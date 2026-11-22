La aparición de Clara Vegas recibió los aplausos del público en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde desfilaron las representantes de más de un centenar de países.

"El Triunfo de la Inspiranza: La Corona y la Victoria que nos Une" es el nombre del traje típico que lució Miss Venezuela 2026, Clara Vegas Goetz, durante la competencia preliminar de Miss Universo 2026 en San Juan, Puerto Rico.

El vestuario incorporó los colores de la bandera nacional y diversos elementos alusivos al béisbol, entre ellos un bate dorado. La corona del conjunto también incluyó una figura del trofeo del torneo internacional, integrando uno de los eventos deportivos más importantes del año con la identidad venezolana.

MISS UNIVERSE Mia Dio hace historia al desfilar la memoria de Cuba en la gala de trajes típicos de Miss Universo

La organización Miss Venezuela definió la creación como muestra de "un año de contrastes" para el país y destacó su mensaje simbólico en redes sociales: "Este traje es una declaración de que, sin importar cuán fuerte sea el temblor, el corazón de Venezuela siempre sabrá cómo batear un jonrón de esperanza, recordándole al universo que los venezolanos están hechos de fe, unión y un espíritu que jamás se da por vencido".

La aparición de Vegas recibió los aplausos del público en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, donde desfilaron las representantes de más de un centenar de países.

La edición número 75 del Miss Universo se celebra en Puerto Rico y contempla tres jornadas principales: el desfile de trajes típicos, la competencia preliminar, prevista para el domingo 22, y la gala final del martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

Clara Vegas buscará la octava corona para Venezuela

La edición número 75 del Miss Universo se celebra en Puerto Rico con tres fechas clave, compuestas por el desfile de trajes típicos, la competencia preliminar del domingo 22 y la gala final del martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

En esta edición compiten 116 candidatas por suceder a la mexicana Fátima Bosch, ganadora en 2025.

Vegas buscará lograr la octava corona para Venezuela, país que cuenta con siete títulos en el certamen y cuyo último triunfo fue hace 13 años, cuando Gabriela Isler ganó en Moscú, Rusia.