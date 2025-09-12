viernes 12  de  septiembre 2025
OPINIÓN

La Esquinita de Reme

Resumen noticioso, con apreciación propia, gracia y elocuencia, que anima el momento y pone a pensar

Remedios Díaz Oliver Autor.jpg
Diario las Américas | REMEDIOS DÍAZ OLIVER
Por REMEDIOS DÍAZ OLIVER

El joven conservador Charlie Kirk falleció después de ser baleado en la Universidad de Utah. Charlie era un excelente padre y esposo y un hombre de fe. ¡Descansa en paz Charlie!, líder de Turning Point y patriota honesto.

*Resulta sorprendente que algunos demócratas de Chicago se nieguen a aceptar fuerzas federales de seguridad para garantizar la seguridad de esa ciudad y sus habitantes. Por años, los muertos en Chicago, durante los fines de semana, han sido preocupante y los líderes electos de esa ciudad no han podido controlarlo.

Lee además
Muñeca Fuentes.
Opinión

Charlie Kirk, un profeta de nuestros tiempos
El líder conservador asesinado Charlie Kirk.
INDIGNACIÓN

"Tolerancia cero", la advertencia del Pentágono a militares que se burlen del asesinato de Charlie Kirk

*Florida continúa siendo uno de los destinos más populares en turismo. En los últimos tres meses, tuvimos cerca de 35 millones de visitantes. Buenas playas y restaurantes, tranquilidad y apoyo a la policía han hecho de nuestro estado la joya del país. ¡Felicidades gobernador DeSantis por mantener a la Florida en la posición cimera de la nación!

*La chequera de Nicolás Maduro la conocen como “La Chequera Caminante”. The Guardian publicó que Maduro aparentemente pagó $325,000 a Boris Johnson, exprimer ministro del Reino Unido, después de hablar con él por 45 minutos. ¡Sin freno Nicolasito!

*El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, es el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y está en el poder desde el 2 de junio de 2018. Su gestión de gobierno ha sido espantosa y continúa, a pesar de los errores. España merece un mejor presidenete en momentos cruciales en Europa.

*No acabo de entender qué sucede a los republicanos en la Florida. Los injustificados ataques al mejor gobernador del país, por parte de los aliados, es devastador. Ron DeSantis ha hecho un trabajo excepcional y merece el apoyo del pueblo Floridano.

*La crisis política en Francia ha llegado a un punto de no regreso. El primer ministro renunció y Emmanuel Macron está nombrando al QUINTO primer ministro en los últimos dos años. Situación que ha debilitado a Macron dentro de la Comunidad Europea.

*El subsecretario de Estado, Christopher Landau, ha expresado que los Estados Unidos propone retirar el permiso de entrada al exresidente del Gobierno Español José Luis Rodríguez Zapatero, por su cercanía y colaboración con el chavismo en Venezuela.

*Cassie Donegan, Miss New York, fue coronada como Miss América 2026 en Orlando. Miss Florida, Paris Richardson, fue la segunda en la f inal. Es muy interesante ver la cantidad de concursos de belleza que se realizan en nuestro estado.

*Fox News anunció que el control de esa televisora pasará a las manos de Lochan Murdoch tras el fallecimiento de su padre, Rupert Murdoch. Afortunadamente, el hijo es el más conservador de la familia y permitirá que la línea editorial de la empresa continúe como hasta ahora. Buena noticia para todos los conservadores.

*El asesino de la joven ucraniana de 23 años Iryna Zarutska enfrenta cargos máximos por el acto criminal en un tren en USA. ¿Hasta cuándo vamos a permitir estos actos criminales sin darle la pena máxima a los asesinos? ¡Basta ya de estas crisis!

*El senador John Thune, líder de la mayoría republicana en el Senado, acusó a los demócratas de impedir la aprobación de personas nombradas por Trump para sus posiciones en la administración. Es algo nunca visto y una verdadera vergüenza. Si Trump ganó abrumadoramente la presidencia tiene el derecho de seleccionar sus candidatos y ponerlos a trabajar. Ocho meses después de haber sido nominados sin tener la aprobación del Senado es una vergüenza.

*El presidente Trump se escapó en Washington DC y se fue a comer a Joe’s Stone Crab en su local de la capital y fue con el popular secretario de Estado Marco Rubio y otros de sus asistentes.

*El pasado lunes 8 de Septiembre, Día de la Caridad del Cobre, Fox and Friends, vino a Doral, en Miami-Dade, y transmitió su programa desde el popular restaurante Las Vegas, de la familia Vilariño. Entre los participantes se encontraba Ninoska Pérez Castellón, de la Poderosa 990, quien tuvo una participación magistral - como siempre. Felicidades a la periodista de Fox Rachel Campos Duffy y a nuestra compatriota Ninoska.

*Van en el tren y un señor comenta en voz alta. “¡Soy un profesor famoso, cuando hablo, todos me escuchan con la boca abierta!”, El señor, que está sentado enfrente sonríe y comenta: “A mí me pasa lo mismo”, ¡Ah! ¿Usted también es profesor?”, “Noo; ¡Soy dentista!”

Temas
Te puede interesar

¿Quién es Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk?

Joven de 22 años sería el asesino de Kirk, autoridades lo tienen en custodia

Piden renuncia de concejal de Palmetto Bay por calificar de "sacrificio apropiado" asesinato de Charlie Kirk

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
PERFIL

¿Quién es Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk?

Steve Cody, concejal de Palmetto Bay, en Miami-Dade-
REPUDIO

Piden renuncia de concejal de Palmetto Bay por calificar de "sacrificio apropiado" asesinato de Charlie Kirk

Tiroteo en academia naval en Maryland: Las autoridades aseguran la zona video
SUCESOS

Tiroteo en academia naval en Maryland: Las autoridades aseguran la zona

El joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk, un importante aliado del presidente Donald Trump, recibió un disparo el 10 de septiembre de 2025 en una universidad estadounidense
Operativo

Joven de 22 años sería el asesino de Kirk, autoridades lo tienen en custodia

El diseñador de moda italiano Giorgio Armani saluda al público al final del desfile de Alta Costura primavera/verano 2018, el 23 de enero de 2018 en París. El gran diseñador italiano Giorgio Armani falleció a los 91 años rodeado de sus seres queridos, según anunció su compañía el 4 de septiembre de 2025. 
MODA

Revelan detalles del testamento de Giorgio Armani

Te puede interesar

El presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. 
Conflicto bélico

Rusia anuncia que las negociaciones de paz con Ucrania están en "pausa" y mantiene exigencias

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Tyler Robinson, presunto asesino de Charlei Kirk. 
PERFIL

¿Quién es Tyler Robinson, presunto asesino de Charlie Kirk?

Centro Nacional de Huracanes, sept. 12, 2025
CARIBE

Onda tropical avanza por el Atlántico

El joven activista e influencer estadounidense Charlie Kirk, un importante aliado del presidente Donald Trump, recibió un disparo el 10 de septiembre de 2025 en una universidad estadounidense
Operativo

Joven de 22 años sería el asesino de Kirk, autoridades lo tienen en custodia

Audiencia Pública sobre el presupuesto de Hialeah para el año fiscal 2025-26. 
SIN ACUERDO

Hialeah pospone primer debate presupuestario tras dos votaciones fallidas