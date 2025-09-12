La Esquinita de Reme

El joven conservador Charlie Kirk falleció después de ser baleado en la Universidad de Utah. Charlie era un excelente padre y esposo y un hombre de fe. ¡Descansa en paz Charlie!, líder de Turning Point y patriota honesto.

*Resulta sorprendente que algunos demócratas de Chicago se nieguen a aceptar fuerzas federales de seguridad para garantizar la seguridad de esa ciudad y sus habitantes. Por años, los muertos en Chicago, durante los fines de semana, han sido preocupante y los líderes electos de esa ciudad no han podido controlarlo.

INDIGNACIÓN "Tolerancia cero", la advertencia del Pentágono a militares que se burlen del asesinato de Charlie Kirk

*Florida continúa siendo uno de los destinos más populares en turismo. En los últimos tres meses, tuvimos cerca de 35 millones de visitantes. Buenas playas y restaurantes, tranquilidad y apoyo a la policía han hecho de nuestro estado la joya del país. ¡Felicidades gobernador DeSantis por mantener a la Florida en la posición cimera de la nación!

*La chequera de Nicolás Maduro la conocen como “La Chequera Caminante”. The Guardian publicó que Maduro aparentemente pagó $325,000 a Boris Johnson, exprimer ministro del Reino Unido, después de hablar con él por 45 minutos. ¡Sin freno Nicolasito!

*El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, es el líder del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y está en el poder desde el 2 de junio de 2018. Su gestión de gobierno ha sido espantosa y continúa, a pesar de los errores. España merece un mejor presidenete en momentos cruciales en Europa.

*No acabo de entender qué sucede a los republicanos en la Florida. Los injustificados ataques al mejor gobernador del país, por parte de los aliados, es devastador. Ron DeSantis ha hecho un trabajo excepcional y merece el apoyo del pueblo Floridano.

*La crisis política en Francia ha llegado a un punto de no regreso. El primer ministro renunció y Emmanuel Macron está nombrando al QUINTO primer ministro en los últimos dos años. Situación que ha debilitado a Macron dentro de la Comunidad Europea.

*El subsecretario de Estado, Christopher Landau, ha expresado que los Estados Unidos propone retirar el permiso de entrada al exresidente del Gobierno Español José Luis Rodríguez Zapatero, por su cercanía y colaboración con el chavismo en Venezuela.

*Cassie Donegan, Miss New York, fue coronada como Miss América 2026 en Orlando. Miss Florida, Paris Richardson, fue la segunda en la f inal. Es muy interesante ver la cantidad de concursos de belleza que se realizan en nuestro estado.

*Fox News anunció que el control de esa televisora pasará a las manos de Lochan Murdoch tras el fallecimiento de su padre, Rupert Murdoch. Afortunadamente, el hijo es el más conservador de la familia y permitirá que la línea editorial de la empresa continúe como hasta ahora. Buena noticia para todos los conservadores.

*El asesino de la joven ucraniana de 23 años Iryna Zarutska enfrenta cargos máximos por el acto criminal en un tren en USA. ¿Hasta cuándo vamos a permitir estos actos criminales sin darle la pena máxima a los asesinos? ¡Basta ya de estas crisis!

*El senador John Thune, líder de la mayoría republicana en el Senado, acusó a los demócratas de impedir la aprobación de personas nombradas por Trump para sus posiciones en la administración. Es algo nunca visto y una verdadera vergüenza. Si Trump ganó abrumadoramente la presidencia tiene el derecho de seleccionar sus candidatos y ponerlos a trabajar. Ocho meses después de haber sido nominados sin tener la aprobación del Senado es una vergüenza.

*El presidente Trump se escapó en Washington DC y se fue a comer a Joe’s Stone Crab en su local de la capital y fue con el popular secretario de Estado Marco Rubio y otros de sus asistentes.

*El pasado lunes 8 de Septiembre, Día de la Caridad del Cobre, Fox and Friends, vino a Doral, en Miami-Dade, y transmitió su programa desde el popular restaurante Las Vegas, de la familia Vilariño. Entre los participantes se encontraba Ninoska Pérez Castellón, de la Poderosa 990, quien tuvo una participación magistral - como siempre. Felicidades a la periodista de Fox Rachel Campos Duffy y a nuestra compatriota Ninoska.

*Van en el tren y un señor comenta en voz alta. “¡Soy un profesor famoso, cuando hablo, todos me escuchan con la boca abierta!”, El señor, que está sentado enfrente sonríe y comenta: “A mí me pasa lo mismo”, ¡Ah! ¿Usted también es profesor?”, “Noo; ¡Soy dentista!”