El presidente Donald Trump habla durante una rueda de prensa en la Sala de Ruedas de Prensa Brady de la Casa Blanca en Washington, DC, el 20 de noviembre de 2026. (Foto de Brendan SMIALOWSKI / AFP)

WASHINGTON — El presidente Donald Trump planteó este sábado la posibilidad de llegar a una "histórica" colaboración con el Partido Demócrata, que controlará a partir de enero las dos cámaras del Congreso estadounidense tras imponerse en las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

Trump sugirió estar listo para trabajar con el Congreso en temas de salud, entretenimiento y, posiblemente, migración, aunque agregó que también estaba preparado para vetar leyes si lo necesita.

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En concreto, Trump mencionó una posible regulación sobre los tipos de interés de las empresas de tarjetas de crédito para limitar el tipo de interés a un 10% durante un año. "Podría ser. Las empresas de tarjetas de crédito están sacando mucho. Las tasas son muy altas y los tipos de interés son muy elevados", afirmó en una entrevista con la cadena de televisión Fox News.

El mandatario destacó que se podrían lograr "cosas tremendas" colaborando con la oposición demócrata en otros ámbitos como sanidad o inmigración y mencionó nombres de demócratas moderados como Hakeem Jeffries o Chuck Schumer.

"Hakeem Jeffries es un tipo inteligente y razonable. Lo mismo, Chuck Schumer", afirmó el mandatario que recordó sus colaboraciones de dinero para Schumer cuando iniciaba en la política.

"Espero colaborar"

El presidente Trump tuvo un tono conciliador hacia los demócratas, pese a que lo han amenazado con múltiples investigaciones cuando tomen el control del Congreso. El mismo Jeffries mencionó como uno de sis planes contra el mandatario tras ser electo presidente de la Cámara de Representantes.

El jefe de gabinete de la Casa Blanca, "Stephen Miller es una muy buena persona y pienso que Hakeem Jeffries lo podrá ver. Espero colaborar con Hakeem Jeffries", insistió. "Hay opciones de que lo podamos hacer mejor que con una mayoría muy pequeña de los republicanos", argumentó.

"Los demócratas tienen puntos buenos en sanidad... y tienen algunos puntos malos. Hay opciones de que podamos hacerlo bien en sanidad y en otras muchas cosas", explicó.

En cuanto al ataque informático contra el FBI, la policía federal estadounidense, Trump reconoce que "no es bueno", aunque afirma que podría proporcionar más información sobre el "bulo de Rusia, Rusia, Rusia" y el supuesto fraude electoral.

Elecciones de 2028

También se refirió a las opciones para las elecciones presidenciales de 2028. "JD Vance y Marco Rubio son muy populares. Están haciéndolo fantásticamente, pero podría haber sorpresas. Tenemos gente muy capaz" declaró.

"Tenemos noticias de última hora. Él lo ha hecho mejor que estos dos tipos. ¿Quieres postularte para presidente?", bromeó Trump.

A pesar del tono distendido, la declaración se produjo delante de los dos favoritos para lograr la nominación republicana en 2028. Los dos estaban situados en la sala de prensa de la Casa Blanca detrás del presidente y reaccionaron a este suceso entre risas.

"Estuvo conmigo desde antes del primer día", dijo el mandatario sobre Miller, del que aseguró que tiene "un talento y un gran corazón" aunque "mucha gente no lo piense".

Miller fue recientemente nombrado jefe de gabinete de Trump, pero es cercano al mandatario desde la campaña presidencial de 2016.

Como uno de los principales ideólogos de la agenda migratoria del presidente, estuvo detrás de medidas como el veto a la entrada de ciudadanos de varios países de mayoría musulmana y los intentos por revocar el programa DACA, impulsado en 2012 por el entonces presidente Barack Obama para proteger de la deportación a jóvenes inmigrantes indocumentados conocidos como 'dreamers' (soñadores).

Sobre Irán, Trump subrayó que "nunca me importó mucho el régimen". "Algunos dicen cambio de régimen, pero hay que explicar qué significa eso. Ya me he llevado por delante dos regímenes", aseguró antes de augurar que llegará a "un acuerdo permanente con Irán".

FUENTE: Con información de Europa Press y EFE