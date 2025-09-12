Con Trump en la grada, estrella de los Yanquis iguala a Joe DiMaggio

Aaron Judge, de los Yanquis de Nueva York, conecta un grand slam en la tercera entrada contra los Cerveceros de Milwaukee en el Yankee Stadium, el 29 de marzo de 2025 en la ciudad de Nueva York.

LOS ÁNGELES.- Aaron Judge , la estrella de los Yanquis de Nueva York , llegó este jueves a los 361 jonrones en su carrera igualando al legendario Joe DiMaggio , en un partido al que asistió el presidente Donald Trump en la conmemoración de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Al aparecer en las pantallas gigantes, el mandatario estadounidense fue recibido con una mezcla de aplausos y abucheos por el público del Yankee Stadium, donde presenció la ceremonia previa al juego en recuerdo de las casi 3.000 víctimas de los ataques.

Trump acudió también a los vestuarios a saludar a los peloteros locales, encabezados por Judge, antes del partido que los Yanquis ganaron por 9-3 a los Tigres de Detroit.

Judge tuvo un fulgurante arranque de partido al conectar dos jonrones en las tres primeras entradas.

El californiano abrió fuego con un primer cuadrangular de 126 metros en el inning inicial y después pegó otro en el tercero, cuando los Yanquis dominaban por un provisional 5-1.

El 'Juez', de 33 años, llegó así a los 361 cuadrangulares en sus diez temporadas con los Bombarderos del Bronx.

Con esta producción igualó al mítico DiMaggio en la cuarta posición de la lista de los mayores cañoneros de los Yanquis, liderada por Babe Ruth (659 jonrones), seguido de Mickey Mantle (536) y Lou Gehrig (493).

En la temporada, Judge ocupa la cuarta posición de Las Mayores con 46 jonrones, por detrás de los 53 de Cal Raleigh (Marineros), los 50 de Kyle Schwarber (Filis) y los 48 de Shohei Ohtani (Dodgers).

Los Yanquis llegaron a dominar por 9-1 antes de que los visitantes maquillaran el resultado con un jonrón de Dillon Dingler en la séptima entrada y otra anotación del puertorriqueño Javier Báez en la novena tras un fallo con rodado al campocorto del venezolano Gleyber Torres.

Primera visita presidencial desde 2001

Trump fue el primer presidente en ejercicio en acudir al Yankee Stadium desde el tercer partido de la Serie Mundial de 2001, cuando George W. Bush hizo el lanzamiento ceremonial.

Después de que su presencia en la final masculina del Abierto de Estados Unidos de tenis provocara el domingo largas esperas, los Yanquis abrieron las puertas antes de lo habitual y aconsejaron a los aficionados que estuvieran preparados para medidas de seguridad adicionales.

El otro equipo de Nueva York, los Mets, cayó en su visita a los Filis de Filadelfia por 6-4. El dominicano Juan Soto se quedó con un hit en sus cuatro turnos al bate para la novena de Queens.

Su compañero y compatriota Starling Marte conectó otro imparable y remolcó dos carreras.

En otros escenarios, los Orioles de Baltimore derrotaron 3-2 a los Piratas de Pittsburgh con un hit y una carrera impulsada por el puertorriqueño Emmanuel Rivera.

El dominicano Alexander Canario bateó un jonrón solitario para los Piratas.

