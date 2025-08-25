Trump afirma que habló con Putin después de reunirse con Zelenski y europeos

Imagen creada con el presidente de EEUU, Donald J. Trump y su homólogo de Rusia Vladimir Putin.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump dijo este lunes que habló con su homólogo ruso, Vladimir Putin , después de la reunión de la semana pasada con el mandatario de Ucrania , Volodimir Zelenski , y líderes europeos en la Casa Blanca.

La última vez que se supo de una conversación de Trump y Putin fue el 18 de agosto, cuando interrumpió su reunión con Zelenski y los europeos en la Casa Blanca para llamar al líder ruso.

"Sí, lo he hecho", respondió Trump a los periodistas cuando se le preguntó si había vuelto a hablar con Putin desde entonces.

"Cada conversación que tengo con él es una buena conversación. Y luego, desafortunadamente, una bomba es lanzada sobre Kiev o algún otro lugar, y me enojo mucho al respecto", añadió.

Trump también mantuvo una histórica reunión con Putin en Alaska el 15 de agosto, en un intento por sellar un acuerdo para poner fin a la invasión rusa de Ucrania.

Tras su conversación telefónica el 18 de agosto, Trump afirmó que Putin había acordado mantener una reunión bilateral con Zelenski. Sin embargo, Moscú ha afirmado desde entonces que no hay planes para tales conversaciones.

"Porque no le cae bien", respondió Trump cuando se le preguntó por qué Putin parecía reacio a reunirse cara a cara con Zelenski.

Mantendrán las conversaciones

Sin embargo, el mandatario estadounidense afirmó que aún cree que un acuerdo para poner fin a la guerra de Rusia contra Ucrania está cerca.

"Creo que vamos a terminar la guerra", afirmó.

Tras las conversaciones con Zelenski y los europeos, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, acordó mantener conversaciones entre los aliados con miras a un futuro acuerdo.

Rubio habló el lunes en una llamada conjunta con el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania y sus homólogos de Gran Bretaña, Francia, Finlandia, Alemania, Italia, Polonia y la Unión Europea, según el Departamento de Estado.

Los cancilleres acordaron "continuar cooperando en los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra entre Rusia y Ucrania mediante un acuerdo negociado duradero", dijo el portavoz del Departamento de Estado, Tommy Pigott.

Mientras que el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, cuyo gobierno derechista ha trabajado para unir a Estados Unidos y a sus socios europeos, pidió nuevamente garantías para Ucrania inspiradas en la promesa de defensa colectiva de la OTAN.

La semana pasada, Trump habló vagamente a Zelenski sobre avances en materia de garantías de seguridad, pero se ha puesto repetidamente del lado de Rusia al descartar la adhesión de Ucrania a la Alianza Transatlántica.

FUENTE: Con informaciòn de AFP