos de captura política

Toda transición abre espacios de indefinición jurídica e institucional. En Venezuela, los partidos están fragmentados y cooptados, lo que eleva el riesgo de que la transición termine secuestrada por grupos específicos. Por ello, consideramos que los partidos deben legitimarse en el proceso de transición, y no involucrar al pueblo en sus diatribas y diferencias.

La falta de coordinación entre las fuerzas opositoras aumenta la percepción de que cada actor quiere controlar en solitario el futuro proceso. De allí surge una pregunta crucial: ¿quién conducirá los grandes temas de la transición y con qué reglas?

La ausencia de consensos podría derivar en un reparto de poder sin legitimidad, por lo que es indispensable abrir un debate nacional amplio y transparente sobre las bases del proceso.

La sociedad civil como protagonista

A diferencia de los partidos políticos, la sociedad civil organizada goza de una legitimidad superior y está en capacidad de desempeñar un papel decisivo en el proceso de transición, garantizando inclusión, credibilidad y representatividad. Una vez logrado el desplazamiento del poder de facto, se podría iniciar un proceso de consulta ciudadana para definir los elementos fundamentales de la transición: la legitimidad de una Junta o presidencia, sus competencias, duración, mecanismos para llenar los vacíos institucionales en los poderes del Estado y, de manera crucial, el sustento filosófico que orientará la transición venezolana.

Este mecanismo no solo otorga legitimidad a las acciones destinadas a reconstruir el tejido social, sino que también prepara a la ciudadanía, los partidos y los movimientos políticos para una participación responsable y comprometida. La participación ciudadana no debe limitarse al ejercicio del voto: es indispensable que la sociedad civil asuma un rol activo en la supervisión, vigilancia y exigencia de transparencia, evitando que la transición quede bajo el control exclusivo de élites partidistas y asegurando que las decisiones reflejen auténticamente la voluntad del pueblo.

Justicia transicional: el pilar pendiente

Ningún proceso democrático puede consolidarse sin un sistema de justicia confiable. En Venezuela, la falta de independencia tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público hace imprescindible la creación de un mecanismo transitorio de justicia durante la etapa de transición.

Este esquema debería contemplar: una Corte Suprema transitoria conformada por jueces independientes; una Fiscalía Especial para la Transición, encargada de investigar violaciones graves de derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes económicos transnacionales; y un mandato claro orientado a la reparación de las víctimas, la recuperación de activos y la sanción de los responsables, libre de interferencias de grupos políticos.

Es fundamental otorgar prioridad a la academia venezolana, que puede generar confianza ciudadana y desempeñar un papel clave en la formación de futuros jueces y fiscales. Estos profesionales deben estar capacitados en el valor de la independencia judicial y comprender que el derecho debe servir a la justicia, no a intereses partidistas.

La credibilidad del proceso de transición dependerá de evitar la repetición de prácticas como la impunidad, las amnistías generales o medidas ejecutivas que borren los crímenes graves. Tales acciones socavarían la confianza tanto de la ciudadanía como de la comunidad internacional en el proceso de reconstrucción democrática.

Conclusión

La crisis venezolana demanda una transición democrática seria, legítima y transparente. El fracaso del Estatuto de 2015 mostró los peligros de soluciones partidistas y excluyentes, mientras que la experiencia de 1958 recuerda la necesidad de pactos amplios y respaldo institucional.

El futuro del país dependerá de una sociedad civil protagonista, de partidos capaces de cooperar y de un sistema de justicia transicional que garantice verdad, reparación y castigo efectivo a los responsables de crímenes graves.

Más que una opción política, la transición democrática es un deber histórico frente a la emergencia nacional y los delitos cometidos contra millones de venezolanos.

Miguel Ángel Martín

Doctor en Ciencias (UCV). Especialista en Derecho Público (UCAB); Resolución de Conflictos (Government Institute, Minneapolis); y en Políticas de Seguridad y Defensa (Centro William Perry, Washington D.C.). Magistrado principal de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. Profesor universitario. Actualmente en el exilio, analiza y denuncia el avance del autoritarismo en la región.

@miguelmartint_

Temas
Te puede interesar

Líderes opositores de Venezuela apoyan despliegue de EEUU en el Caribe

La narcodictadura de Venezuela y la banalidad del mal

Cambio de paradigma del crimen en el poder político al Estado de derecho

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El jefe de seguridad Gene Ramírez, de los Seattle Sounders, y Luis Suárez, número 9, del Inter Miami CF, interactúan tras la final de la Leagues Cup entre los Seattle Sounders y el Inter Miami CF en el Lumen Field el 31 de agosto de 2025 en Seattle, Washington. Los Seattle Sounders ganaron 3-0. 
Fútbol

El partido en el que regresará Luis Suárez tras su sanción

El Departamento de Justicia recuerda que desde 2007, la Health Care Fraud Strike Force ha imputado a más de 5.800 acusados.
ENGAÑO MILLONARIO

$38.4 millones, monto del fraude al Medicare por el que imputan a dos hombres de Florida

Actividad ciclónica en el Atlántico y el Caribe.
TEMPORADA CICLÓNICA

Huracán Gabrielle se fortalece en el Atlántico y expertos vigilan dos nuevas ondas tropicales

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Combate al narcotráfico

Trump rechaza carta de Maduro con "invitación" al diálogo: "Está plagada de mentiras"

Cárceles como la de Tocorón han sido tomadas en ocasiones por fuerzas militares de Maduro
VENEZUELA

Agentes de Maduro imponen duros castigos y prostitución forzada a presos políticos con impunidad

Te puede interesar

El presidente Donald Trump habla con periodistas en la Sala Roosevelt de la Casa Blanca en Washington, DC el 22 de septiembre de 2025.
Violencia política

Trump designa oficialmente al movimiento Antifa como "organización terrorista interna"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Migrantes cubanos en Rusia decidieron alistarse a las fuerzas militares rusas para obtener la residencia.
TESTIMONIOS

Cerca de 20.000 mercenarios cubanos en la invasión de Rusia a Ucrania con el silencio cómplice del régimen

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
Combate al narcotráfico

Trump rechaza carta de Maduro con "invitación" al diálogo: "Está plagada de mentiras"

Logo de la plataforma china TikTok, que ahora tiene posible o posibles compradores en EEUU.
CASA BLANCA

Oracle controlará el algoritmo de recomendaciones de TikTok en EEUU

El Departamento de Justicia recuerda que desde 2007, la Health Care Fraud Strike Force ha imputado a más de 5.800 acusados.
ENGAÑO MILLONARIO

$38.4 millones, monto del fraude al Medicare por el que imputan a dos hombres de Florida